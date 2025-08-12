Bài hát biến cả Kpop thành trò hề đi trước BLACKPINK một bước

Sáng 12/8 (giờ Việt Nam), Billboard cập nhật BXH tuần mới nhất cho Billboard Hot 100. Vượt qua hàng loạt sao thế giới, nhóm nhạc ảo HUNTR/X leo thẳng lên top 1 Hot 100 với ca khúc Golden. Thành tích này khiến công chúng “há hốc”. Việc bài hát của nhóm nhạc ảo HUNTR/X đạt ngôi vương Hot 100, “chung mâm” với BTS như 1 sự đe doạ đến Kpop hiện tại.

Nhóm ảo HUNTR/X

Trước đó, Golden đã sở hữu thành tích mà nhiều nghệ sĩ Kpop khác ao ước. Bài hát leo lên top #1 Spotify Global, đạt #1 Billboard 200. Tại Hàn Quốc, Golden đã có 4 tuần liên tiếp #1 Global Kpop Circle Chart, 4 tuần liên tiếp #1 Melon Weekly Chart và đạt chứng nhận PAK (Perfect All-Kill) chỉ sau 10 ngày ra mắt.



Tính đến 10h sáng 12/8, Golden đã chính thức vượt mặt kỷ lục của NewJeans từng lập ra với Ditto, trở thành bài hát đạt nhiều giờ PAK nhất lịch sử Kpop. Kỷ lục này từng được nắm giữ bởi Dynamite - BTS (610 giờ), sau đó là Ditto - NewJeans (655 giờ). Và cuối cùng, 2 chiến binh Kpop đành nhường chỗ cho nhóm nhạc ảo đang là hiện tượng của khán giả Gen Alpha.

Ditto - NewJeans

và Dynamite của BTS cũng phải "nhường bước" trước Golden

Golden là ca khúc trong bộ phim KPop Demon Hunters, trình bày bởi nhóm nhạc ảo HUNTR/X. Bộ phim là dự án phim hoạt hình kết hợp giữa Netflix và Sony Pictures Animation, kể về nhóm nhạc nữ HUNTR/X gồm ba thành viên: trưởng nhóm kiêm giọng ca chính Rumi, vũ công chính Mira và rapper kiêm nhà sáng tác Zoey. Ban ngày, họ là những idol trên sân khấu. Ban đêm, họ là những chiến binh chống lại tà ma đang âm thầm đe dọa thế giới.

Golden là ca khúc trong bộ phim KPop Demon Hunters, trình bày bởi nhóm nhạc ảo HUNTR/X

Golden ban đầu nổi lên từ những đoạn âm thanh được sử dụng cho video ngắn trên TikTok, dần lan truyền và trở thành nhạc cho các idol “đu trend”. Từ một bản nhạc phim, Golden trở thành hiện tượng toàn cầu. Việc đạt được thành công ở Hàn Quốc, đánh đổ mọi kỷ lục Perfect All-Kill cho đến on top 1 Hot 100 - điều mà nhiều siêu sao còn chưa làm được, đã khiến Golden trở thành ca khúc hot nhất 2025.



Với ngôi vương Hot 100, nhóm nhạc ảo HUNTR/X "chung mâm" với BTS, Jung Kook, Jimin

Golden cũng từng vượt mặt JUMP của BLACKPINK trên BXH Spotify Global

Golden là ca khúc thứ 9 liên quan đến Kpop đạt vị trí quán quân Billboard Hot 100, đồng thời là ca khúc đầu tiên do giọng ca nữ Kpop thể hiện giữ hạng 1. Trong lịch sử, những nghệ sĩ Kpop từng chạm tới vị trí số 1 trên Hot 100 gồm: BTS, Jimin, Jung Kook và HUNTR/X. Thứ hạng cao nhất của nghệ sĩ nữ Kpop trên Billboard Hot 100 hiện tại là Rosé với siêu hit APT. (#8). Có thể nói, nhóm ảo HUNTR/X đã làm trước điều BLACKPINK chưa thể.

Nhóm ảo HUNTR/X đã làm trước điều BLACKPINK chưa thể

Golden ra mắt trong thời điểm Kpop đang thiếu vắng những bản hit thực thụ. Các nhóm nhạc thần tượng vẫn liên tục ra mắt sản phẩm mới, quảng bá rầm rộ nhưng không đạt được sự lan tỏa mạnh mẽ như Golden. Việc 1 bài nhạc phim được thể hiện bởi nhóm nhạc ảo chiếm lĩnh Kpop 2025 chính là hồi chuông cảnh báo và cũng phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ của tệp khán giả mới - gen Alpha.

Cả Kpop đang “chào thua” bản nhạc phim do nhóm ảo thể hiện

Sự thiếu vắng những đột phá trong âm nhạc và concept đang khiến thị trường Kpop trở nên bão hòa. Các thế hệ thần tượng mới vẫn đang chật vật khẳng định vị thế, chưa một nhóm nhạc thần tượng hay nghệ sĩ nào thực sự vươn lên thành hiện tượng toàn cầu. Cả Kpop đang “chào thua” bản nhạc phim do nhóm ảo thể hiện.