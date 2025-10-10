Diễn biến mùa 2 Anh Trai Say Hi đang bước vào giai đoạn căng thẳng khi vòng loại đầu tiên chuẩn bị diễn ra. Live Stage 2 sắp kết thúc và theo đúng như kịch bản từ mùa 1 và Em Xinh gần đây, đây sẽ là thời điểm đội hình Say Hi sẽ phải chào tạm biệt 6 thí sinh. Vì thế, ngay từ khi gameshow khởi động cho đến thời điểm hiện tại, không ít tin đồn về kết quả loại trừ thứ nhất bủa vây MXH, thứ tự và danh tính 6 người đều thiếu nhất quán qua từng tài khoản lan truyền thông tin.

Bẵng đi một khoảng thời gian không spoil, một người dùng Threads mới đây đã khẳng định 6 người này sẽ phải dừng cuộc chơi ngay khi Live Stage 2 kết thúc: Cody Nam Võ, Otis, Lohan, Đỗ Nam Sơn, Hải Nam và Khôi Vũ. Dù không ít bình luận tiếc nuối nhưng những gương mặt này được đánh giá là chưa tạo được dấu ấn riêng sau 3 tập, thời lượng lên hình còn khiêm tốn nên mảng miếng và tương tác cũng mất hút khi lên sóng.

Cody Nam Võ, Otis, Lohan, Đỗ Nam Sơn, Hải Nam và Khôi Vũ sẽ ra về ở Live Stage 2

Tuy nhiên, người này còn chỉ ra một thay đổi trong luật chơi khiến cục diện chương trình thay đổi hoàn toàn: BTC quyết định bảo toàn đội hình 30 nghệ sĩ, thẳng tiến vào Live Stage 3 và dance battle để các Anh Trai có thêm thời gian thể hiện bản thân. Bù lại, vòng loại sẽ cộng dồn thêm 6 người “còn nợ”, nâng tổng số thí sinh rời nhà chung lên 10 người.

Đây vừa là bất lợi, vừa là cơ hội vàng để 6 Anh Trai vốn dĩ bị loại ở Live Stage 2 bứt phá hơn, giành trọn số điểm an toàn. Bởi lẽ, cứ sau mỗi Live Stage, số điểm cá nhân của 30 Anh Trai sẽ trở về số 0 tròn trĩnh.

Tuy nhiên, tất cả sẽ được hồi sinh ở Live Stage 3

Thông tin này khiến người hâm mộ nửa vui mừng, nửa lo lắng khi việc 10 người bị loại cùng một lúc chắc chắn sẽ khiến cảm xúc hụt hẫng đi nhiều hơn. Thực tế, nếu theo đúng cơ chế loại trừ cũ, 6 thí sinh phải rời nhà chung sớm thường sẽ không có nhiều cơ hội góp mặt trong các tiết mục lớn, dẫn đến việc bị giảm độ nhận diện và hạn chế nội dung truyền thông. Vì thế, việc kéo dài thời gian thi đấu giúp tạo thế cân bằng, cho phép mọi nghệ sĩ đều có thêm cơ hội được thể hiện, thay vì bị loại sớm trước khi khán giả kịp nhớ mặt đặt tên.

Khi đó, các nghệ sĩ vừa kịp thu hút thêm một lượng fan mới, xây dựng fandom hiệu quả hơn, vừa có thêm đất diễn tại concert Anh Trai Say Hi mùa 2. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng bày tỏ lo ngại rằng việc kéo dài số lượng thí sinh quá đông có thể khiến nhịp chương trình trở nên loãng, khó giữ được cao trào cảm xúc, điều vốn là điểm mạnh của mùa đầu tiên.

Các nghệ sĩ vừa kịp thu hút thêm một lượng fan mới, xây dựng fandom hiệu quả hơn, vừa có thêm đất diễn tại concert Anh Trai Say Hi mùa 2

Không thể phủ nhận quyết định từ BTC sẽ khiến tình thế gameshow trở nên bị xáo động nhưng cũng là cách đổi mới format, giúp chương trình duy trì được sức hút thay vì đi theo kịch bản quen thuộc ở 2 show Say Hi trước đó. Với nhịp độ như hiện tại, Anh Trai Say Hi mùa 2 có thể vươn lên thành chương trình giải trí Việt thời điểm cuối năm.