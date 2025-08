Tối 2/8, Em Xinh Say Hi phát sóng tập 10 - Live Stage 4. Đến với vòng này, từ 30 Em Xinh hiện chỉ còn 20, chia thành 4 team của 4 đội trưởng: Phương Ly, Lâm Bảo Ngọc, Lyhan và Bích Phương. Mỗi đội diễn 2 tiết mục, chia thành 2 round. 20 Em Xinh tranh nhau từng điểm để giành suất tiến vào Chung kết. Mở màn Live Stage 4 chính là team Phương Ly cùng ca khúc Chẳng Phải Anh Đâu (Who Run The Show Now?). Lần này, Phương Ly đồng hành cùng 4 thành viên Châu Bùi, Orange, 52Hz và Vũ Thảo My.

Phần nhìn choáng ngợp của team Phương Ly cho tiết mục mở màn Live Stage 4

Bài hát mang màu sắc được cả team thống nhất theo giai điệu cyberpunk tương lai, kết hợp EDM và house sôi động, tái hiện thế giới trong tương lai nơi các nữ chiến binh vùng lên chống lại sự thống trị của máy móc. Sân khấu được tối ưu với hệ thống cầu thang LED toàn phần tạo chiều sâu thị giác và đẩy mạnh yếu tố hiện đại. Visual LED được thiết kế riêng, mô phỏng hình ảnh AI thống trị loài người với chuyển động mượt mà, góp phần nâng tầm phần nhìn của tiết mục.

Bài hát mang giai điệu cyberpunk tương lai, kết hợp EDM và house sôi động

Để hoàn thiện concept, cầu kỳ nhất chính là outfit trình diễn của từng thành viên. Cả team thống nhất tạo hình theo hướng chiến binh tương lai. Phương Ly chuẩn “phú bà”, thúc đẩy cả nhóm đầu tư, chi khủng cho tiết mục này. Trên sóng Em Xinh, 5 bộ trang phục gây choáng về mặt thị giác.

Phương Ly tạo điều kiện tối đa để từng thành viên phát huy thế mạnh

Trong vai trò đội trưởng, Phương Ly tạo điều kiện tối đa để từng thành viên phát huy thế mạnh. Châu Bùi đảm nhiệm phần lên concept chính với sự đồng hành từ cố vấn Lim Feng. Châu Bùi được phen “trả đũa” những ý kiến cho rằng cô nàng là fashionista mà ăn mặc kém bứt phá. Tất cả trang phục do team Phương Ly đặt nghệ nhân thiết kế riêng. Trên sân khấu, các thành viên tiết lộ giá trị mỗi bộ trang phục có thể lên đến 3000 USD (khoảng 80 triệu đồng). Tổng cộng, team Phương Ly chi gần 400 triệu đồng chỉ để làm 5 bộ đồ diễn.

Châu Bùi đảm nhận concept, Phương Ly hứa hẹn chi khủng

Mỗi bộ trang phục tiêu tốn 3000 đô (khoảng 80 triệu đồng), cả team Phương Ly chi gần 400 triệu đồng cho trang phục trình diễn

Và trang phục cầu kỳ, hơi hướng futuristic của Châu Bùi gây sốt khi viral trên X quốc tế. 1 tài khoản thường cập nhật thời trang, xu hướng đang hot đăng lại ảnh Châu Bùi trong trang phục này, còn gọi cô là diva. Bài đăng thu về hơn 215 nghìn lượt xem và còn tăng đều, được các fan Việt vào tương tác rôm rả. Có thể thấy, mức độ sáng tạo, kỳ công trong chế tác trang phục biểu diễn của nghệ sĩ Việt không kém cạnh quốc tế là mấy. Fan Em Xinh càng có dịp tự hào, để lại nhiều bình luận lăng xê cho chương trình và tiết mục đội Phương Ly ngay dưới bài đăng viral quốc tế của Châu Bùi.

Trang phục của Châu Bùi viral trên X

Những chi tiết kỳ công khiến fan quốc tế "há hốc"

Ở round 1 của Live Stage 4, tiết mục đội Phương Ly chiến thắng đội Bích Phương - Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời. Về phần âm nhạc, giai điệu ca khúc Chẳng Phải Anh Đâu có phần gây tranh luận, nhiều người nhận xét không bắt tai, dễ thuộc như Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời. Do đó, kết quả khiến cư dân mạng tranh cãi. Nhưng về concept, tiết mục đội Phương Ly có phần áp đảo. Không chỉ với round 1 mà cả 8 tiết mục của Live Stage 4, Chẳng Phải Anh Đâu chính là tiết mục có trang phục biểu diễn cầu kỳ và đắt giá nhất.