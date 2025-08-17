Chiều tối 17/8, Sơn Tùng M-TP có mặt tại sự kiện SKYMEET 3, tổ chức ở Đà Nẵng. Đây là fansign thứ 3 Sơn Tùng gặp trực tiếp, giao lưu và ký tặng cùng người hâm mộ. Sự kiện diễn ra với quy mô giới hạn chỉ 120 fan, Sơn Tùng chiếm sóng MXH bởi chùm ảnh khoe visual điển trai. Ăn vận đơn giản, khí chất vẫn toả sáng với bộ cánh và loạt phụ kiện hàng hiệu.

Sơn Tùng điển trai ở fansign

Nguyên cây đồ hiệu sang chảnh

Như thường lệ, Sơn Tùng gặp SKY sẽ để lại vô vàn content. Không bỏ lỡ bất kỳ xu hướng nào trên mạng, Sơn Tùng chia sẻ gần đây đã nghe được một thứ âm nhạc sang chảnh. Anh chàng hỏi fan có biết Sain Tone Emvippy không, nhạc gì mà “mà mỗi lần nghe là thấy mình sang hẳn ra”, khiến SKY cười bò.

Sơn Tùng giao lưu với fan tại SKYMEET (video: Đài Phát Thanh.)

Sơn Tùng đề cập đến xu hướng “cổ điển hoá” nhạc Việt đang rần rần TikTok dạo gần đây. Các bản nhạc hot hit của nghệ sĩ Việt được “phù phép” thành bản phối phong cách thính phòng với dàn nhạc orchestra, kết hợp cùng âm nhạc là “thưởng nhạc” cùng trà, bánh. Người nghe tự xưng mình là bá tước, công nương, phỏng theo hoàng gia châu âu.

Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng được biến tấu theo thể loại "giao hưởng tân thời"

Trong số các bài hát được biến hoá phong cách cổ điển, nhạc Sơn Tùng là viral nhất. Loạt ca khúc như Buông Đôi Tay Anh Ra, Hãy Trao Cho Anh, Khuôn Mặt Đáng Thương,... như khoác lên mình sức sống mới. Nhiều người còn nhận xét nghe như “dát vàng lỗ tai”, giới trẻ gọi đây là thể loại “tân nhạc thính phòng”, "giao hưởng tân thời".

Sơn Tùng "thấy mình sang cả người" khi nghe nhạc "bá tước" Sain Tone Emvippy

Sơn Tùng bày tỏ sự hứng thú khi fan biến tấu nhạc anh chàng theo phong cách thính phòng

Sau khi nghe nhạc mình được biến tấu theo kiểu không ngờ đến này, đến Sơn Tùng cũng “ngã ngửa”. Anh hỏi fan rằng mình có nên đổi tên, làm 1 bài hát mới theo phong cách cổ điển rồi mang đi Hà Nội diễn hay không. Chia sẻ của Sơn Tùng khiến SKY “rần rần”. Tầm này, Sơn Tùng ra nhạc gì fan cũng phát cuồng. Cơn “đói nhạc” luôn thường trực khiến dân tình chỉ cần 1 hint nhỏ từ chính chủ cũng đứng ngồi không yên.

Cơn “đói nhạc” luôn thường trực khiến dân tình chỉ cần 1 hint nhỏ từ chính chủ cũng đứng ngồi không yên

Sơn Tùng gửi gắm SKY “Tui thích là 'tấm thân nhỏ bé', đừng có gọi tui là 'tấm thân cơ bắp”

Ngoài câu chuyện về “bá tước” Sain Tone Emvippy, Sơn Tùng còn tâm sự chuyện tập gym dạo gần đây. Ở tuổi 31, Sơn Tùng liên tục khoe ảnh độ cơ bắp, body ngày càng vạm vỡ. Nhưng với fan, anh chàng vẫn muốn là “tấm thân nhỏ bé”. Sơn Tùng gửi gắm SKY “Tui thích là 'tấm thân nhỏ bé', đừng có gọi tui là 'tấm thân cơ bắp'”. Tương tác giữa Sơn Tùng và fan luôn chân thành, ngọt ngào, khiến ai đã “lọt hố” là mê mẩn idol không thôi.