Tối 21/6/2025, G-Dragon đã có 1 đêm nhạc đi vào lịch sử với 40 nghìn khán giả Việt tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Là “ông hoàng” chốt line-up toàn sao Hàn đình đám, màn trình diễn của G-Dragon được giữ đến cuối cùng. Và lúc mà “rồng hạ cánh” tại Mỹ Đình, cũng là thời điểm trời đổ mưa to nhất. Dưới màn mưa trắng trời, G-Dragon xuất hiện xứng danh ngôi sao số 1 Hàn Quốc.

Được nhìn thấy GD cháy hết mình dưới màn mưa là một khoảnh khắc mãi mãi đi vào huyền thoại

Mang đến set diễn 5 bài hát, chưa tới 30 phút - G-Dragon khiến toàn thể VIP và FAM Việt “luỵ lên luỵ xuống”. Chờ đợi 13 năm để được cùng thủ lĩnh BIGBANG ngân nga Crooked, Crayon, được nhìn thấy GD cháy hết mình dưới màn mưa là một khoảnh khắc mãi mãi đi vào huyền thoại. Sân khấu ở Mỹ Đình cũng là sân khấu hiếm hoi GD tắm mưa cùng hàng chục nghìn fan.

Nhưng khoảnh khắc kết màn, nhiều người vẫn hụt hẫng vì G-Dragon đến rồi đi… quá nhanh. Thậm chí còn chưa rõ lời tạm biệt thế nào, đèn sân khấu đã tắt.

Video ghi lại khoảnh khắc GD cúi gập người chào fan Việt cuối màn trình diễn Crooked (cre: Syn)

Một video được master-fan đình đám của G-Dragon ghi lại, cho thấy rõ khoảnh khắc có lẽ nhiều người đã bỏ lỡ. Sau khi trình diễn Crooked, G-Dragon cúi gập người 90 độ trong màn mưa, khiêu vũ điệu nhảy cuối rồi mới nói lời tạm biệt fan Việt. Thói quen cúi người chào khán giả đã được anh Long duy trì trong suốt 20 năm, ở mọi sân khấu lớn nhỏ. Hành động khiêm nhường nhưng toả sáng ở tầm vóc của 1 ngôi sao lớn, nay còn thêm phần ý nghĩa khi xung quanh là mưa nặng hạt, hàng chục nghìn khán giả Việt Nam dõi theo anh Long.

Điệu khiêu vũ đặc biệt

Cúi gập người trong cơn mưa

Cũng vì điều kiện thời tiết, nhiều khán giả hiện trường không nhìn thấy được giây phút GD cúi gập người chào fan trước khi rời sân khấu. Sau khi video viral trên MXH Việt, nhiều người vỡ lẽ và tiếc nuối.

Sân khấu ở Mỹ Đình là ngoại lệ duy nhất - tính đến hiện nay G-Dragon biểu diễn dưới mưa. Do đó, fan quốc tế cực kỳ nể phục cũng như ghen tị với VIP và FAM Việt. Hình ảnh GD biểu diễn dưới mưa trong show Mỹ Đình viral các nền tảng quốc tế, được vệ sĩ thân cận của anh Long đăng lại và gọi “Sân khấu đẫm mưa này đã trở thành huyền thoại”. Người nghệ sĩ kính nghiệp, luôn all-in 100% năng lượng trên sân khấu bất chấp biểu diễn trong điều kiện như thế nào - đây chính là lý do GD luôn giữ được hào quang suốt 20 năm hoạt động.

Vệ sĩ thân cận của anh Long đăng lại hình ảnh và gọi “Sân khấu đẫm mưa này đã trở thành huyền thoại”

Với show diễn ở Việt Nam lần này, G-Dragon không đơn thuần mang đến 1 set nhạc, 1 màn trình diễn - mà trên hết đó chính là ký ức thanh xuân, ước mơ của người hâm mộ Việt suốt 13 năm qua. G-Dragon biết điều này và liên tục hỏi thăm fan rằng “có thích (pv: màn trình diễn) không” hay “Vietnam, do you love me”.

Anh dùng lời ca khúc Home Sweet Home để bày tỏ tình cảm với VIP và FAM Việt “I said I would be back; And I'd never let you go” (anh nói anh sẽ trở lại, và không bao giờ để em rời đi nữa).

GD hứa trở lại, và anh thực sự trở lại Việt Nam sau 13 năm

GD hứa trở lại, và anh thực sự trở lại Việt Nam sau 13 năm. Khoảng thời gian này, BIGBANG và bản thân GD đã trải qua bao nhiêu biến động tưởng như mãi mãi tạm biệt. Nhưng nay anh đã trở lại, cùng fan Việt tắm mưa và “không để thêm ai phải rời đi”. Lời “tỏ tình” tinh tế cùng lời hứa trở lại càng khiến fan thêm luỵ G-Dragon.

Giấc mơ concert lại cháy bỏng hơn bao giờ hết

Sau show Mỹ Đình, rất có thể G-Dragon sẽ mang concert Übermensch đến Việt Nam. VIP và FAM Việt khẳng định, quẩy cùng anh Long 5 bài hát là quá ít. Giấc mộng concert vì thế lại càng cháy bỏng hơn bao giờ hết.