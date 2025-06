Tối 20/6, G-Dragon và ekip đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài để chuẩn bị cho mega concert ở Mỹ Đình. Trở lại Việt Nam sau 13 năm, "anh Long" tinh tế diện áo đỏ - vàng, ghi điểm tuyệt đối trong lòng fan Việt. Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, fan Việt đã được nhìn thấy G-Dragon "bằng xương bằng thịt", sân bay Nội Bài bùng nổ trong tiếng reo hò, đám đông choáng ngợp xứng danh fandom "ông hoàng Kpop".

G-Dragon tại sân bay Nội Bài tối 20/6:

Trước thềm mega concert, điều fan quan tâm nhất chính là set diễn đỉnh cao của G-Dragon sẽ diễn ra trong bao lâu, bản hit nào sẽ được vang lên trước hàng chục nghìn fan đổ về Mỹ Đình. Ngay lúc đáp Nội Bài, "chú hổ" Jaeho - vệ sĩ thân tín đồng hành cùng thủ lĩnh BIGBANG mọi nẻo đường cập nhật story, chia sẻ list nhạc cùng cờ đỏ sao vàng của Việt Nam. Động thái này lập tức gây chú ý, nhiều người suy đoán đây có thể là "hint" về setlist của G-Dragon trong đêm diễn ở Mỹ Đình.

Ngay lúc đáp Nội Bài, "chú hổ" Jaeho - vệ sĩ thân tín đồng hành cùng thủ lĩnh BIGBANG mọi nẻo đường cập nhật story

Playlist của "chú hổ" Jaeho có tên Best of G-Dragon, bao gồm 6 ca khúc Too Bad, Home Sweet Home, Power, Take Me, Drama và Untitled, 2014. Trừ Untitled, 2014 là ca khúc nằm trong E.P Kwon Ji Yong (2017), thì 5 ca khúc còn lại đều từ album mới nhất - Übermensch. Tuy nhiên, khi "soi" kỹ story của "chú hổ" Jaeho, thì đây chỉ là ảnh chụp từ playlist nhạc có trên máy bay. Và các ca khúc của G-Dragon đều có độ phổ biến cao, do đó không lạ khi máy bay phát nhạc của ông hoàng Kpop.

MXH xuất hiện nhiều nguồn tin "leak" set nhạc G-Dragon sẽ trình diễn ở mega concert:

Gần đây, trên MXH xuất hiện nhiều nguồn tin "leak" set nhạc G-Dragon sẽ trình diễn ở mega concert tại Mỹ Đình hôm 21/6. Trong đó, có nguồn cho biết G-Dragon biểu diễn 5 ca khúc, toàn hit gắn với tên tuổi gồm Power, Too Bad, Crayon, One of a Kind, Crooked. Có người thì lan truyền ảnh được cho là kịch bản chương trình, hé lộ set diễn GD sẽ là 7 ca khúc, trong đó có 4 ca khúc Take Me, Crayon, Crooked, Home Sweet Home. Ngoài ra, nhiều fan "camp" ở Mỹ Đình cũng nghe được danh sách 6 ca khúc tổng duyệt gồm: Power, Home Sweet Home, Crooked, Too Bad, Crayon, IBELONGIIU.

Video được cập nhật ở ở story Instagram của 8lo8lo8lowme ngay sau khi GD đến Nội Bài

Mới đến Hà Nội, GD đã hát Still Life

Chưa hết, ở story Instagram của 8lo8lo8lowme - tài khoản do staff của G-Dragon quản lý cập nhật video anh Long ở Nội Bài, anh đã có màn hát ngẫu hứng 1 đoạn ca khúc Still Life. Khi hát đến câu liên quan cầu vồng, G-Dragon còn khoe pin áo hàng hiệu, cười tít mắt vô cùng đáng yêu. Trên các sân khấu solo, G-Dragon thường không biểu diễn nhạc BIGBANG. Nhưng mới đến Hà Nội, GD đã hát Still Life. Điều này làm fan manifest sẽ được nghe anh Long hát "thánh ca" của BIGBANG ngay tại Mỹ Đình.

Với khả năng làm chủ sân khấu của ngôi sao số 1 Hàn Quốc, chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm âm nhạc độc nhất vô nhị cho các VIP và FAM

Loạt thông tin này khiến các VIP và FAM Việt càng hào hứng. Một số bài là "nhạc gối đầu giường", nằm trong danh sách mơ ước được xem anh Long trình diễn. Với khả năng làm chủ sân khấu của ngôi sao số 1 Hàn Quốc, chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm âm nhạc độc nhất vô nhị cho các VIP và FAM.

Mọi thứ sẽ được bật mí vào phút chót

Nhưng những thông tin trên đây đều chỉ mới dừng ở mức tin đồn, chưa có bất kì xác thực nào. Mọi thứ sẽ được bật mí vào phút chót. Mega concert có G-Dragon sẽ diễn ra vào tối nay - 21/6 tại SVĐ Mỹ Đình.