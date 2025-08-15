Mới đây, Anh Trai Say Hi mùa 2 đã công bố danh sách 30 nghệ sĩ tham gia, khiến MXH bùng nổ phản ứng. Trong số 30 Anh Trai góp mặt mùa này có đến 10 rapper góp mặt là Karik, B Ray, Negav, GILL, Mason Nguyễn, Phúc Du, HUSTLANG Robber, OgeNus, BigDaddy, TEZ. Ngoại trừ Negav, 9 cái tên còn lại đều từng xuất hiện tại Rap Việt ở các mùa trước với vai trò là thí sinh, huấn luyện viên và khách mời.

Dàn rapper gây sốt tại Anh Trai Say Hi mùa 2

Điều này khiến cộng đồng mạng hài hước đồn đoán rằng đây có lẽ là lý do khiến Rap Việt 5 chưa được lên sóng vì thầy trò bận “đi thi” Anh Trai Say Hi, hoặc có người còn so sánh chương trình như Rap Việt All Stars. Việc rapper chiếm số lượng áp đảo ở Anh Trai Say Hi được nhiều người kỳ vọng sẽ làm chất lượng âm nhạc mùa này càng đi lên. Anh Trai Say Hi vốn đã có thế mạnh sáng tác, sản xuất nhạc, có thêm nhiều rapper như “hổ mọc thêm cánh”. Nhưng, điều này cũng làm dấy lên vô số tranh cãi.

HIEUTHUHAI là "nạn nhân" của cái mác "rapper gameshow"

Việc rapper nổi lên từ chương trình thực tế vốn đã vướng nhiều định kiến. Điển hình như HIEUTHUHAI luôn bị “dân trong nghề” hay rap fan chê bai là “không đủ trình”, chỉ vì anh chàng nổi tiếng, đông fan và xuất thân từ gameshow. Một lần nữa, tranh cãi này càng bị tô đậm khi Anh Trai Say Hi tung line-up tận 10 rapper.

Ý kiến tiêu cực nhắm vào 2 chương trình thực tế hot nhất hiện nay

Nổi cộm trong đó là bài đăng có nội dung “Chỉ trong vòng khoảng 3 năm, cả một nền âm nhạc pop & hip-hop indie đang phát triển rực rỡ bị pha loãng toẹt. Rap Việt biến rapper thành những nghệ sĩ công nghiệp. Và ATSH nhào nặn nghệ sĩ công nghiệp thành thần tượng giải trí. Doanh thu tăng, rating tăng; nhưng chất lượng âm nhạc thì biến mất. Chỉ còn lại những giấc mơ sáo rỗng.”

Thông thường, những bài đăng trái chiều này sẽ chỉ khiến dân mạng “chia phe” tranh luận. Nhưng với sự thẳng thắn vốn có, 1 Anh Trai mùa 2 đã chọn “var thẳng” với định kiến. Không ai khác chính là “ông hoàng battle” Phúc Du.

"Ông hoàng battle" Phúc Du thi Anh Trai thì không sợ antifan

Phúc Du đáp trả ý kiến tiêu cực

Trên Threads, Phúc Du đăng lại ý kiến tiêu cực hướng về mình và các rapper thi Anh Trai Say Hi, đáp trả: “chất lượng âm nhạc đo bằng gì thầy nhỉ? nếu hàng triệu người có hàng chục triệu phút giải trí không phải chất lượng thì tôi cũng muốn biết gì là chất lượng lắm”. Bên dưới bình luận, Phúc Du còn “ghim” thêm câu: “gõ ra bốn chữ 'giấc mơ sáo rỗng' chắc bạn thấy bạn rất ngầu đấy. nhưng bạn bác bỏ đi giấc mơ được tiếp cận đại chúng, phục vụ khán giả của nhiều người nghệ sĩ, là 'sáo rỗng' thì không ngầu đâu. đừng vì học làm content, mà quên học làm con người.”

2 câu nói của Phúc Du khiến chủ bài đăng “tắt điện”, người hâm mộ thì phấn khích. Bởi có rất ít nghệ sĩ ra mặt nêu quan điểm như Phúc Du. Là rapper thực lực, hit “chất đầy một đống”, Phúc Du vẫn chọn tham gia Anh Trai Say Hi như 1 sân chơi làm mới bản thân, thử sức với những cái mới. Phúc Du cũng thay nhiều rapper nói lên giấc mơ được tiếp cận đại chúng, phục vụ khán giả.

Là rapper thực lực, hit “chất đầy một đống”, Phúc Du vẫn chọn tham gia Anh Trai Say Hi

Không đứng ngoài những cuộc tranh luận hot, Kewtiie - producer ruột của HIEUTHUHAI cũng nêu quan điểm về việc nhiều khán giả phản đối nghệ sĩ tham gia chương trình thực tế. “Hoàng tử Threads” ngày nào tái xuất bằng dòng trạng thái “ước gì mỗi khán giả nào không muốn nghệ sĩ đi gameshow có thể chuyển khoản vài tỉ cho nghệ sĩ đỡ phải nghĩ”, hút về hơn 125 nghìn lượt xem chỉ sau 1 đêm.

Kewtiie - producer ruột của HIEUTHUHAI cũng nêu quan điểm về việc nhiều khán giả phản đối nghệ sĩ tham gia chương trình thực tế

Dân tình 9 người 10 ý về việc các gameshow đang làm chủ thị trường âm nhạc. Nhưng có một điều cần ghi nhận, là nghệ sĩ tham gia thi đấu cũng nỗ lực và dốc hết sức để làm nhạc hay. Sự nổi tiếng không khiến chất lượng âm nhạc đi xuống, tất cả phụ thuộc vào tâm sức nghệ sĩ đặt để ở nhạc phẩm của mình. Gameshow như một cánh cổng, cho nhiều tài năng được tiếp cận với khán giả, gia tăng cơ hội làm nghề.