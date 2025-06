Ngày 21/6/2025, SVĐ Mỹ Đình như nổ tung trong tiếng reo hò khi G-Dragon chính thức xuất hiện tại VPBank presents K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025. Đây là lần đầu tiên "ông hoàng Kpop" trình diễn tại Việt Nam với tư cách nghệ sĩ solo, một khoảnh khắc mà fan Việt đã chờ đợi suốt 13 năm ròng rã. Dưới trời mưa tầm tã, năng lượng đu idol của hàng chục nghìn khán giả vẫn cháy hừng hực. Ngay từ khi mở loạt hit BIGBANG như Bang Bang Bang, Fanstatic Baby, cả Mỹ Đình đã đứng dậy quẩy, fanchant bùng nổ để đón chào huyền thoại Kpop sẽ lên sân khấu vào phần cuối đêm nay.

Người hâm mộ cuồng nhiệt hát theo những giai điệu quen thuộc của G-Dragon

Sự có mặt của G-Dragon không chỉ khiến sân khấu VPBank presents K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025 rực sáng mà còn mang về những giọt nước mắt hạnh phúc, khi ước mơ của hàng chục nghìn VIP - FAM xuất hiện ngay tại đây cuối cùng cũng thành sự thật.

Không hổ danh “biểu tượng thời trang châu Á”, G-Dragon xuất hiện trong bộ cánh đậm chất high fashion, đầy phá cách nhưng vẫn không kém phần tinh tế. Anh Long lịch lãm dưới màn mưa, giao diện bảnh bao bất chấp màn mưa. G-Dragon khiến fan choáng ngợp bởi visual trẻ trung, gần như không khác gì thời hoàng kim. Ánh mắt sắc lạnh, khí chất ngôi sao của anh dễ dàng chiếm trọn sân khấu rộng lớn, khiến gần 40 nghìn khán giả như bị hút vào một thế giới riêng, nơi âm nhạc và thần thái của G-Dragon hoà làm một.

G-Dragon xuất hiện trong bộ cánh đậm chất high fashion, đầy phá cách nhưng vẫn không kém phần tinh tế

Visual của G-Dragon ở ngưỡng U40 qua màn hình LED vẫn trẻ trung, sáng ngời

"Anh Long" chào sân đêm nhạc hội với ca khúc Power. Khán đài như rung chuyển theo từng nhịp beat, từng giai điệu bùng nổ. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên anh biểu diễn dưới mưa. GD tiếp tục với Home Sweet Home và Too Bad - 2 ca khúc mới nhất trong tuyển tập nhạc gây sốt châu Á. Dừng lại giao lưu, G-Dragon khiến fan Việt gào thét hết hơi khi xướng tên "Việt Nam, do you love me". Thông qua thông điệp mãi mãi là ngôi nhà ngọt ngào trong Home Sweet Home, GD bày tỏ tình cảm với hàng chục nghìn VIP - FAM ở Mỹ Đình đêm nay.

G-Dragon trình diễn cực nhiệt dưới cơn mưa, khuấy động concert với những bản hit làm nên tên tuổi

G-Dragon trình diễn quên mình dưới màn mưa, visual càng tuyệt đối điện ảnh. Set diễn của G-Dragon là những giây phút đi vào huyền thoại với VIP - FAM Việt. Đây là lần hiếm hoi G-Dragon trình diễn dưới trời mưa lớn như thế này. Bỏ qua kiếp nạn thời tiết, G-Dragon dành trọn tâm sức và năng lượng cho sân khấu.

G-Dragon trình diễn dưới cơn mưa xối xả, tạo nên khung cảnh tuyệt đối điện ảnh

Anh Long trình diễn tổng cộng 5 ca khúc, kết màn bằng 2 bản hit quốc dân “nằm lòng” fan Việt Crayon, Crooked. G-Dragon đã khiến sân vận động bùng nổ qua từng nhịp beat. Không chỉ dừng lại ở giọng hát live vững vàng, phong độ trình diễn của anh còn khiến fan nể phục khi “cân” trọn các phần vũ đạo đẹp mắt. Sự linh hoạt, khả năng làm chủ sân khấu và năng lượng toả ra từ sân khấu của G-Dragon chính là minh chứng rõ ràng nhất cho lý do vì sao anh luôn được xếp ở đỉnh cao Kpop suốt 2 thập kỷ.

Anh chàng khiến ai nấy cũng phải đứng lên quẩy hết mình qua ca khúc Crooked

Không ai làm chủ đám đông tốt như G-Dragon. Chỉ cần vài cử chỉ nhỏ, một ánh mắt nhìn thẳng camera hay cú vẫy tay nhẹ cũng đủ khiến cả SVĐ như phát cuồng. Fanchant bùng nổ, fan Việt hát theo không sót lời nào. Cả GD và VIP - FAM đều đã cháy hết mình, trong suốt set diễn.

Biển người thắp sáng SVĐ Mỹ Đình bằng hàng chục nghìn lightstick

Sự kiện có G-Dragon là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi ngoạn mục của thị trường âm nhạc Việt Nam. Sau hàng loạt sự kiện âm nhạc quy mô, Việt Nam giờ đây đã đủ tiềm lực để trở thành điểm đến của những siêu sao. Và sự xuất hiện của G-Dragon - người không chỉ là ngôi sao mà còn là biểu tượng văn hoá đại chúng toàn châu Á - chính là cú hích lớn cho giới làm show trong nước. Chuyện một nghệ sĩ đẳng cấp như G-Dragon “phá đảo” sân khấu Việt không còn là viễn cảnh xa vời, mà đã trở thành thực tế đầy tự hào ngay tại SVĐ Mỹ Đình.

Loạt ảnh "tuyệt đối điện ảnh" của G-Dragon trong đêm mưa Mỹ Đình: