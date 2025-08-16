Hé lộ lý do Phương Mỹ Chi từ chối Taylor Swift

Mới đây, Phương Mỹ Chi đã có chia sẻ về quyết định chọn bài hát tại vòng giấu mặt The Voice Kids - nơi đã làm nên tên tuổi “cô bé dân ca”. Giọng ca Vũ Trụ Có Anh thành thật tiết lộ rằng, cô suýt chút nữa đã lựa chọn ca khúc Safe and Sound của Taylor Swift để biểu diễn, nhưng do vốn tiếng Anh hạn chế nên đã phải từ bỏ ý định này.

Cụ thể, ý tưởng này xuất phát từ chị gái của Phương Mỹ Chi “Lúc đó em đã nghe lời xúi, xúi giục là bây giờ dân ca ít người nghe quá, hay chọn một cái bài nào nó mà nó kiểu giới trẻ hơn đi, thì chị gái em là người đã xúi em hát bài Safe and Sound của Taylor Swift… Em cảm thấy may mắn khi em không nghe lời khuyên đó, trong khi lúc đó là em chưa được học, em không có giỏi tiếng anh, coi như chỉ biết hello, good morning, thank you, how are you, i’m fine thank you and you, chỉ vậy thôi đó, mà chị ấy dám chọn bài Safe and Sound cho em… Sau em thấy tập hoài, tập không được, nên lại quay về với Quê Em Mùa Nước Lũ”.

Phương Mỹ Chi đã từng đắn đo lựa chọn ca khúc của Taylor Swift cho vòng giấu mặt tại The Voice Kids

Phương Mỹ Chi không hát Safe and Sound là vì chưa giỏi tiếng Anh

Sau màn thể hiện Quê Em Mùa Nước Lũ, cái tên “cô bé dân ca” của Phương Mỹ Chi nổi lên mạnh mẽ khiến cô cũng cảm thấy tự tin hơn “Chỉ mỗi khúc đó là hơi bị xúi thôi, còn càng về sau, cứ một con đường đó mình đi băng băng thôi. em rất là tin vào con đường của em bởi vì em cảm thấy đây là cái em làm tốt nhất”. Cô giải thích thêm rằng sự dẫn dắt này rất tự nhiên khi từ nhỏ đã quen thuộc với những câu hát dân ca “Từ nhỏ tới lớn em chỉ nghe nhạc dân ca thôi, xung quanh em ở xóm em ai cũng mở cô Hương Lan, cô Cẩm Ly, cô Phi Nhung,… mình nghe riết rồi mình thích, cái xong rồi mình cũng lân la mình hát”. Cũng đã có những lúc, giọng ca Vũ Trụ Có Anh cảm thấy “lung lay” nhưng rồi vẫn kiên trì với con đường mà bản thân đã lựa chọn.

Phương Mỹ Chi là thí sinh gây được hiệu ứng mạnh nhất đối với khán giả khi thể hiện Quê Em Mùa Nước Lũ

Trước đó, Phương Mỹ Chi từng bày tỏ sự bất ngờ khi được so sánh với Taylor Swift. Cô cũng nhận thấy vài điểm tương đồng về chặng đường âm nhạc khi cả hai đều bắt đầu từ nhạc đồng quê và dần thay đổi hình tượng. Bản thân Phương Mỹ Chi thừa nhận Taylor Swift là người truyền cảm hứng lớn cho mình, từ tư duy âm nhạc đến cách thay đổi trong nghề.



Đồng thời, Phương Mỹ Chi cũng khẳng định bản thân chưa từng gạt bỏ hình tượng “cô bé dân ca” và vẫn rất yêu mến cái tên này, nhưng cũng mong muốn phát triển bản thân ở một hình tượng khác, một cái tên mới. Việc khán giả so sánh với trước kia được Phương Mỹ Chi xem là một điều tích cực vì vẫn là so sánh với chính bản thân mình chứ không phải một ai khác.

Phương Mỹ Chi được so sánh với Taylor Swift - cả hai đều bắt đầu từ nhạc đồng quê và dần thay đổi hình tượng

Phương Mỹ Chi chia sẻ đã có lúc bị “lung lay” bởi lựa chọn của mình

Hình tượng “cô bé dân ca” đã gắn liền với Phương Mỹ Chi kể từ lần đầu xuất hiện tại vòng giấu mặt của The Voice Kids 2013, khi cô biểu diễn ca khúc Quê Em Mùa Nước Lũ. Bài hát đã tạo nên cơn sốt trên toàn quốc khi liên tục giành giải Bài hát yêu thích trong nhiều tháng và vinh dự nhận được giải thưởng Bài hát của năm với trị giá 1 tỷ đồng.

Sau nhiều năm hoạt động, cùng với sự thay đổi về ngoại hình, Phương Mỹ Chi đã mở rộng phong cách âm nhạc, trở nên đa dạng và nhiều màu sắc hơn kể từ khi rời The Voice Kids. Đặc biệt, album Vũ Trụ Có Anh đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, khẳng định sự trưởng thành và bản lĩnh của nữ ca sĩ.

Phương Mỹ Chi hiện tại vẫn hát nhạc quê hương nhưng theo cách mới lạ, hiện đại hơn

Gần đây, tên tuổi Phương Mỹ Chi càng nổi bật khi tham gia các chương trình âm nhạc lớn trong nước như Em Xinh Say Hi với màu sắc cá nhân ấn tượng, hay trước đó là cuộc thi âm nhạc quốc tế Sing Asia và giành hạng 3 chung cuộc với những ca khúc đậm nét văn hóa Việt. Có thể thấy, từ quyết định thay đổi bản thân đến việc mở rộng phong cách âm nhạc, Phương Mỹ Chi đã chứng minh sự trưởng thành, tự tin của một nghệ sĩ trẻ và nhận lại được những thành tựu xứng đáng trên con đường sự nghiệp.

