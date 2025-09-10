Dù chưa chính thức lên sóng, Anh Trai Say Hi mùa 2 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn giải trí nhờ dàn Anh Trai hùng hậu, quy tụ nhiều gương mặt đình đám. Không khí mong chờ càng nóng hơn khi lịch trình Live Stage 2 cận kề. Thế nhưng, thay vì chỉ tập trung vào màn thể hiện sắp tới của các Anh Trai, mạng xã hội lại bất ngờ bùng nổ loạt tiết lộ gây xôn xao.

Nhiều bài đăng gây xôn xao

Theo một số thông tin được lan truyền, sẽ có 6 Anh Trai đã phải dừng bước ngay từ Live Stage 2. Các bài đăng kèm danh sách loại nhanh chóng lan rộng với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Điều này khiến nhiều người hâm mộ vừa tò mò, vừa hoang mang, bởi thông tin rò rỉ có nguy cơ làm mất đi sự bất ngờ - yếu tố vốn là “gia vị” quan trọng của chương trình.

MXH lan truyền 6 Anh Trai mùa 2 bị loại ở Live Stage 2

Danh sách bị cho là sẽ rời cuộc chơi gồm: Jaysonlei, Otis, Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan, Mason Nguyễn và Nhâm Phương Nam. Trái lại, đội Vũ Cát Tường được cho là giữ vững phong độ và an toàn sau vòng đầu. Thông tin này lập tức khiến khán giả “dậy sóng”, bởi tất cả những cái tên bị loại đều là gương mặt nổi bật, từng được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều màn trình diễn bùng nổ.

Những cái tên khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ bởi đây đều là dàn mỹ nam nổi bật của chương trình, sở hữu ngoại hình sáng trên sân khấu, điển hình như Otis, Jaysonlei hay Nhâm Phương Nam. Đỗ Nam Sơn còn từng debut với tư cách idol Kpop trong nhóm nhạc PICKUS, nên sự trở lại của anh chàng trên sân khấu trong nước càng nhận được nhiều sự kỳ vọng của khán giả. Nhiều bình luận bày tỏ sự tiếc nuối, thậm chí khó tin rằng các Anh Trai này lại sớm rời chương trình như vậy. Một bộ phận khác lại tỏ ra dè dặt, cho rằng đây có thể chỉ là tin đồn bởi Anh Trai Say Hi mùa 2 vẫn chưa chính thức lên sóng.

Otis

hay Nhâm Phương Nam là visual nổi bật của chương trình năm nay

Đỗ Nam Sơn còn từng debut với tư cách idol Kpop trong nhóm nhạc PICKUS

Giữa lúc dư luận còn hoang mang, cái tên Negav gây chú ý nhiều nhất. Sau loạt ồn ào trước đây, sự góp mặt của anh chàng bị cho là ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của chương trình cũng như các Anh Trai khác. Chính vì thế, dù kết quả loại trừ chưa được xác nhận, sự hiện diện của Negav vẫn đang tạo ra một làn sóng phản ứng trái chiều. Câu hỏi Negav có bị loại không là câu hỏi netizen đặt ra nhiều nhất.

Dù kết quả loại trừ chưa được xác nhận, sự hiện diện của Negav vẫn đang tạo ra một làn sóng phản ứng trái chiều

Không chỉ dừng lại ở danh sách loại thí sinh, loạt thông tin hậu trường cũng bị tuồn ra ngoài khiến nhiều khán giả không khỏi bức xúc. Việc chương trình liên tục bị spoil từ sớm đã làm giảm đáng kể sự bất ngờ, yếu tố vốn được xem là “spotlight” để giữ chân người xem. Tình trạng này đã nhan nhản từ lúc Em Xinh Say Hi phát sóng. Đáng nói, những rumor bị loại đều gần như đúng với các Live Stage của Em Xinh.

Tình trạng kết quả bị rò rỉ từng là vấn nạn suốt mùa Em Xinh Say Hi

Không ít ý kiến cho rằng nếu tình trạng này tiếp tục, Anh Trai Say Hi mùa 2 sẽ đánh mất chính sức hút ngay trước khi lên sóng. Những vụ việc lặp lại khiến khán giả ngày càng mất niềm tin, đồng thời tạo ra làn sóng chỉ trích nhắm thẳng vào khâu quản lý thông tin của ban tổ chức.

Cộng đồng người xem kêu gọi nhà sản xuất cần hành động quyết liệt hơn: từ việc siết chặt hệ thống bảo mật, kiểm soát chặt chẽ kênh truyền thông nội bộ, cho đến nâng cao ý thức bảo mật từ phía thí sinh và đội ngũ hậu trường. Bởi nếu để spoil tiếp tục lan tràn không kiểm soát, Anh Trai Say Hi mùa 2 sẽ tự đánh mất sức ảnh hưởng của chương trình và sự kỳ vọng mà công chúng ngay từ khi còn chưa kịp ra mắt.