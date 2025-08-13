Tối 9/8, tại đêm diễn thứ tư trong chuỗi solo tour OFF THE RECORD, Phùng Khánh Linh bất ngờ giới thiệu single Tâm Sự Với Đêm Một Mình - ca khúc thứ tư trích từ album phòng thu thứ ba sắp phát hành Giữa Một Vạn người.

Ca khúc được sáng tác bởi Phùng Khánh Linh và đồng sản xuất cùng Carson Hogan (thành viên ban nhạc indie rock The Wildlife) cùng blossom (producer của Ước anh tan nát con tim & Em Đau), bài hát mang màu sắc Alternative Pop/Indie Rock, là lời tự sự lặng lẽ về những đêm dài không ngủ, khi nghệ sĩ trò chuyện với chính mình và hồi tưởng một mối tình đã qua. Đây được xem như “khoảng lặng” dịu dàng, sâu cảm sau loạt giai điệu gai góc trong các sản phẩm trước.



Tưởng chừng đây sẽ là màn trở lại êm đềm, thế nhưng “nữ hoàng flop” Vbiz lại tiếp tục gặp “định mệnh” mang tên Taylor Swift. Chỉ ba ngày sau khi Phùng Khánh Linh công bố cho ra mắt album mới, đúng 12h12p sáng 12/8 (giờ ET), Taylor cũng bất ngờ công bố album phòng thu thứ 12 The Life of a Showgirl. Cũng như mọi lần, chưa cần tung teaser, chỉ riêng tấm bìa album được làm mờ của Taylor Swift đã đủ khiến mạng xã hội bùng nổ và giới hâm mộ toàn cầu dồn mọi sự chú ý vào ngôi sao số 1 thế giới.

Đáng nói, đây không phải lần đầu lịch ra mắt sản phẩm của Phùng Khánh Linh “đụng” Taylor Swift. Trước đó, album yesteryear từng “chạm trán” evermore, citopia trùng Midnights, và giờ Giữa Một Vạn Người tiếp tục gặp The Life of a Showgirl. Chuỗi “va chạm” liên hoàn này chẳng khác nào thử thách độ kiên cường, khiến con đường vốn đã hẹp của “nữ hoàng flop” lại thêm chật vật.

Thực tế, cái tên là “nữ hoàng flop” của Phùng Khánh Linh cũng xuất phát từ chính cộng đồng fan của cô bởi các sản phẩm âm nhạc kén người nghe khiến nữ ca sĩ mãi không thể bật lên được như những ngôi sao hạng A khác trên thị trường. Mặc dù, mỗi sản phẩm ra mắt đều được Phùng Khánh Linh đầu tư kỹ lưỡng từ phần nhạc, phối khí cho đến hình ảnh, thể hiện tư duy sáng tạo và tiêu chuẩn tiệm cận với thị trường quốc tế.

Thế nhưng chính sự khác biệt ấy lại trở thành “con dao hai lưỡi” khiến cô vẫn cứ mãi “dậm chân tại chỗ”. Dòng nhạc mang màu sắc Alternative Pop, Indie Pop mà nữ ca sĩ theo đuổi khiến đại chúng khó tiếp cận và không dễ tạo ra hiệu ứng lan tỏa như các sản phẩm pop thị trường.

Thay vào đó, khi nhắc đến Phùng Khánh Linh, phần đông khán giả đại chúng lại nhớ đến những câu chuyện hài hước, các “truyền thuyết” về cô nhiều hơn là những thành tựu âm nhạc. Từ “kỳ án bò dí” cho đến danh xưng “nữ hoàng flop” được fan trêu đùa mỗi lần ra mắt sản phẩm, những khoảnh khắc này vừa giúp Phùng Khánh Linh trở nên gần gũi, song cũng vừa vô tình che mờ nỗ lực và giá trị âm nhạc mà cô xây dựng.

Lần trở lại này liệu sẽ trở thành bước ngoặt giúp Phùng Khánh Linh tránh lặp lại ‘vận xui’ trùng ngày comeback với Taylor Swift, hay danh hiệu “nữ hoàng flop” sẽ lại một lần nữa được fan gọi tên?