Tối 7/9, tại công viên Yên Sở đã diễn ra Húc Fest - đêm nhạc hội quy tụ loạt sao Vpop đình đám gồm Sơn Tùng, Chi Pu, RHYDER, HURRYKNG, Low G và tlinh. Sở hữu line-up chất lượng, Húc Fest đón chào hàng chục nghìn khán giả tới hoà chung bầu không khí chương trình.

Ngay trong đêm, tâm điểm truyền thông đổ dồn vào sự xuất hiện của Sơn Tùng và set diễn kéo dài 30 phút. Nam ca sĩ lựa chọn concept hoàng gia, đổi mới các bản hit với âm hưởng thính phòng - đúng chuẩn trend quý tộc Sơn Tùng đang siêu ưng thời gian qua.

Sơn Tùng và set diễn 30 phút khiến MXH và truyền thông như bùng nổ

Ngay từ đoạn mở đầu, Sơn Tùng khiến MXH rung chuyển với phần intro Hơn 10 Năm, điểm lại hành trình theo đuổi nghệ thuật. Anh không ngần ngại đáp trả những hoài nghi về tài năng, chỗ đứng của bản thân trên bản đồ Vpop: "Hơn 10 năm rồi still on the top of the game, yên tâm là vẫn còn chạy êm/... Sorry vì anh mãi là kho tàng, là nguồn gốc, là định nghĩa của fame/ Mà anh cứ ngồi mãi một chỗ chẳng ai có thể đủ sức vượt lên…”

Sơn Tùng khuấy động bầu không khí, gây ấn tượng với khả năng hát live và làm chủ sân khấu đỉnh

Đặc biệt, Sơn Tùng gây bùng nổ mạng xã hội khi chốt hạ sáng tác mới bằng một câu nói được netizen truyền tay nhau suốt thời gian qua: "Nói thế thôi chứ flop quá thì ghi tên anh vào". Đông đảo netizen như phát cuồng, lan truyền rầm rộ từng câu rap, cùng nhau bóc tách ý nghĩa và thông điệp Sơn Tùng muốn truyền tải. Quả đúng là “top 1 server”, nam ca sĩ không thường xuyên chạy show nhưng mỗi lần xuất hiện là một lần tạo địa chấn.

Giữa làn sóng tranh luận, dân tình phát hiện Quang Hùng MasterD có phản ứng đáng chú ý trước phần thể hiện của Sơn Tùng. Được biết, trong khi đang chạy lịch trình ở xứ Ý - nơi anh chàng vinh dự được mời tham gia Formula 1 hay giải đua F1 danh giá - Quang Hùng MasterD vẫn không quên nhiệm vụ đu idol từ vài chục nghìn cây số. Nam ca sĩ trẻ xem livestream Húc Fest bằng điện thoại, không ngừng giơ tay cổ động Sơn Tùng, đồng thời hô: “Tay đâu, tay đâu nào”.

Quang Hùng MasterD dù đang công tác nước ngoài nhưng vẫn canh giờ xem livestream Sơn Tùng biểu diễn

Trước đó, Quang Hùng MasterD đã nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Sơn Tùng M-TP trong các bài phỏng vấn. Anh thậm chí còn chia sẻ ước mơ mời Sơn Tùng biểu diễn tại concert của mình. Nam ca sĩ Trói Em Lại tâm sự: "Top 3 người Hùng thần tượng là anh JustaTee, anh Phan Mạnh Quỳnh, anh Sơn Tùng. Ngày xưa, bắt tay với anh Tùng còn chưa dám, nên mời anh diễn concert chắc phải… hmm. Còn anh Tee và anh Quỳnh thì cố gắng!".

Quang Hùng MasterD khôn ngần ngại bày tỏ tình cảm tới Sơn Tùng

Chưa kể, Quang Hùng cũng nổi tiếng với phân đoạn intro quen thuộc mỗi lần đi biểu diễn trên các sân khấu ca nhạc. Anh chàng thường sẽ khuấy động bầu không khí thêm nóng hơn với đoạn intro cực cháy. Điều này khiến nam ca sĩ trẻ không ít lần bị đặt lên bàn cân với Sơn Tùng. Mỗi người đều có phong cách trình diễn riêng, đều có một sự nghiệp khác nhau nên sau nhiều lần bị đem ra so sánh, cư dân mạng cùng dành cho 2 nghệ sĩ sự tôn trọng và ngưỡng mộ.