Tối 9/8, tập 11 Em Xinh Say Hi lên sóng. Trong tập này, 2 tiết mục cuối cùng của team LyHan và team Phương Ly được trình diễn. Team Phương Ly với Châu Bùi, Vũ Thảo My, Orange, 52Hz thể hiện ca khúc Cứ Đổ Tại Cơn Mưa. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trid Minh, người từng tạo nên bản hit Anh Là Ngoại Lệ Của Em cho đội trưởng Phương Ly.

Không trưng trổ vũ đạo hay dàn dựng tiết mục phức tạp, Phương Ly quyết định đi ngược lại số đông. Cứ Đổ Tại Cơn Mưa giữ bản phối ballad, 5 thành viên đứng yên hát, để vocal làm tâm điểm. Không vũ công, sân khấu tạo điểm nhấn bằng dàn nhạc hoành tráng với tận 50 nhạc công.

Highnote của Châu Bùi trong Cứ Đổ Tại Cơn Mưa

Đi ngược số đông nhưng vocal chính là thế mạnh của team Phương Ly khi có 2 ca sĩ thực lực Vũ Thảo My, Orange. 52Hz và Phương Ly thì có chất giọng đặc biệt, xử lý hiện đại. Mảnh ghép duy nhất gây hoài nghi chính là Châu Bùi. Ngay từ khi công bố tiết mục dàn dựng cùng dàn nhạc orchestra, Châu Bùi đã trở thành tâm điểm khi cư dân mạng “soi” xem giọng hát của cô nàng đến đâu. Châu Bùi cũng chia sẻ, với sự hướng dẫn của Vũ Thảo My, cô sẽ cho thấy sự thay đổi.

Châu Bùi được giao luôn đoạn highnote điểm nhấn của tiết mục

Châu Bùi được giao luôn đoạn highnote điểm nhấn của tiết mục. Phương Ly dành cho cô em gái ánh mắt đầy quan tâm. Tiết mục khép lại, MC Trấn Thành nhận xét: "Đây là tiết mục đầu tiên trong vụ trụ Say Hi có 5 con người chỉ đứng hát như những vocalist. Thật sự khi xem ở dưới sân khấu tôi rất xúc động và tôi nghĩ đây là sự comeback của những gì vốn dĩ mà nó thuộc về nơi đó, tụi em là ca sĩ đến đây để hát".

Nữ fashionista mắt long lanh, ánh lên sự tự hào khi được Trấn Thành gọi là ca sĩ

Châu Bùi trải lòng về việc tập hát

Ngay say câu nói của Trấn Thành, màn hình chiếu ngày biểu cảm của Châu Bùi đầu tiên. Nữ fashionista mắt long lanh, ánh lên sự tự hào trước sự công nhận của đàn anh. Châu Bùi sụt sùi trên sóng Em Xinh, nói với bố mẹ “con làm được rồi”. Chưa hết, Châu Bùi còn đưa loạt bình luận tiêu cực chê bai giọng hát của cô lên, nhằm làm rõ sự thay đổi của mình.

Loạt biểu cảm của Châu Bùi trong tập 11 Em Xinh Say Hi gây chú ý

Châu Bùi lần lượt giải thích từng tranh cãi trên MXH, từ việc phản ứng “quá lố”, EQ thấp cho đến những nhận xét cho rằng Châu Bùi “overrated”, hát hò không tới nơi, hình ảnh không tới chốn.

"Ở trong đội các chị em, em thấy các chị đọc trên mạng nhiều quá, và có những xao động trong lòng. Rồi em cũng lên mạng để đọc và em nhận ra là, có những người em rất ngưỡng mộ trong âm nhạc, thì cũng bị người ta nói là 'người này vào đây có bị đánh giá cao quá không ta'. Người nào cố gắng hài miếng, là những thứ mà em không thể nào làm được, thì bị người ta nói là 'sao cứ hài miếng, chả tập trung vào âm nhạc gì cả'. Còn người tập trung vào âm nhạc thì cũng bị nói là "sao mà nhạt nhẽo thế'.

Cứ mỗi lần chiếu 1 tập, mình rất run, mình không biết mình có được khen, cái tự nhiên đó của mình có được đón nhận không. Cái tự nhiên như ở nhà ý, mình đùa vui với mọi người như đùa với team hay bạn bè mình á. Nhưng mà... đôi khi tự nhiên quá có những lúc không kiểm soát được bản thân mình. Nên là, tất cả những gì mình trải qua, nếu mình thực sự yêu nghề, muốn tiếp tục với hành trình này, thì khán giả là người nói cho mình biết mình nên làm gì, và mình sẽ lắng nghe. Những gì chưa tốt thì sẽ sửa, và bỏ qua những suy nghĩ là lúc nào mình cũng phải hoàn hảo", Châu Bùi nức nở trải lòng.

Khán giả phần nào ghi nhận nỗ lực của Châu Bùi sau màn lên nốt cao

Khoảnh khắc Châu Bùi lên nốt cao, mạng xã hội bùng nổ phản ứng. Người hâm mộ Châu Bùi thi nhau đẩy bình luận tích cực, khen ngợi nỗ lực của Châu Bùi. Nhiều khán giả trung lập cũng ghi nhận nốt cao có phần tiến bộ của Châu Bùi.

Nhưng ở diễn biến khác, nhiều cư dân mạng nhận xét Châu Bùi vẫn chưa có thể hiện quá xuất sắc và hạn chế trong cách phát âm khi hát của cô không đủ để được công nhận là một ca sĩ thực thụ. Trên hết, Châu Bùi để ý quá nhiều đến ý kiến trái chiều, ghim từng bình luận của khán giả. Điều này khiến người xem cảm thấy mệt mỏi vì kể lể nhiều.

Việc "ghim" từng bình luận trái chiều của Châu Bùi tiếp tục gây tranh cãi

Nhiều người vẫn cho rằng Châu Bùi thể hiện chưa đủ ấn tượng để vào chung kết

Sau Live Stage 4, 6 Em Xinh bị loại là Quỳnh Anh Shyn, Liu Grace, Saabirose, Juky San, Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ. Với chiến thuật “hồi sinh”, Saabirose và Juky San được trở lại, 4 Em Xinh còn lại nói lời chia tay. Kết quả này gây tranh luận. Nhiều người vẫn cho rằng Châu Bùi thể hiện chưa đủ ấn tượng để vào chung kết. Tranh cãi về Châu Bùi đã kéo dài nhiều tuần qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.