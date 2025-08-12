Bích Phương, RHYDER cùng dàn sao mang “mùa hè lấm bẩn” khuấy động phố đi bộ Trần Nhân Tông: Bùng nổ đại tiệc âm nhạc

Gương mặt được mong chờ nhất, ca sĩ Bích Phương, đã không làm người hâm mộ thất vọng khi trình diễn những ca khúc sôi động, tạo không khí hào hứng tại sự kiện. Với phong cách âm nhạc đặc trưng và sự kết nối gần gũi, cô đã khuấy động hàng trăm khán giả, đặc biệt là các gia đình trẻ.

Bích Phương mang đến những bản hit nổi tiếng như Đi đu đưa đi, Nâng chén tiêu sầu

Cùng góp mặt, RHYDER - anh trai Gen Z đang được khán trẻ yêu mến đã mang đến những phần trình diễn đầy năng lượng, tiếp nối sự bùng nổ từ TP.HCM.

RHYDER quay trở lại sân khấu Pháo đài âm nhạc tại Hà Nội

Ngay khi vừa xuất hiện trên sân khấu RHYDER đã khiến không khí phố đi bộ Trần Nhân Tông "rực cháy". Ai nấy hò reo phấn khích, đồng thanh hát theo từng giai điệu bản hit mà anh chàng mang tới.

Nhóm nhạc Chillies xuất hiện trong tiếng hò reo của khán giả

Bên cạnh đó, nhóm nhạc Chillies cũng xuất hiện, mang đến màu sắc âm nhạc đa dạng, từ những giai điệu hiện đại đến phần trình diễn đầy cá tính. Loạt ngôi sao hot đã thực sự khiến khán giả choáng ngợp khi khiến bữa tiệc âm nhạc bùng nổ, làm cho khán giả phải liên tục cuồng nhiệt, không có phút nào ngơi nghỉ.

"Pháo Đài Lấm Bẩn" tại Hà Nội tiếp nối tinh thần "Chơi là chất, ngại gì bẩn" với hàng loạt hoạt động như khu liên hoàn thể lực, trạm sáng tạo lấm bẩn và các trò chơi dân gian được làm mới.

Các gia đình hăng hái tham gia trò chơi và nhận quà tại sự kiện

Không gian sáng tạo thu hút đông đảo các gia đình lẫn người trẻ tham gia

Các bạn trẻ check in nhận quà tại sự kiện

Các em nhỏ hào hứng tham gia trò chơi tại Đấu trường lấm bẩn

Cùng hòa mình vào từng khu vực, từ vẽ tranh, tô tượng đến ném vòng và sút bóng, các gia đình cùng chia sẻ niềm vui và ghi lại những khoảnh khắc "lấm bẩn hạnh phúc". Những hình ảnh này không chỉ lan tỏa tinh thần gắn kết mà còn ghi dấu ấn mùa hè 2025 với những kỷ niệm đáng nhớ.

Với sự đồng hành của OMO, "Pháo Đài Lấm Bẩn" không chỉ là sân chơi giải trí mà còn là nơi khuyến khích các gia đình tận hưởng khoảnh khắc lấm lem, cười đùa và lớn lên cùng nhau. Sự kiện hoàn toàn miễn phí, mở cửa tự do, thu hút đông đảo người dân thủ đô và du khách. Đây được xem là một trong những hoạt động nổi bật nhất mùa hè 2025, hứa hẹn để lại dấu ấn sâu đậm với hàng ngàn gia đình, bạn trẻ và người hâm mộ yêu âm nhạc.