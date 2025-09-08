Tối 7/9, Sơn Tùng M-TP biểu diễn tại đại nhạc hội Húc Fest, tổ chức ở Công viên Yên Sở, Hà Nội. Công viên Yên Sở gần như chật kín bởi hàng chục nghìn người. Tâm điểm của đêm diễn như lẽ đương nhiên, vẫn thuộc về Sơn Tùng. Lần này, giọng ca gốc Thái Bình gây bất ngờ khi hoá thân thành “bá tước” Sain Tone Emvippy, gọi fan là bá tước, công tước, công nương.

Sơn Tùng và đoạn rap mới gây bão Húc Fest

Cả set nhạc được phối theo phong cách thính phòng, biến loạt hit quốc dân như Chạy Ngay Đi, Buông Đôi Tay Nhau Ra, Khuôn Mặt Đáng Thương,... thành những phiên bản hoàn toàn mới. Điểm nhấn khiến khán giả đứng ngồi không yên chính là verse rap intro mới, với loạt câu khẳng định vị thế và đáp trả anti trên nền orchestra sang trọng. Sơn Tùng tâm đắc đoạn rap đến mức trình diễn 2 lần, mở màn và cả kết show.

Điểm nhấn khiến khán giả đứng ngồi không yên chính là verse rap intro mới

Toàn bộ đoạn rap được Sơn Tùng “thả” như sau: “Hơn 10 năm rồi Still on the top of the game Yên tâm là vẫn còn chạy êm Hơn 10 năm rồi Tên anh làm lũ này già thêm, nằm co ro, nằm run lên cả đêm Hơn 10 năm rồi Sorry vì anh mãi là kho tàng, là nguồn gốc, là định nghĩa của fame Hơn 10 năm rồi Mà anh cứ ngồi mãi một chỗ, chẳng ai có thể đủ sức vượt lên Hơn 10 năm rồi Đẳng cấp anh vượt qua thời gian Hơn 10 năm rồi Không phải thứ lấp lánh rồi vội tan Hơn 10 năm rồi Kiệt tác này là do ông trời ban Anh chưa bao giờ phải tỏ ra thật ngầu Nghe tên anh thôi là tự khắc phải gật đầu Nói thế thôi chứ FLOP QUÁ THÌ GHI TÊN ANH VÀO”

Ngay sau đêm diễn, Sơn Tùng và verse rap mới trở thành tâm điểm MXH. Fan bùng nổ khi Sơn Tùng tự tin “thả fact” không ai cãi được. Nhất là 2 câu rap “Hơn 10 năm rồi, sorry anh vẫn là kho tàng, là nguồn gốc, là định nghĩa của fame; Hơn 10 năm rồi mà anh cứ ngồi mãi một chỗ chẳng ai đủ sức vượt lên”. Hot hơn cả là việc Sơn Tùng mang luôn meme nổi tiếng vào bài hát - “Flop quá thì ghi tên anh vào”, đây là cách fan thường dùng để phản pháo mỗi khi Sơn Tùng bị xâu xé trên MXH.

Fan bùng nổ khi Sơn Tùng tự tin “thả fact” không ai cãi được

Sơn Tùng mang luôn meme nổi tiếng vào bài hát - “Flop quá thì ghi tên anh vào”

Như ý thức được tên tuổi của mình, Sơn Tùng không ngại nói luôn câu này, biến meme thành khẩu hiệu mới chỉ trong một đêm. Nhiều người cho rằng Sơn Tùng đã khéo léo bắt trend châm biếm, đồng thời tạo trend ngược cho chính mình. Với fan, việc idol đứng trên sân khấu rap diss anti công khai là động thái khẳng định “cái tôi” cực gắt, khiến cộng đồng SKY vỡ oà.

Phản ứng trái chiều về màn trình diễn của Sơn Tùng:

Tuy nhiên, bên cạnh luồng ý kiến phấn khích, không ít bình luận trái chiều nổ ra. Một bộ phận netizen cho rằng màn rap diss lần này khá “dở hơi”, thiếu chiều sâu. Trên các diễn đàn, nhiều người châm biếm “Như dở hơi chả ra làm sao”, “10 năm anh vẫn chỉ hát theo backtrack”. Một số còn thẳng thắn nhận xét Sơn Tùng rap không trôi chảy, thậm chí nghi ngờ anh dùng nhạc nền che giọng.

Ngoài verse rap mới thì 1 điểm khác gây tranh luận của Sơn Tùng chính là cách anh hóa thành nhạc trưởng, xưng hô “quý tộc” với fan. Phong cách biểu diễn có phần lạ lẫm khiến nhiều người xem bị “khớp”, thậm chí cảm thấy “cờ ring cờ ring” (ớn lạnh).

Điểm khác gây tranh luận của Sơn Tùng chính là cách anh hóa thành nhạc trưởng, xưng hô “quý tộc” với fan

Tranh cãi nổ ra ở nhiều nền tảng. Người khen hết lời, người lại cho rằng Sơn Tùng lặp lại vết xe đổ từ những lần rap diss trước đó. Nhìn rộng hơn, việc Sơn Tùng tạo ra làn sóng bàn luận trái chiều không còn mới, nhưng chính điều đó lại khẳng định vị thế “ông hoàng trending”. Mỗi động thái đều trở thành chất liệu để netizen bàn tán, chế meme, và biến thành xu hướng mới trên mạng xã hội.

Sơn Tùng ở đâu tranh cãi ở đấy

Dù gây tranh cãi thế nào thì Sơn Tùng M-TP vẫn là tượng đài không thể phủ nhận của Vpop. Với hơn 10 năm đứng vững trên đỉnh, những gì anh thả trong verse rap đều là fact khó cãi. Và có lẽ, câu nói “Flop quá thì cứ ghi tên anh vào” sẽ còn vang vọng trong cộng đồng mạng thêm nhiều ngày tới, như minh chứng rõ ràng nhất cho sức ảnh hưởng không thể chối bỏ của Sơn Tùng.