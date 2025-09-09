Năm 2017, Chi Pu chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ bằng MV Từ Hôm Nay . Thế nhưng, thay vì nhận được sự ủng hộ, cô lại trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội. Giọng hát mỏng, yếu, hát live không chắc chắn và đặc biệt là phát ngôn “cứ cầm mic lên là thành ca sĩ” khiến công chúng lẫn đồng nghiệp bất bình.

Thời điểm ấy, hàng loạt nghệ sĩ gạo cội như Thanh Lam, Thu Minh hay các giọng ca trẻ thực lực Hương Tràm, Văn Mai Hương, Quốc Thiên, Tóc Tiên,... đều lên tiếng phản đối, cho rằng Chi Pu đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến nghề ca sĩ. Sức ép dư luận lớn đến mức việc Chi Pu cầm mic biểu diễn bị xem như trò đùa.

Chi Pu debut làm ca sĩ năm 2017, đối diện với nhiều sóng gió dư luận

Sau tất cả, Chi Pu không bỏ cuộc. Cô liên tiếp tung ra những MV bắt tai, đầu tư mạnh mẽ cho vũ đạo, hình ảnh như Đóa Hoa Hồng, Mời Anh Vào Team Em, Anh Ơi Ở Lại... Nhờ hướng đi hợp thị hiếu và sự kiên trì, Chi Pu dần lấy lại thiện cảm.

Chi Pu ghi điểm với bản hit Anh Ơi Ở Lại

Bước ngoặt lớn nhất đến khi cô tham gia Đạp Gió 2023 tại Trung Quốc. Tại sân chơi này, Chi Pu khiến công chúng bất ngờ với sự tiến bộ vượt bậc. Cô chăm chỉ luyện thanh, nâng cao kỹ năng trình diễn và nhanh chóng chiếm spotlight nhờ visual tỏa sáng, thần thái hợp gu khán giả Trung. Từ chỗ bị nghi ngờ, Chi Pu trở thành thí sinh nổi bật, đi sâu đến tận chặng cuối của chương trình.

Bước ngoặt lớn nhất đến khi cô tham gia Đạp Gió 2023 tại Trung Quốc

Sự thành công tại Trung Quốc giúp Chi Pu xoá bỏ định kiến từng đeo bám suốt nhiều năm. Hình ảnh cô ca sĩ trẻ bị chê “tay ngang hát dở” giờ đây được thay thế bằng một nghệ sĩ quốc tế được săn đón. Cái tên Chi Pu xuất hiện dày đặc trong các sự kiện âm nhạc, quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn ở Trung Quốc.

Chi Pu được Sohu khen ngợi là đẹp nhất Việt Nam

Chi Pu còn có cơ hội biểu diễn trong đêm giao thừa cùng Huỳnh Hiểu Minh, một trong những show ca nhạc mơ ước của hàng loạt nghệ sĩ tại đất nước tỷ dân. Chi Pu từng được báo Trung viết bài khen ngợi nhan sắc, gọi là mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam.

Chi Pu song ca với Huỳnh Hiểu Minh trong show năm mới 2024

Mối quan hệ với ngôi sao quyền lực xứ Trung khiến nhiều người bất ngờ

Trở về Việt Nam, Chi Pu cũng không hề kém cạnh. Năm 2025, cô thành lập công ty riêng C Global với tham vọng phát triển song song ở thị trường nội địa và quốc tế. Chỉ trong tháng 8, Chi Pu đã góp mặt tại hàng loạt sự kiện đình đám như concert Sao Nhập Ngũ, các show diễn nhãn hàng, tham gia chương trình Fandom Yêu Nước kỷ niệm Đại lễ 2/9. Gần nhất, ngày 7/9, Chi Pu xuất hiện trong line-up Húc Fest tại Hà Nội cùng Sơn Tùng, tlinh, RHYDER, trở thành tâm điểm chú ý trên sân khấu lẫn mạng xã hội.

Tỏa sáng tại Sao Nhập Ngũ concert

Nữ ca sĩ góp mặt ở nhiều sân khấu lớn nhỏ

Chi Pu tại Húc Fest mới đây

Không chỉ hoạt động âm nhạc, Chi Pu còn được các nhãn hàng xa xỉ như Gucci, Bvlgari,... săn đón. Visual ngày càng thăng hạng, vóc dáng cân mọi concept giúp cô đứng chung khung hình với sao quốc tế mà không lép vế. Từ cô gái từng bị phản đối làm ca sĩ, Chi Pu giờ đây là gương mặt đắt show, oanh tạc từ Việt Nam sang Trung Quốc, chứng minh sức bền hiếm thấy trong showbiz.

Chi Pu còn được các nhãn hàng xa xỉ săn đón