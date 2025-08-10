Vào ngày 23/8 tới đây, 8WONDER 2025 - Moments Of Wonder - đại nhạc hội quy mô quốc tế sẽ được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội). Theo công bố từ BTC, dàn line-up “khủng” sẽ đổ bộ sự kiện bao gồm ngôi sao DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, Soobin, Hòa Minzy. Trong đó, sự trở lại của DPR IAN tại Việt Nam chỉ sau khoảng 2 tháng đang khiến người hâm mộ phấn khích đứng ngồi không yên, đếm ngược từng ngày chờ ngày “chồng quốc dân” tái xuất.

2 triệu fan “sôi sục” khi DPR IAN xác nhận trở lại, netizen đòi 8WONDER mỗi năm… mời về 1 lần

Còn nhớ sau sự kiện âm nhạc tại SVĐ Mỹ Đình vào cuối tháng 6 vừa qua, cái tên DPR IAN từng khiến mạng xã hội Việt Nam “nổ tung” với hàng loạt clip, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc anh chàng cháy hết mình trên sân khấu. Từ cú lắc đầu huyền thoại, ánh mắt “thả thính” đến những đoạn hát live đầy cảm xúc, tất cả đều trở thành clip triệu view chỉ sau vài giờ. Từ một cái tên chưa được quá nhiều số đông khán giả Việt biết tới, DPR IAN nhanh chóng được các fan gọi với cái tên “chồng quốc dân”, liên tục “spam” anh trên mọi nền tảng và biến “DPR IAN” trở thành từ khóa hot nhất MXH sau đêm nhạc.

DPR IAN khiến người hâm mộ vỡ òa sau đêm nhạc tại Mỹ Đình vào cuối tháng 6 vừa qua

Chính vì vậy, khi 8WONDER 2025 - Moments Of Wonder công bố DPR IAN sẽ trở lại Việt Nam, cộng đồng fan của giọng ca sinh năm 1990 như muốn “nổ tung” MXH. Bằng chứng là các bài post về DPR IAN đều thu về lượt tương tác khủng trên fanpage chính thức. Đáng chú ý, đoạn clip DPRN IAN gửi lời chào và lời hẹn gặp fan Việt tại 8WONDER cho đến hiện tại đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận dành sự phấn khích cho sự trở lại của thần tượng. Trong clip, chàng ca sĩ/rapper không giấu được sự hạnh phúc khi được gặp lại fan Việt và anh hy vọng sẽ có khoảng thời gian thật vui và cháy hết mình tại 8WONDER.

Clip DPR IAN gửi lời chào người hâm mộ Việt Nam khi xác nhận trở lại tại 8WONDER 2025 - Moments Of Wonder

Đoạn clip DPR IAN gửi lời chào fan Việt hiện thu về hơn 2 triệu lượt xem

Các bài viết về anh trên fanpage chính thức đều thu hút lượt tương tác khủng

Người hâm mộ Việt hài hước mô tả khoảnh khắc khi thưởng thức sân khấu trở lại của DPR IAN tại 8WONDER

Các fan còn mong muốn 8WONDER năm nào cũng mời DPR IAN đến Việt Nam

DPR IAN hứa hẹn đốt cháy trái tim fan Việt tại 8WONDER 2025 - Moments Of Wonder

Trở lại Việt Nam lần này, DPR IAN hứa hẹn sẽ biến sân khấu 8WONDER 2025 thành một “vũ trụ âm nhạc” đậm màu sắc cá nhân. Từ những bản hit gây nghiện như Don’t Go Insane, So Beautiful, Nerves, No Blueberries cho đến Dope Lovers, khán giả sẽ được đắm chìm trong chuỗi giai điệu vừa mê hoặc, vừa bùng nổ năng lượng. Bên cạnh đó, những hiệu ứng sân khấu, ánh sáng, visual art và cách DPR IAN kết nối cảm xúc với khán giả chắc chắn sẽ tạo nên trải nghiệm thị giác thính giác mãn nhãn.

Người hâm mộ đang háo hức mong chờ khoảnh khắc “chồng quốc dân” bước ra sân khấu, cất tiếng hát và thắp sáng cả không gian bằng chất giọng trầm ấm xen lẫn cuồng nhiệt. Với phong cách pha trộn rock, jazz, techno và alternative, anh sẽ tiếp tục đưa người nghe đi qua những cung bậc cảm xúc sâu nhất. Từ lãng mạn, ma mị cho đến bùng nổ và “điên đẹp” đặc trưng. Tất cả hứa hẹn biến đêm nhạc tại 8WONDER thành một kỷ niệm khó quên và sẽ còn khiến “chính chủ” DPR IAN “lụy” Việt Nam thêm lần nữa.