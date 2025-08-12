Dương Hoàng Yến hát Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời tri ân thế hệ đi trước

Mang trong tim tình yêu lớn lao với đất nước, lại may mắn được góp mặt trong nhiều chương trình ca nhạc mang ý nghĩa cộng đồng, Dương Hoàng Yến luôn ấp ủ thực hiện những dự án âm nhạc đặc biệt ngợi ca Tổ quốc, cũng như góp một phần nhỏ bé quảng bá hình ảnh Việt Nam trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

Dương Hoàng Yến giới thiệu đến khán giả ca khúc Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời. Ảnh: NVCC



Từ sau khi phát hành phiên bản đặc biệt cho ca khúc Chiếc Khăn Piêu hợp tác cùng Masew vào giữa năm 2024, Dương Hoàng Yến đã bắt tay vào việc tìm kiếm những sáng tác về đất nước và con người Việt Nam. Như một mối duyên lành, nhạc sĩ LongCa đã gửi bản demo ca khúc Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời cho Dương Hoàng Yến khi cô chuẩn bị lên máy bay đi diễn tại Đà Nẵng. Ngồi trên máy bay, vừa nghe câu đầu tiên “Tôi đang bay thật cao nhìn ngắm hình hài đất nước. Ôi quê hương của tôi đẹp như bức tranh thiên đường…”, nữ ca sĩ đã vô cùng xúc động và quyết định thực hiện ca khúc này, dù trước đó đang có một số lựa chọn khác ra mắt trong tháng 8.

Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời mang những giai điệu ngọt ngào, đẹp đẽ về lòng tự hào và biết ơn của lớp người trẻ trước sự phát triển, hòa bình của dân tộc – thành quả từ biết bao hy sinh của thế hệ đi trước. Hình ảnh lá Quốc kỳ bay phấp phới là niềm hạnh phúc lớn lao mà bất cứ ai cũng hướng về một Việt Nam hòa bình, độc lập, tự do và phát triển. Với ý nghĩa đó, Dương Hoàng Yến đã thực hiện MV gồm nhiều hình ảnh tươi đẹp của đất nước. Sự kết hợp giữa giọng hát tình cảm, nhẹ nhàng của cô và những thước phim mượt mà mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Dương Hoàng Yến đã dành nhiều tình cảm và tâm huyết khi thu âm, quay hình cũng như trong quá trình chuẩn bị phát hành Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời. Cô chia sẻ: “Dù không phải là lần đầu tiên ra mắt ca khúc nhưng lần này lại vô cùng hồi hộp”.

Trong không khí rộn ràng của tháng 8 và tháng 9, Dương Hoàng Yến tích cực tham gia các chương trình, hoạt động ý nghĩa của đất nước và cộng đồng. Nữ ca sĩ hy vọng những giai điệu Tổ Quốc Trong Ánh Mặt Trời sẽ lan tỏa đến khán giả ở khắp mọi miền.