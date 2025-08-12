7 giờ sáng 12/8 (giờ Việt Nam), Jisoo (BLACKPINK) ra mắt Your Love Special Video. Đây là ca khúc nằm trong E.P Amortage, đã phát hành nhạc số từ tháng 2 năm nay. Your Love cũng là ca khúc tiếng Anh hiếm hoi của Jisoo được dân tình yêu thích, khen ngợi. Thậm chí, với nhiều fan, Your Love còn được yêu thích hơn cả bài chủ đề được chọn quảng bá là earthquake. Ca khúc này được Jisoo mang đi khắp fanmeeting tour châu Á, thời gian này đang hot rần rần nhờ sân khấu solo ở tour DEADLINE.

Jisoo hoá công chúa mỗi khi diễn Your Love

Video Your Love cũng theo phong cách công chúa nữ tính

MV Your Love không có cốt truyện cầu kì. Jisoo quay hình ở nơi duy nhất - Rainforest Wild ASIA (Công viên động vật hoang dã) ở Singapore. Video là khung hình đan xen giữa thiên nhiên, cảnh quan rừng nhiệt đới và những scene cận tập trung vào visual của thành viên đẹp nhất BLACKPINK. Jisoo mang đến hình ảnh nền nã, nữ tính. Cô diện váy công chúa bồng bềnh, tóc đen dài bóng mượt. Tất cả tạo nên tổng thể nịnh mắt, cho nhan sắc làm tâm điểm.

Ngũ quan sắc nét của thành viên đẹp nhất BLACKPINK

Jisoo quay MV ở Rainforest Wild ASIA

So với hình ảnh hiện đại, thời thượng và vô cùng táo bạo mà 3 mẩu BLACKPINK Jennie, Lisa, Rosé theo đuổi, thì Jisoo là điểm chấm phá cân bằng. Nữ idol là người duy nhất chưa từng hở bạo, style trong các video âm nhạc theo khuôn mẫu nhất định. Người hâm mộ hay gọi Jisoo là thành viên tuân thủ “tính Hàn” nhất BLACKPINK.

Nhan sắc là tâm điểm

Nhưng đôi khi gây cảm giác cũ kỹ

Ở MV Your Love, Jisoo vẫn rất xinh. Nhưng, phần video đơn giản, không đầu tư cầu kỳ và tạo hình của Jisoo đôi chút mang lại cảm giác cũ kỹ và “sến”. Nhiều phân đoạn nhìn như quảng cáo nước hoa, nước xả vải những năm 2000s.

Với đẳng cấp BLACKPINK, công chúng đặt ra kỳ vọng lớn, tiêu chuẩn khắt khe cho từng sản phẩm. Nhất là về phần nhìn. BLACKPINK vốn là những cô gái đi đầu xu hướng, đại diện cho thời trang cao cấp. Do đó nếu hình ảnh của bất kỳ sản phẩm nào đi ngược hình dung này, đều sẽ gây nên tranh luận trái chiều.

Công chúng luôn đặt cao kỳ vọng ở BLACKPINK

Nhưng nếu nhìn nhận cởi mở, thì Your Love không phải dự án quảng bá chính của Jisoo. Sau 6 tháng, cô nàng tung bản video đặc biệt như một món quà tinh thần tặng fan. Thứ Jisoo truyền tài, cộng đồng người hâm mộ trung thành luôn ủng hộ. Theo đó, với fan, không cần phải quá khắt khe trong việc đánh giá video mới này của Jisoo.