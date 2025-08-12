Tối 10/8, sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) nhuộm sắc đỏ rực rỡ của hàng chục nghìn lá cờ Tổ quốc và đèn flash khi 50.000 khán giả cùng hòa nhịp trong Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim. Quy tụ dàn từ nghệ sĩ “cây đà cây đề” đến những gương mặt trẻ như NSND Thu Huyền, Tùng Dương, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng… Tổ Quốc Trong Tim đã tái hiện lại hành trình 80 năm dựng nước và giữ nước qua âm nhạc.

Không chỉ đơn thuần là một đêm diễn nghệ thuật, chương trình được dàn dựng như những trường đoạn mang đậm màu sắc chính luận, khéo léo kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và trình diễn thị giác. Một trong những gương mặt nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt nhất phải kể đến Đông Hùng.

Dù đã khẳng định tài năng qua nhiều sân khấu lớn, anh vẫn chinh phục người xem bằng phong độ hát live ổn định, cầm mic chắc tay và xử lý ca khúc linh hoạt, khéo tạo những đoạn cao trào cùng cách nhấn nhá đầy biến hóa. Lên Đàng phiên bản rock qua giọng hát Đông Hùng khơi dậy khí thế xung trận, trong khi bộ đôi Hò Kéo Pháo - Đường Lên Phía Trước sử dụng nhịp trống dồn dập và đạo cụ hoành tráng, cuốn khán giả vào bầu không khí sục sôi của những ngày chiến đấu.

Màn trình diễn hào hùng, đầy sinh lực như tiếp thêm ngọn lửa cho khán giả đã giúp Đông Hùng chạm đến trái tim của đông đảo người hâm mộ. Sở trường là nhạc dân tộc, cộng hưởng với tài biến vocal linh hoạt, nam ca sĩ được dân tình réo gọi đi casting cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2.

Trưởng thành từ Vietnam Idol, nay là vocalist hàng đầu thế hệ

Đông Hùng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng luôn khuyến khích con trai theo đuổi đam mê. Ngay từ thời phổ thông, anh đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, thường xuyên góp mặt trong các buổi biểu diễn của trường và các chương trình cộng đồng. Giọng hát khỏe khoắn, vang sáng cùng khả năng cảm nhạc tự nhiên đã khiến Đông Hùng trở thành “cây văn nghệ” quen thuộc ở mọi sân khấu anh xuất hiện.

Lần đầu chạm ngõ âm nhạc qua Sao Mai Điểm Hẹn 2012 nhưng Đông Hùng được cơ hội lớn gõ cửa khi thử sức tại Vietnam Idol năm 2014 - một trong những cuộc thi âm nhạc uy tín bậc nhất thời điểm đó. Dù không giành ngôi vị quán quân, chặng đường tại Vietnam Idol đã đưa tên tuổi Đông Hùng đến gần hơn với công chúng và mở ra cánh cửa cho sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp.

Bước ra khỏi cuộc thi, Đông Hùng không lựa chọn lối đi dễ dàng bằng cách chạy theo thị hiếu tức thời. Thay vào đó, anh kiên định theo đuổi phong cách âm nhạc chú trọng chất lượng, lấy giọng hát làm trung tâm. Một số bài hát nổi bật của nam ca sĩ là Đêm Nằm Mơ Phố, Màu Của Ngày Không , Bước Chân Lẻ Loi…

Suốt nhiều năm, nam ca sĩ không ngừng trau dồi kỹ thuật, thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc để mở rộng biên độ biểu diễn - từ ballad sâu lắng, trữ tình đến pop rock mạnh mẽ. Anh góp mặt trong nhiều chương trình âm nhạc truyền hình, các dự án hợp tác với nhạc sĩ tên tuổi, và xuất hiện đều đặn tại các sân khấu lớn.

Đông Hùng không nổi trội về âm sắc như nhiều giọng nam khác. Chất giọng của anh nếu hát bình thường sẽ khó để lại ấn tượng nhiều với người nghe. Tuy nhiên, tiếng hát của Đông Hùng lại có một lợi thế bẩm sinh vượt trội hơn rất nhiều nam ca sĩ Việt hiện nay.

Việc hát nốt cao thoải mái với một giọng nam tại Việt Nam là rất khó khăn. Để làm được điều này cần có sự hòa trộn giữa tố chất bẩm sinh và nỗ lực rèn luyện không ngừng. Đông Hùng có lẽ là nam ca sĩ trẻ hiếm hoi thực hiện tốt cả hai điều kiện này. Đến Tùng Dương, Bùi Anh Tuấn, Trung Quân - những đại diện nam cao nổi bật nhất Vpop - cũng không thể làm được.

Từng phải đi làm phụ hồ kiếm tiền trả nợ, không quên luyện thanh nhạc

Một sự thật ít ai biết đến là đây không phải tố chất bẩm sinh, mà là thành quả của sự khổ luyện. Sau khi khép lại hành trình Vietnam Idol 2014, gia đình rơi vào biến cố khiến Đông Hùng phải đi làm phụ hồ ban ngày, nhưng vẫn chăm chỉ học thanh nhạc buổi tối.

Năm 2017, Đông Hùng gây bất ngờ khi tiết lộ phải lao đao kiếm tiền vì phải gánh trên lưng khoản nợ khổng lồ. Được biết, mẹ của Đông Hùng từng vay nặng lãi với lãi suất cao để kinh doanh nhưng làm ăn thua lỗ, dẫn đến khoản nợ ban đầu lên tới 28 tỷ đồng. Anh chủ động thương lượng với các chủ nợ để giảm phần lãi, đồng thời bán căn nhà ở Hà Nội và chuyển vào TP.HCM sinh sống, nhờ đó số nợ hạ xuống còn khoảng 17 - 18 tỷ đồng. Nhiều năm qua, Đông Hùng thay mẹ trả dần và đến nay đã xong xuôi.

Ở thời điểm đó, Đông Hùng khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng hình ảnh cánh tay có nhiều vết chém cùng lời van xin mọi người không tiếp tục cho mẹ anh vay tiền. Nam ca sĩ cho biết ca sĩ cho biết tay bị khâu vài mũi do xô xát với một nhóm người tại nhà vì chuyện nợ nần của mẹ.

Toả sáng tại Đại lễ 30/4

Tại chương trình nghệ thuật nằm trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, diễn ra sáng 30/4 tại TPHCM, ca sĩ Đông Hùng cùng Võ Hạ Trâm đã thể hiện bài hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gây xúc động, để lại ấn tượng với khán giả cả nước.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình - Đông Hùng x Võ Hạ Trâm

Cùng với đó, trên các nền tảng Facebook, TikTok... ca khúc được lồng ghép vào nhiều video diễu binh, có sự lan tỏa mạnh mẽ. Màn song ca này ngay lập tức tạo tiếng vang mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhiều video đạt hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời leo lên Top 1 trending YouTube Việt Nam hạng mục âm nhạc.

Dù không có hào quang rực rỡ như một số đồng nghiệp cùng thời hay sở hữu lượng fan đông đảo, nhưng với Đông Hùng, chỉ cần được hát, được sống trong đam mê và nhận được sự trân trọng từ khán giả đã là điều quý giá. Thành công của Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình là minh chứng rõ rệt rằng anh vẫn luôn được công chúng theo dõi và yêu mến. Đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ mà nam ca sĩ đã dành trọn suốt nhiều năm qua.

