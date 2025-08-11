2 ngày hội “concert quốc gia” thu hút 100.000 người

Trong hai ngày cuối tuần 9-10/8 vừa qua, Hà Nội đã chứng kiến chuỗi sự kiện âm nhạc quốc gia với quy mô chưa từng có, thu hút gần 100.000 khán giả đến thưởng thức. Ba đại nhạc hội lần lượt diễn ra, trong đó nổi bật là V Concert - Rạng Rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh Xuân Rực Rỡ và Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim. Các sự kiện này không chỉ quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu cả nước mà còn tạo nên một không gian nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đương đại, khơi gợi cảm xúc sâu sắc hướng về Đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

V Concert - Rạng Rỡ Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội)

V Concert - Rạng Rỡ Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Mỗi nghệ sĩ có 20 phút trình diễn, biến set diễn thành concert riêng với câu chuyện, âm nhạc tràn đầy cảm xúc và theo tinh thần chung là tôn vinh quê hương, đất nước. V Concert mở màn bằng ca khúc Made in Việt Nam do NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi và Trúc Nhân thể hiện, đánh dấu một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như Xuân Hinh, Thanh Hoa cùng các gương mặt hiện đại như Hoàng Thùy Linh, Hà Anh Tuấn, Đen Vâu, Hòa Minzy, RHYDER, Quang Hùng MasterD,...



Phương Mỹ Chi

Hòa Minzy tại V Concert

Sau V Concert là đêm nhạc V Fest - Thanh Xuân Rực Rỡ. Đúng tinh thần trẻ trung, V Fest thu hút sự chú ý với những tên tuổi đình đám như Binz, Rhymastic, HIEUTHUHAI, Trang Pháp, Văn Mai Hương, Bích Phương, MONO, Isaac,... V Fest diễn vào tối 10/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, là đại nhạc hội miễn phí thu hút 25.000 khán giả, mang không khí sôi động, trẻ trung và tràn đầy tình yêu âm nhạc.

Sân khấu choáng ngợp của V Fest

HIEUTHUHAI khuấy động sân khấu với 5 ca khúc liên tiếp

HIEUTHUHAI khuấy động sân khấu với 5 ca khúc liên tiếp, có cả bài TRÌNH gây sốt 2025. Bích Phương mang đến loạt hit sôi động. Đặc biệt, Trúc Nhân là nghệ sĩ duy nhất xuất hiện trong cả hai đêm V Concert và V Fest, khép lại chương trình bằng ca khúc Made in Vietnam trong trang phục áo đỏ sao vàng, tạo nên khoảnh khắc đầy ý nghĩa, kết tinh tinh thần tuổi trẻ và lòng yêu nước của đêm nhạc.

Trúc Nhân biểu diễn cả 2 show V Concert và V Fest

Trong khi đó, sân vận động Mỹ Đình ngày 10/8 chật kín 50.000 khán giả tham dự Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim, nơi những ca khúc cách mạng được hòa quyện cùng những bản hit hiện đại, với sự góp mặt của NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, NSND Thu Huyền, cùng các giọng ca trẻ như Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Thanh Duy và Hà Lê. Màn trình diễn có sức lan tỏa mạnh mẽ với hình ảnh cờ đỏ sao vàng rợp sân, đoàn quân diễu binh uy nghiêm cùng tiếng hô vang “Việt Nam”, “Tổ quốc trong tim” của hàng vạn khán giả hòa nhịp.

Sân vận động Mỹ Đình ngày 10/8 chật kín 50.000 khán giả tham dự chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”

Những đại nhạc hội quốc gia này không chỉ đơn thuần là những chương trình giải trí mà còn trở thành biểu tượng tinh thần của dân tộc, góp phần lan tỏa thông điệp yêu nước sâu sắc.

Siêu nhạc hội 8WONDER hòa nhịp không khí chào mừng 80 năm Quốc khánh

Dư âm từ chuỗi concert quốc gia chưa qua, người hâm mộ lại hào hứng chờ đến siêu nhạc hội 8WONDER - Moments Of Wonder, cự kiến diễn ra ngày 23/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội). 8WONDER hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc sôi động, hiện đại, hòa quyện tinh thần và xu hướng mới nhất của nền âm nhạc Việt Nam và thế giới.

Line-up đỉnh cao của 8WONDER

Điểm nhấn của 8WONDER 2025 chính là dàn line-up quy tụ những tên tuổi đình đám từ nhiều châu lục. Đứng đầu là DJ Snake, ông hoàng EDM với hàng loạt hit triệu view như Turn Down For What, Lean On, Let Me Love You và Taki Taki, sở hữu khả năng khuấy động đám đông bậc thầy. Tiếp theo là J Balvin, ngôi sao Latin Pop hàng đầu thế giới, người mang đến những giai điệu rực rỡ, sôi động đặc trưng của dòng nhạc Latin với thành tích hơn 35 triệu bản thu âm và vô số giải thưởng danh giá.

Đại diện cho làn sóng trẻ toàn cầu, The Kid LAROI - với bản hit tỷ view Stay hợp tác cùng Justin Bieber, sẽ góp phần thổi bùng tinh thần nhiệt huyết và năng lượng trẻ trung của đại nhạc hội. Không thể không nhắc đến DPR IAN, đại diện duy nhất từ Hàn Quốc, được biết đến với hình ảnh sắc sảo và màn trình diễn đầy cảm xúc, mang nguồn năng lượng nóng bỏng lên sân khấu 8WONDER.

Mỹ nam DPR IAN khiến fan Việt phát cuồng

8WONDER ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự góp mặt của hai nghệ sĩ Việt hàng đầu hiện nay - SOOBIN và Hòa Minzy. Cả hai đều là những ca sĩ khủng sở hữu kho tàng hit đình đám, cùng lượng fan hùng hậu và phong cách âm nhạc đa dạng. SOOBIN và Hòa Minzy không chỉ là những gương mặt được yêu thích mà còn sở hữu kho tàng hit phong phú, từ ballad sâu lắng đến nhạc trẻ sôi động, giúp đại nhạc hội vừa giữ được bản sắc âm nhạc Việt Nam, vừa đón đầu xu hướng quốc tế.

Theo nhiều hint, SOOBIN sẽ thể hiện từ 6 đến 10 ca khúc trong setlist của mình, điều hiếm thấy ở các sự kiện lớn

Sự hiện diện của SOOBIN và Hòa Minzy không chỉ giúp đại nhạc hội thăng hoa mà còn khẳng định vị thế của nhạc Việt trong bức tranh âm nhạc quốc tế sôi động. Theo nhiều hint, SOOBIN sẽ thể hiện từ 6 đến 10 ca khúc trong setlist của mình, điều hiếm thấy ở các sự kiện lớn, thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng và kỳ vọng cao của ban tổ chức. Hòa Minzy chắc chắn sẽ mang hit quốc dân Bắc Bling lên sân khấu 8WONDER, cho bạn bè quốc tế thấy sức mạnh nhạc Việt đã lan tỏa đến thế nào.

Ngoài dàn nghệ sĩ và setlist ấn tượng, 8Wonder còn được chú ý với những hoạt động tương tác độc đáo như cuộc thi “Your Moment Of Wonder” và “Wonder Sound Lab” - nơi khán giả được tham gia sáng tạo âm nhạc ngay tại đại nhạc hội, tạo nên sự gắn kết sâu sắc giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

8WONDER không chỉ là nơi hội tụ âm nhạc đỉnh cao mà còn là trải nghiệm văn hóa giải trí tiêu biểu, xứng đáng trở thành siêu lễ hội tâm điểm

Với chất lượng nghệ thuật được đảm bảo, sự đầu tư kỹ lưỡng về công nghệ cùng giá vé hợp lý, 8WONDER không chỉ là nơi hội tụ âm nhạc đỉnh cao mà còn là trải nghiệm văn hóa giải trí tiêu biểu, xứng đáng trở thành siêu lễ hội tâm điểm, góp phần thắp sáng niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Khán giả hiện đang đứng ngồi không yên, từng ngày từng giờ chờ đợi, sẵn sàng hòa nhịp vào không gian âm nhạc đầy năng lượng và cảm xúc của 8WONDER.

8WONDER 2025 – MOMENTS OF WONDER, là siêu nhạc hội tầm cỡ khu vực, sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23/8 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Vé sẽ mở bán chính thức từ 1/8/2025 tại website: https://8wonder.vn Giá vé khởi điểm từ 600.000 VNĐ, giúp đông đảo khán giả có cơ hội trải nghiệm đại nhạc hội đỉnh cao theo cách riêng. Các hạng vé đa dạng từ standing zone năng động đến seating zone thoải mái, và VIP zone giới hạn, đi kèm các quyền lợi hấp dẫn như lightstick, vòng tay, bộ merchandise độc quyền, đồ uống và ẩm thực 5 sao tùy hạng vé.



