Tập 12 Em Xinh Say Hi đã chính thức lên sóng, 16 nghệ sĩ nữ bước vào cuộc đua Chung kết. Thử thách đầu tiên của 16 Em Xinh là sân khấu cá nhân, tự mình chọn bài, tập sân khấu và biểu diễn các ca khúc hoàn toàn mới. Ở tập 12, 8 Em Xinh lần lượt biểu diễn stage solo gồm Saabirose, Lâm Bảo Ngọc, 52Hz, Phương Mỹ Chi, Lamoon, MAIQUINN, Juky San và Bảo Anh.

8 Em Xinh đã diễn solo trong tập 12

Bảo Anh kết lại tập 12 bằng màn trình diễn “out trình” tất cả. Mang đến ca khúc Cô Ấy Không Yêu Anh - một sáng tác của Châu Đăng Khoa, Bảo Anh quyết tạo ra hit ở sân khấu duy nhất biểu diễn 1 mình tại Em Xinh Say Hi. Cô “tất tay” từ âm nhạc, vũ đạo cho đến hình ảnh. Truyền đi thông điệp mạnh mẽ đứng lên sau tình yêu, Bảo Anh thuyết phục khán giả bằng phong thái trình diễn tự tin, độc lập.

Sân khấu solo của Bảo Anh - Cô Ấy Không Yêu Anh (ft. Phúc Du)

Bảo Anh còn mời đến Anh Trai Say Hi mùa 2 - Phúc Du, khiến cả khán đài vỡ òa. Bản phối sôi động, có màu Latin khiến người hâm mộ nhớ đến Bảo Anh năm bùng nổ cùng bản hit Như Lời Đồn. Giọng hát của Bảo Anh có đất để phát huy trọn vẹn. Cách nhả chữ, lên nốt cao tất cả đều thăng hoa, đánh dấu Bảo Anh thời hoàng kim trở lại. Verse rap của Phúc Du cũng vô cùng cuốn hút, punchline của ông hoàng battle miễn chê. Lối chơi chữ của Phúc Du khi dùng chính tên Bảo Anh đưa vào lyrics khiến MXH bùng nổ phản ứng.

Bảo Anh còn mời đến Anh Trai Say Hi mùa 2 - Phúc Du hỗ trợ cho mình

Không chỉ đầu tư phần nhạc, sân khấu của Bảo Anh cũng cực kỳ hoành tráng với vũ đoàn, kết hợp bàn xoay. Bảo Anh xuất hiện như nữ hoàng, khoác áo lông sang chảnh. Tưởng Bảo Anh sẽ "hiền", nhưng đây chỉ là khởi đầu. Đến phần cao trào, Bảo Anh lột áo, khoe trọn body thon gọn trong bộ váy - croptop đen cắt xẻ tinh tế.

Tưởng Bảo Anh sẽ "hiền", nhưng đây chỉ là khởi đầu

Khoảnh khắc lột áo giật trọn spotlight

Bảo Anh biểu diễn như pop girl thế giới. Một cú lột áo giật luôn spotlight dàn Em Xinh. Mẹ một con lắc hông cực cuốn, những phân cảnh đón gió, tóc tung bay kết hợp twerking cực nghệ khiến dân tình “rần rần”. Trấn Thành so sánh, nhìn Bảo Anh trình diễn như Britney Spears. Mọi bước nhảy, biểu cảm sân khấu của Bảo Anh đều trọn vẹn, nhan sắc lên hương.

Trấn Thành so sánh, nhìn Bảo Anh trình diễn như Britney Spears

Đây cũng là hình ảnh khán giả trông chờ nhất ở Bảo Anh

Bảo Anh có stage sexy, tỏa sáng nhất từ đầu Em Xinh Say Hi đến hiện tại. Bảo Anh thừa nhận cô bỏ quên bản thân từ thời điểm sinh em bé, và đây là lúc để tái sinh. Bảo Anh xúc động vì đây là khoảnh khắc bung xõa nhất kể từ khi sinh em bé. Nhìn Bảo Anh một lần nữa tỏa sáng, người hâm mộ không khỏi tự hào. Đây cũng là hình ảnh khán giả trông chờ nhất ở Bảo Anh. MXH hiện bùng nổ phản ứng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho stage xuất sắc Bảo Anh mang đến.

