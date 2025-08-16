Nguyên văn thông báo từ đại diện Robber:

THÔNG BÁO KHẨN

(Đại diện Rapper Hustlang Robber)

Xin thông báo tới tất cả khán giả, đối tác và người hâm mộ:

Hiện tại, tài khoản Facebook cá nhân của Rapper Hustlang Robber đã bị kẻ xấu xâm nhập và kiểm soát trái phép. Bên cạnh đó, Fanpage chính thức của nghệ sĩ cũng có nguy cơ bị chiếm đoạt.

Trong thời gian này, mọi thông tin, tin nhắn hoặc bài đăng phát ra từ các tài khoản trên có thể không xuất phát từ nghệ sĩ hoặc công ty quản lý.

Chúng tôi khuyến nghị mọi người:

- Không tương tác hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân/tài chính nào qua các kênh đang bị xâm nhập.

- Theo dõi các kênh chính thức của công ty quản lý để nhận thông tin xác thực.

Đội ngũ của chúng tôi đang phối hợp với Facebook và các bên liên quan để khẩn trương xử lý.

Rất mong mọi người thông cảm và cảnh giác trong thời gian này.

Trân trọng.