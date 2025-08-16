Sau E.P I've Sympathy ra mắt đầu năm nay, IVE tiếp tục khởi động màn comeback mới - IVE SECRET. Đây là E.P thứ 4 của nhóm nữ nhà Starship, được công bố ngay trên sân khấu Lollapalooza Chicago. Mới đây, IVE đã tung concept film, hé lộ màu sắc nhóm theo đuổi ở lần tái xuất này. Vẫn là phong cách trẻ trung, năng động và đề cao sự nữ tính, các thành viên nhóm IVE được nhận xét là ngày càng xinh yêu, nhan sắc và khí chất lên hương.

IVE tiếp tục khởi động màn comeback mới - IVE SECRET

Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít tranh cãi tạo hình xoay quanh thành viên đông fan nhất nhóm - "công chúa Kpop" Jang Wonyoung. Ngay từ loạt ảnh profile, stylist của nhóm đã bị chỉ trích vì cách lựa chọn trang phục và cách thể hiện hình ảnh, và khi đoạn concept film được tung ra, làn sóng phản ứng lại một lần nữa bùng nổ.

IVE tung concept film

Trong video, Jang Wonyoung vẫn tỏa sáng với visual đặc trưng, mái tóc mái bằng quen thuộc cùng outfit màu xanh nổi bật. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng phẫn nộ không nằm ở nhan sắc của cô mà ở cách stylist xây dựng tổng thể hình ảnh. Không ít người cho rằng việc giữ nguyên kiểu tóc như thường ngày khiến hình ảnh của Wonyoung thiếu mới mẻ và đột phá.

Jang Wonyoung trong concept film quảng bá E.P mới

Tranh cãi càng gay gắt hơn khi bối cảnh quay của Wonyoung chỉ là một bức tường trắng đơn điệu, hoàn toàn lép vế so với background được đầu tư của các thành viên khác. Trang phục của Jang Wonyoung bị nhận xét là lỗi thời, không tôn được thế mạnh vóc dáng thậm chí còn khiến cô trông "xấu lạ". Fan đã quen với hình ảnh chỉn chu, lung linh và luôn xếp hạng nhất mỗi khi Jang Wonyoung xuất hiện. Việc phong độ đi xuống ở lần này khiến dân tình thất vọng.

Hàng loạt bình luận "la ó" đội ngũ hình ảnh thiếu sáng tạo. Fan quốc tế của Jang Wonyoung lại tức giận hơn với cách ekip thể hiện. Họ cho rằng trang phục không phù hợp, hình ảnh nhàm chán và cách sắp xếp bối cảnh như vậy chẳng khác nào làm giảm đi sức hút vốn có của nữ thần tượng. Thậm chí, có ý kiến cho rằng Starship Entertainment đang thiếu công bằng trong việc phân bổ concept cho các thành viên, để Wonyoung xuất hiện với phông nền "lạc quẻ".

Trang phục của Jang Wonyoung bị chê lỗi thời

Jang Wonyoung không đứng center ở đội hình cuối

Không dừng lại ở trang phục hay kiểu tóc, sự bức xúc còn lan rộng sang nhiều vấn đề khác liên quan đến ekip. Trước đó, Starship cũng từng bị chỉ trích vì ứng dụng AI trong hình ảnh quảng bá, và giờ đây lại tiếp tục vấp phải tranh cãi khâu tạo hình. Với tần suất phản ứng ngày càng dày đặc, không ít người lo ngại rằng những ồn ào này có thể ảnh hưởng đến hiệu ứng comeback của IVE, vốn luôn được kỳ vọng là một trong những nhóm nữ dẫn đầu thế hệ 4.

Lần comeback này của IVE vướng nhiều tranh cãi khâu quảng bá

Thời mới debut, Jang Wonyoung luôn là thành viên được ưu ái nhất. Từ ngoại hình cho đến fandom có sẵn đều vượt trội. Công ty cũng cực kỳ chăm chút cho Jang Wonyoung, giúp cô nàng có được danh xưng "công chúa". Nhưng từ lần comeback gần nhất đến nay, nhiều nghi vấn về việc Jang Wonyoung đang bị "dìm" để cho các thành viên khác nổi lên khiến MXH thành bãi chiến trường.

Nhiều nghi vấn về việc Jang Wonyoung đang bị "dìm" để cho các thành viên khác nổi lên khiến MXH thành bãi chiến trường

Ở hướng ngược lại, nhiều người cho rằng tạo hình Jang Wonyoung đợt này vẫn ổn định. Cô nàng vẫn xinh đẹp ngút ngàn, mọi chuyện đang bị phóng đại. Chưa hết, concept của nhóm cũng rất đa dạng, hiện vẫn tung lần lượt các bộ ảnh. Outfit trong video film có thể chưa hợp nhãn nhiều người nhưng không đến nỗi "xấu lạ", gây tranh cãi gay gắt. Việc chỉ tập trung vào một vài chi tiết tiêu cực khiến nghệ sĩ vướng tranh cãi không đáng có.

Các tạo hình trong đợi comeback này của Jang Wonyoung:

Những tranh cãi trái chiều vẫn luôn bủa vây mỗi đợt comeback, fan cứng của nhóm đã quá quen với điều này. Mà chủ đề tranh cãi nhất trong đó vẫn là việc Jang Wonyoung được đối đãi như thế nào, càng làm fandom chia rẽ.