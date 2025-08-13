Sau mùa 1 thành công rực rỡ, góp phần đưa làn sóng thần tượng quốc nội lan toả mạnh mẽ, Anh Trai Say Hi chính thức khởi động mùa 2. NSX công bố Anh Trai Say Hi 2025 có chủ đề “Sức Mạnh Nguyên Bản - Rất Real Rất Riêng", sẽ lên sóng trong tháng 9 ngay sau khi Em Xinh Say Hi kết thúc.

Ngày 12/8, cả MXH “hóng” dàn Anh Trai mùa mới. 30 gương mặt chính thức lộ diện, có mới - có quen và điểm chung là đều khiến dân tình phấn khích. Dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 bao gồm: Ngô Kiến Huy, Cody Nam Võ, Vương Bình, RiO, buitruonglinh, Karik, B Ray, Ryn Lee, KHOI VU, Bùi Duy Ngọc, Negav, Thái Ngân, GILL, Jaysonlei, Mason Nguyễn, Phúc Du, HUSTLANG Robber, OgeNus, Hải Nam, Otis, CONGB, Sơn.K, Lohan, Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan, Vũ Cát Tường, BigDaddy, TEZ, Jey B, Nhâm Phương Nam.

Ryn Lee - gương mặt mới toanh với visual khiến dân tình phải trầm trồ

Trong số này, Ryn Lee - gương mặt mới toanh với visual khiến dân tình phải trầm trồ. Được công bố cùng lượt Karik, B Ray, KHOI VU và Bùi Duy Ngọc, nhưng ảnh cá nhân của Ryn Lee thu về hàng chục nghìn lượt tương tác, chỉ xếp sau B Ray. Sức nóng của Ryn Lee khiến người ta phải đặt câu hỏi anh chàng này là ai mà giật spotlight cả dàn Anh Trai Say Hi mùa 2.

Ryn Lee chính là em trai cực phẩm của Quang Hùng MasterD

Không mất nhiều thời gian để dân mạng tìm ra danh tính thực sự của Ryn Lee. Không ai xa lạ, Ryn Lee chính là em trai cực phẩm của Quang Hùng MasterD - Quang Huy. Với những ai fan cứng Quang Hùng, Quang Huy đã là cái tên quen thân khi nhiều lần được anh trai chọn làm “bình phong” trong các câu chuyện quá khứ hài hước. Quang Huy nhiều lần lộ diện ở các sự kiện công khai của Quang Hùng MasterD, khiến dân tình phát sốt vì visual nổi bật không kém phần anh trai.

Sinh năm 2003, Quang Huy khá kín tiếng trên MXH

Sinh năm 2003, Quang Huy khá kín tiếng trên MXH. Quang Huy từng cover một số ca khúc của anh mình như Dễ Đến Dễ Đi, Trói Em Lại, Tình Đầu Quá Chén. Quang Huy còn có giọng hát khá giống Quang Hùng MasterD. Bên dưới những video hát lại nhạc anh trai của Quang Huy, nhiều khán giả công nhận cả hai anh em có giọng hát gợi nhớ đến nhau. Quang Hùng MasterD cũng từng nhắc đến em trai trong nhiều câu chuyện hậu trường suốt thời gian thi Anh Trai Say Hi, anh chàng nhờ Quang Huy chấm điểm vũ đạo cho mình.

Quang Huy từng cover nhiều bài hát của Quang Hùng MasterD

Tháng 4 năm nay, Quang Huy cũng góp giọng trong 1 sản phẩm âm nhạc mang tên EXIT. Bài hát được phát hành trên các nền tảng nhưng không mấy gây tiếng vang vì lúc này, em trai Quang Hùng không chú trọng việc quảng bá. Dường như tất cả đều dồn lực cho ngày chính thức ra mắt ở Anh Trai Say Hi, lấy nghệ danh mới.

Phần thể hiện của Quang Huy trong bài hát EXIT ra mắt tháng 4 năm nay

Nay, em trai kín tiếng của Quang Hùng MasterD quyết định gia nhập showbiz bằng màn chào sân tại Anh Trai Say Hi. Với hậu thuẫn từ anh trai, Quang Huy - hiện tại lấy nghệ danh Ryn Lee được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện.

Fandom đông đảo của Quang Hùng cũng đang chuẩn bị support thật tốt cho Ryn Lee tại Anh Trai Say Hi mùa 2. Có anh trai nổi tiếng là lợi thế, nhưng cũng là áp lực vô hình với Ryn Lee. Công chúng sẽ soi xét kỹ hơn về thể hiện của nam tân binh có anh trai là nghệ sĩ đa tài được công nhận như Quang Hùng MasterD.

Với hậu thuẫn từ Quang Hùng MasterD