Trong làng giải trí Hoa ngữ, không thiếu những gương mặt gây ấn tượng nhờ nhan sắc nổi bật nhưng để giữ được sức hút suốt nhiều năm liền thì không phải ai cũng làm được. Cúc Tịnh Y là một trong số ít nghệ sĩ tạo ra được hiệu ứng đặc biệt mỗi lần xuất hiện, bất chấp những tranh cãi xoay quanh thực lực diễn xuất.

Từ một thần tượng bước ra từ show tuyển chọn, cô dần xây dựng hình ảnh gắn liền với phong cách mỹ nhân cổ trang, sở hữu lượng người hâm mộ trung thành và độ nhận diện cao. Mỗi bước đi của người đẹp đều khiến công chúng bàn luận, từ tạo hình trên phim, phong cách thời trang cho đến mức cát xê được đồn đoán thuộc hàng top đầu.

Cúc Tịnh Y là giai nhân top đầu Cbiz

Đỉnh lưu bất bại giới idol nữ Cbiz, nhan sắc 4000 năm có 1

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo học thanh nhạc tại Học viện Nghệ thuật Tứ Xuyên nhưng cô nàng lại bắt đầu sự nghiệp theo hướng idol. Năm 2013, Cúc Tịnh Y ghi danh vào cuộc tuyển chọn của nhóm nhạc nữ SNH48 và lọt top 35 trong hơn 48 nghìn thí sinh. Sau khi debut, nhờ gương mặt thanh thuần, đôi mắt to tròn và khí chất dịu dàng, cô trở thành center của nhóm nhạc đông dân, đồng thời là cây hút fan mạnh nhất.

Cúc Tịnh Y thuở còn làm idol nhóm SNH48

Đến năm 2014, truyền thông Nhật Bản đã mắc 1 lỗi sai - thứ đã tạo nên thương hiệu cho Cúc Tịnh Y sau này. Thay vì "Thần tượng 4000 năm có 1", nhưng vì họ dịch sai nên biệt danh đó lại trở thành “mỹ nữ 4000 năm có 1”. Cũng từ đó, Cúc Tịnh Y nổi lên như hiện tượng, vượt qua ranh giới của thần tượng âm nhạc để vươn ra thị trường rộng lớn hơn.

Sau khi rời nhóm SNH48 vào năm 2017, Cúc Tịnh Y hoạt động solo, cho ra các ca khúc như Yes Or No, Trác Quang Khúc, Ánh Trăng Đêm Nay Thật Đẹp … nhưng không đạt nhiều thành công như khi hoạt động với nhóm. Dù vậy, điều khiến người ta không ngừng nhắc đến cô suốt 10 năm qua là nhan sắc quá đỗi nổi bật. Mỹ nhân 9x sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, đường nét gương mặt gần như hoàn hảo, khí chất “băng thanh ngọc khiết” như xé tranh thủy mặc bước ra”. Cùng với nước da trắng sứ, Cúc Tịnh Y có thể kèn cựa visual với các “tiểu hoa” khác mà không sợ bị dìm hàng.

Nhan sắc nổi bật cùng giọng hát ngọt ngào của Cúc Tịnh Y khi đứng trên sân khấu Sứ Thanh Hoa cùng Tăng Tuấn Hy

Cô hiện là nữ idol có lưu lượng lớn nhất nhì Cbiz cùng fanbase cực chiến và chịu chi. Theo số liệu đưa ra, người đẹp họ Cúc có tổng doanh thu bán tạp chí cao nhất dàn nghệ sĩ nữ Hoa ngữ. Sau 24 giờ mở bán, tạp chí Cosmo tháng 6 của Cúc Tịnh Y đã đạt 561.712 bản với doanh thu 30,8 triệu tệ (104,72 tỷ đồng) - vượt mặt nhiều đối thủ mạnh khác như Ngu Thư Hân, Lưu Vũ Hân, Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Thần thái siêu "bén" của người đẹp trên tạo chí Cosmo

Mới đây, Cúc Tịnh Y trở thành tâm điểm khi tham gia buổi khai máy phim cổ trang Lai Chiến . Tuy không phải bộ phim cấp S, cũng chẳng có tên tuổi đạo diễn đình đám đi kèm nhưng vì có sự góp mặt của cô mà trường quay tại Hoành Điếm đông nghẹt người. Theo truyền thông đưa tin, gần 10 nghìn người đã đổ về phim trường, nhiều người thậm chí thức trắng đêm chỉ để đứng ngoài hàng rào vẫy tay, gửi gấu bông và biểu ngữ cổ vũ.

Cúc Tịnh Y tham gia phim mới, gần 10.000 fan tới chúc mừng

Đây có thể coi là tình huống chưa từng có trong showbiz

Dòng người đông không tưởng khiến đội ngũ nhân sự cũng phải choáng váng

Hình ảnh dòng người chật kín lối đi, ban tổ chức phải điều động thêm nhân sự giữ trật tự đã khiến netizen choáng váng. Đáng nói, đó chỉ là buổi khai máy kéo dài vài tiếng, không phải buổi fanmeeting chính thức. Ngay cả những chuyên gia tổ chức sự kiện cũng sửng sốt trước sự cuồng nhiệt của fan Cúc Tịnh Y, mà bản thân nữ diễn viên cũng bật khóc vì xúc động. Sự việc này chứng minh rằng, dù diễn xuất còn gây tranh cãi, Cúc Tịnh Y vẫn đang là một trong những cái tên có sức hút nhất nhì giới giải trí Trung Quốc hiện tại.

Không thể phủ nhận cô là đang là một trong những cái tên có sức hút nhất nhì giới giải trí Trung Quốc hiện tại

Diễn xuất đơ cứng đến nực cười, cát-xê 60 tỷ đồng gây sốc

Cúc Tịnh Y bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2016 với vai chính trong loạt phim như Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử, Như Ý Phương Phi, Hoa Nhung … Dù được giao vai nữ chính liên tục nhưng khả năng thể hiện nhân vật của cô luôn là tâm điểm chỉ trích. Từ biểu cảm nghèo nàn, đài từ yếu đến việc lạm dụng hậu kỳ, dùng diễn viên đóng thế đều khiến cô bị gắn mác “idol đi đóng phim”, “bình hoa di động”.

Diễn xuất của Cúc Tịnh Y lại không được đánh giá cao

Điều khiến công chúng sốc hơn cả là mức thù lao Cúc Tịnh Y nhận được. Theo tin đồn trong giới, cát-xê của Cúc Tịnh Y đã chạm ngưỡng 60 tỷ đồng cho mỗi dự án - ngang ngửa các sao hạng A có thực lực. Ngay từ năm 2017, khi còn hoạt động cùng SNH48 nhưng chưa quá nổi tiếng, mức thù lao của cô đã là 13,599,339 NDT/phim (khoảng 49 tỷ đồng). Thế nhưng từ đó đến nay, số lượng tác phẩm gây tiếng vang thực sự gần như bằng 0.

Thống kê tài chính tiết lộ mức cát xê gây sốc của Cúc Tịnh Y nhiều năm trước

Có thể kể đến những tác phẩm gần đây như Hoa Nhung, Thư Sinh Xinh Đẹp và Như Ý Phương Phi bị chê bai thậm tệ. Chưa kể, người đẹp 9X còn bị "ném đá" vì thiếu chuyên nghiệp khi lạm dụng người đóng thế, không chỉ trong cảnh hành động, cưỡi ngựa mà chỉ cần không quay chính diện thì đều dùng đóng thế.

Nhiều dân tình nhận xét nữ diễn viên không diễn ra cảm giác đau thương mà có cảm giác như trong 1 bộ phim hài

Luôn thể hiện sự yếu ớt trong mọi vai diễn

Thêm vào đó, dù nhận nhiều vai diễn chính nhưng Cúc Tịnh Y vẫn không có sự mới lạ, vai nào cũng na ná nhau từ cách trang điểm "lố", luôn thể hiện vẻ yếu ớt trong các vai, cảm xúc hời hợt. Thậm chí cô còn không tự lồng tiếng được cho vai diễn của mình mà, dẫn đến bị chê bai là "diễn viên câm điếc". Thế nhưng thay vì cải thiện năng lực thì thứ cô để ý hơn hẳn là che đi những khuyết điểm về ngoại hình như chiều cao hạn chế, mái tóc mỏng...

Dù là diễn viên nhưng phim nào cũng phải đi "mua giọng"

Đóng phim nhưng tạo hình quá rườm rà cũng khiến khán giả quay lưng

Thế nhưng nghịch lý là càng bị chê, cô càng đắt show. Càng gây tranh cãi, cô lại càng được săn đón. Chính sự đối lập này khiến Cúc Tịnh Y trở thành hiện tượng lạ trong Cbiz: diễn không giỏi, nhưng vẫn là bảo chứng độ hot. Bù lại, nữ thần tượng lại được đánh giá cao ở khoản kính nghiệp idol và khả năng thanh nhạc cùng chơi đa dạng loại nhạc cụ. Những đoạn video hát ngẫu hứng của cô luôn thu hút hàng triệu, chục triệu lượt xem trên Weibo cá nhân.

Có khả năng chơi đa dạng loại nhạc cụ

Khoản hát hò cũng được đánh giá cao

Có thể không phải là diễn viên xuất sắc nhưng không thể phủ nhận Cúc Tịnh Y là một phần không thể thiếu khi nhắc đến làn sóng idol Trung Quốc thập kỷ qua. Từ visual nổi bật trong giới thần tượng đến hiện tượng MXH, cô là minh chứng rõ ràng rằng đẹp cũng là một loại năng lực. Vấn đề là, liệu thứ vũ khí đó sẽ còn duy trì được bao lâu?