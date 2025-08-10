Thông điệp đáng sợ ở concert G-Dragon khiến dân tình nổi điên

Concert Übermensch mới nhất của G-Dragon tại Hồng Kông (Trung Quốc) bất ngờ vướng vào một tình huống gây tranh cãi gay gắt. Giữa không khí âm nhạc bùng nổ, một số khán giả giơ cao biểu ngữ với dòng chữ "Bring Seungri Back" (tạm dịch: mang Seungri trở lại). Những hình ảnh và clip ghi lại khoảnh khắc này lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng phẫn nộ từ đông đảo fan của thủ lĩnh BIGBANG.

Loạt biểu ngữ yêu cầu đưa Seungri trở lại trong buổi diễn của G-Dragon tại Hongkong (Trung Quốc)

Với cộng đồng VIP và FAM (fan BIGBANG và G-Dragon), Seungri và vụ bê bối Burning Sun vẫn là "ác mộng đáng sợ" chưa bao giờ nguôi ngoai. Vướng vòng lao lý, Seungri đã rời nhóm và rút lui khỏi làng giải trí. BIGBANG mất đi một mảnh ghép, và G-Dragon, người luôn nặng lòng BIGBANG mất nhiều năm để có thể trở lại với Übermensch. Chính vì vậy, việc nhắc tên Seungri tại concert solo của G-Dragon không chỉ bị coi là hành động khiếm nhã mà còn khơi lại nỗi đau cho cả nghệ sĩ lẫn người hâm mộ.

BIGBANG mất đi một mảnh ghép, và G-Dragon, người luôn nặng lòng BIGBANG mất nhiều năm để có thể trở lại với Übermensch

Những fan có mặt tại buổi diễn cho biết, biểu ngữ này được giơ lên nhiều lần trong suốt chương trình. Có khoảnh khắc G-Dragon dường như nhìn thấy nhưng chọn cách lảng tránh, tiếp tục tập trung vào phần trình diễn.

Trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận bày tỏ sự tức giận, cho rằng đây là một sự thiếu tôn trọng trắng trợn: "Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm với BIGBANG là yêu cầu họ mang Seungri trở lại. Bạn chỉ quan tâm đến Seungri, không phải BIGBANG", "Ai nghĩ mang tên một tội phạm tình dục đến concert của GD là hài hước hoặc táo bạo thì thật sự quá tàn nhẫn".

Các fan "đầu tàu" đã khiếu nại cho công ty quản lý G-Dragon

Không ít ý kiến cũng kêu gọi ban tổ chức và đội an ninh tăng cường kiểm soát, ngăn chặn các hành vi tương tự để bảo vệ không gian âm nhạc của nghệ sĩ. Nhiều fan "đầu tàu" của G-Dragon kêu gọi fan gửi email đến công ty quản lý Galaxy, yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp này. Fan quốc tế của G-Dragon nhắc nhở những khán giả có cơ hội dự show ở Hongkong (Trung Quốc) giữ sự chừng mực, không để những hành động cảm tính ảnh hưởng buổi biểu diễn.

Fan quốc tế yêu cầu khán giả dự show hãy chỉ tập trung vào G-Dragon

Thời gian này, G-Dragon đang thực hiện 3 đêm diễn Übermensch tại Hongkong (Trung Quốc) vào ngày 8-10/8. Concert G-Dragon tạo nên cơn sốt vé, nhiều ngôi sao tham dự như Xa Thi Mạn được bắt gặp "đi đu idol". Fan Trung Quốc cũng tổ chức nhiều project mừng sinh nhật G-Dragon, có project còn tiêu tốn tận 3 tỷ đồng. Thủ lĩnh BIGBANG chạy show liên tục, gần đây đã giảm cân rõ trông thấy.

Concert G-Dragon tạo nên cơn sốt vé

Đối với một nghệ sĩ như G-Dragon, mỗi buổi biểu diễn là khoảnh khắc anh cống hiến hết mình cho khán giả. Với VIP và FAM, bê bối Burning Sun mãi là bóng đen ám ảnh, còn G-Dragon đã và đang nỗ lực viết tiếp hành trình âm nhạc trong một chương mới. Bởi vậy, VIP và FAM mong, những buổi concert của G-Dragon sẽ chỉ tập trung vào chính anh và các thành viên BIGBANG hiện tại.

Năm 2026, BIGBANG sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập

Năm 2026, BIGBANG kỷ niệm 20 năm thành lập, G-Dragon nhiều lần khẳng định anh và Taeyang, Daesung đang chuẩn bị món quà lớn để gặp fan. Dù BIGBANG "5 dòng kẻ" là chấp niệm của đông đảo fan, nhưng hiện tại, nhiều VIP và FAM chỉ muốn tận hưởng hành trình mới cùng G-Dragon và BIGBANG, không muốn nhắc lại quá khứ.

