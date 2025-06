Tối 21/6, mega concert quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu Kpop như G-Dragon, CL,... và nam ca sĩ Việt Nam Quang Hùng MasterD đã chính thức thức diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình. Dù phải dầm mình dưới cơn mưa tầm tã kéo dài suốt nhiều tiếng đồng hồ nhưng mưa càng to, các nghệ sĩ trên sân khấu và hàng nghìn khán giả càng thêm “cháy” và biến concert thành bữa tiệc “waterbomb” đúng nghĩa. Bên cạnh những màn trình diễn khiến người hâm mộ phát cuồng của “ông hoàng Kpop” G-Dragon thì loạt tiết mục của nam nghệ sĩ DPR Ian cũng là điểm nhấn khiến netizen Việt “náo loạn” chỉ sau 1 đêm.

Sự xuất hiện của DPR Ian tại concert ở SVĐ Mỹ Đình khiến khán giả Việt đứng ngồi yên

DPR Ian khiến SVĐ Mỹ Đình phát cuồng bằng set diễn cuốn hút “nghẹt thở”

Xuất hiện tại concert, DPR Ian là cái tên vốn không mấy nổi bật trong dàn line-up. Tại thị trường Việt Nam, DPR Ian là nam nghệ sĩ khá xa lạ. Đa số fan tới mega concert là để xem CL và G-Dragon, hay một số nhóm Kpop mới nổi vốn là các thần tượng mainstream xuất hiện nhiều trên truyền thông như tripleS hay TEMPEST có Hanbin - thành viên người Việt. Bởi vậy DPR Ian trước khi ra sân khấu nhận phản ứng khá “thờ ơ” từ khán giả Việt.

Thế nhưng thực tế trái ngược hoàn toàn, ngay khi DPR Ian xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo bỏ nửa cúc lộ body hờ hững, visual đẹp trai xuất sắc nổi bần bật trên màn hình led đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim khán giả. Anh chàng đã thật sự “đốt cháy” SVĐ Mỹ Đình bằng một set diễn đậm chất điện ảnh và quyến rũ đến nghẹt thở. Ngay từ những giây đầu tiên bước ra, nam nghệ sĩ đã khiến không khí vỡ oà với thần thái ngút ngàn, visual cực phẩm cùng loạt ca khúc R&B đình đám được phối mới đầy tinh tế. Mỗi chuyển động của DPR Ian từ ánh mắt ma mị, điệu nhảy gợi cảm, giọng khàn đặc trưng đều lôi cuốn khán giả không thể rời mắt.

Khoảnh khắc cơn mưa đổ xuống SVĐ Mỹ Đình như một “hiệu ứng điện ảnh” khiến sân khấu của anh càng thêm mơ màng, sexy đến khó cưỡng. Chỉ cần một nụ cười hay những màn hôn gió của DPR Ian cũng đủ khiến các khán giả bên dưới la hét, liên tục cổ vũ cho nam thần xứ Hàn. Nhiều người khẳng định, dù cái tên DPR Ian có thể chưa được số đông khán giả biết tới nhưng chắc chắn DPR Ian sẽ sở hữu thêm rất đông fan Việt sau đêm concert này. Thậm chí, màn trình diễn của DPR Ian còn khiến cho Trúc Nhân phải thốt lên “Quá khủng khiếp”.

Clip Màn trình diễn đầy sexy của DPR Ian

DPR Ian khiến fan Việt náo loạn với set diễn dưới mưa đầy mê hoặc

Visual sexy của DPR Ian hạ gục không ít fangirl

Nụ cười đốn tim của DPR khiến SVĐ Mỹ Đình tràn ngập trong những tiếng la hét phấn khích

Trúc Nhân phải thốt lên sau màn trình diễn của DPR: “Quá khủng khiếp”

Không chỉ khuấy đảo SVĐ Mỹ Đình với loạt màn trình diễn cuốn hút khó cưỡng, DPR Ian còn đốn tim fan khi có màn giao lưu bằng tiếng Việt “đỉnh chóp”. Theo đó trong phần trò chuyện với khán giả, DPR Ian không giấu được sự phấn khích khi lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam và tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt từ khán giả.

Đáng chú ý, anh chàng còn khiến fan “trụy tim” khi nói tiếng Việt: “Anh yêu Việt Nam”. Hay như trong màn trình diễn, DRP Ian còn ngẫu hứng nhảy xuống khu vực khán giả để gần hơn fan Việt. Khoảnh khắc anh chàng hôn tay một fan nữ trước khi trở lại sân khấu khiến cho chính chủ phải đăng đàn thừa nhận giấc mơ đã thành sự thật. Sau đêm diễn đáng nhớ tại Việt Nam, DPR Ian cũng đăng tải trên trang cá nhân cảm ơn khán giả và nôn nóng mong muốn được trở lại thêm lần nữa.

Clip khoảnh khắc hôn tay fangirl của DPR Ian

Anh chàng không ngại ngần hôn tay fan Việt

DPR mong muốn được trở lại Việt Nam sớm

DPR Ian là ai?

DPR Ian tên thật là Christian Yu, sinh năm 1990 tại Úc trong một gia đình gốc Hàn và là một rapper kiêm producer, đạo diễn tài năng. DPR Ian lần đầu ra mắt vào năm 2012 với vai trò trưởng nhóm C-Clown - nhóm nhạc nam gồm 6 thành viên trực thuộc công ty nhỏ Yedang Entertainment (sau này đổi tên thành Banana Culture rồi đóng cửa).

Dù có tố chất, ngoại hình nổi bật và khả năng trình diễn cuốn hút, nhưng DPR Ian lại rơi vào tình trạng chung của nhiều thần tượng xuất thân từ công ty nhỏ khi bị hoạt động cầm chừng. Sau 3 năm chật vật, C-Clown chính thức tan rã vào năm 2015. Sau đó, anh quyết định làm lại từ đầu, cùng những người bạn thân thiết như Live, REM và Cream sáng lập Dream Perfect Regime (DPR) nhằm định hình phong cách hình ảnh, định danh cá nhân cho từng nghệ sĩ.

Trong một lần chia sẻ trên chương trình The Feel (SBS), DPR Ian tiết lộ về quãng thời gian làm thực tập sinh trước khi debut: lịch trình đào tạo cực kỳ khắc nghiệt, không có chỗ cho sự thoải mái hay tự do cá nhân. Đó là giai đoạn anh phải đánh đổi rất nhiều để theo kịp guồng quay cạnh tranh gay gắt của ngành công nghiệp thần tượng.

DPR Ian từng là trưởng nhóm của nhóm nhạc C-Clown

Anh từng gây chú ý khi tiết lộ về quãng thời gian làm thực tập sinh trước khi debut

Thành lập công ty riêng và không có ông lớn chống lưng nên việc quảng bá truyền thông của DPR Ian cũng khác công thức truyền thống của những idol Kpop. Những sản phẩm âm nhạc mà DPR Ian cho ra mắt đều do anh trực tiếp “nhào nặn” và bộc lộ cá tính riêng.

Khác với hình ảnh của một nam idol có hình tượng “bóng bẩy”, DPR Ian lại theo đuổi hình ảnh menly, sexy, có chút bí ẩn gây nhiều tò mò. Âm nhạc của anh cũng giống với hình tượng mà anh đang xây dựng khi đi sâu vào cảm xúc người nghe và đôi khi có phần u tối. Chính “vibe” quá khác biệt với những thần tượng Kpop quen thuộc mà DPR Ian khó tiếp cận với khán giả tại Hàn Quốc hay Việt Nam khi có số đông người ưa chuộng công thức âm nhạc dễ nghe dễ nhớ. Một số sản phẩm âm nhạc được khán giả biết tới của DPR Ian có thể nói tới như So Beautiful, Dope Lovers, Don't Go Insane,…

MV So Beautiful - DPR Ian

Âm nhạc của DPR Ian khác biệt so với các nam idol Kpop

Tuy nhiên, sau đêm nhạc tại SVĐ Mỹ Đình tối 21/6 vừa qua, không ít khán giả đã “lọt hố” DPR Ian và lập tức tìm kiếm thông tin cũng như các ca khúc của anh. Chỉ với set nhạc kéo dài chưa tới 30 phút, DPR Ian khiến cả khán đài như vỡ tung. Fan Việt như bóc trúng “sít rịt” vì bất ngờ có một nghệ sĩ vừa đẹp trai, vừa hát hay, vừa biểu diễn đỉnh đang biểu diễn tại Việt Nam. Chắc chắn sau đêm concert vừa qua, rất nhiều người đã biết DPR Ian là ai và tìm kiếm những ca khúc làm nên tên tuổi của anh.

Khán giả Việt Nam nhiều người chưa biết đến DPR Ian nhưng đã hoàn toàn bị anh chàng “hạ gục”

Từng góc ảnh đều khiến người xem không thể rời mắt

Không chỉ sở hữu visual đẹp mà body anh chàng cũng cực “cuốn”

Sau đêm concert tại Mỹ Đình sẽ rất nhiều người trở thành fan của DPR Ian

Vào năm 2024, DPR Ian từng khiến netizen Hàn xôn xao khi bất ngờ xuất hiện trong MV Shopper của IU - một trong những sản phẩm nổi bật thuộc album The Winning. Trong MV mang vibe retro pha chất điện ảnh kỳ ảo, DPR Ian vào vai bạn trai IU với visual sắc lẹm, thần thái lạnh lùng cuốn hút và giọng voice-over mở đầu MV đầy ám ảnh: “There once was a shop…”

Đáng chú ý, anh chàng vừa góp mặt với vai trò nam chính và còn thể hiện tài năng khi của mình khi đảm nhận phần đạo diễn, lên concept và kể chuyện cho toàn bộ sản phẩm. Ngay từ khi teaser lên sóng, DPR Ian đã khiến cộng đồng mạng “truy lùng info” khi thể hiện thành công vai trò "bạn trai IU" với nét đẹp ma mị và khí chất khó rời mắt.

DPR Ian từng là “bạn trai” của IU trong MV Shopper



Bên cạnh MV Shopper của IU, DPR Ian cũng từng là đạo diễn MV của dàn nghệ sĩ đình đám như Wake Me Up (TAEYANG), MV Body (Mino - WINNER) hay MV HOLUP (Bobby - iKON). Anh cũng có mối quan hệ vô cùng thân thiết với các nghệ sĩ nhà YG như TAEYANG, Mino hay CL. Vào năm 2020, những bức ảnh “tình bể bình” giữa DPR Ian và CL từng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Bên cạnh đó, dù không có tấm hình chung nhưng DPR Ian cũng từng đứng chung sân khấu trong nhiều sự kiện âm nhạc cùng G-Dragon như K‑STAR SPARK 2025 (Bangkok), Head in the Clouds Festival (Los Angeles) và mới đây nhất là K-STAR SPARK 2025 tại Việt Nam.

Hình ảnh “tình bể bình” giữa DPR Ian và CL