Khuya 15/8, đại diện của rapper Hustlang Robber thông báo tài khoản Facebook cá nhân và fanpage chính thức của nghệ sĩ đã bị kẻ xấu xâm nhập, có nguy cơ bị chiếm đoạt. Trong thời gian này, mọi thông tin phát ra từ các tài khoản trên có thể không chính xác. Khán giả và đối tác được khuyến nghị không cung cấp dữ liệu cá nhân hay tài chính, đồng thời chỉ theo dõi thông tin từ kênh chính thức của công ty quản lý. Đội ngũ Hustlang Robber đang phối hợp với Facebook để xử lý vụ việc.
Nguyên văn thông báo từ đại diện Robber:
THÔNG BÁO KHẨN
(Đại diện Rapper Hustlang Robber)
Xin thông báo tới tất cả khán giả, đối tác và người hâm mộ:
Hiện tại, tài khoản Facebook cá nhân của Rapper Hustlang Robber đã bị kẻ xấu xâm nhập và kiểm soát trái phép. Bên cạnh đó, Fanpage chính thức của nghệ sĩ cũng có nguy cơ bị chiếm đoạt.
Trong thời gian này, mọi thông tin, tin nhắn hoặc bài đăng phát ra từ các tài khoản trên có thể không xuất phát từ nghệ sĩ hoặc công ty quản lý.
Chúng tôi khuyến nghị mọi người:
- Không tương tác hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân/tài chính nào qua các kênh đang bị xâm nhập.
- Theo dõi các kênh chính thức của công ty quản lý để nhận thông tin xác thực.
Đội ngũ của chúng tôi đang phối hợp với Facebook và các bên liên quan để khẩn trương xử lý.
Rất mong mọi người thông cảm và cảnh giác trong thời gian này.
Trân trọng.
Robber sinh năm 1996, quê Đà Nẵng. Từ xuất thân underground, Robber được khán giả biết đến khi trở thành quán quân Rap Việt mùa 4, là học trò team B Ray. Thời gian này, Robber tiếp tục được quan tâm khi công bố tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2. Robber có phong cách cá tính, ngoại hình “ngầu lòi” chuẩn rapper đường phố. Style mạnh mẽ của Robber được xem như màu sắng “gangster” chấm phá cực đặc biệt trong dàn Anh Trai Say Hi.
Vốn đã được nhiều rap fan ngưỡng mộ, Robber thi Say Hi càng làm gia tăng sức thảo luận cho bản thân và chương trình. Thú vị hơn ở chỗ, Robber sẽ cùng thầy của mình - B Ray tranh tài tại 1 cuộc thi dạng “sống còn”. Dân tình đang “hóng” xem sẽ có màn tương tác gì thú vị khi bộ đôi thầy trò nổi tiếng của Rap Việt cùng nhảy, cùng hát - rap ở Anh Trai Say Hi.
Tên tuổi đang lên, việc hệ thống MXH bị kẻ xấu xâm nhập thực sự đáng quan ngại. Kẻ xấu có thể lợi dụng danh tiếng của Robber để làm nhiều hành vi sai trái, có thể là lừa đảo đồng nghiệp, người thân và người hâm mộ. Do đó, động thái thông báo kịp thời từ phía công ty đại diện là bước đi cần thiết, thứ nhất để bảo vệ nghệ sĩ, thứ hai là để ngăn chặn các nguy cơ có thể xảy ra.