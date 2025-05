Netizen đôi khi gọi vui JYP là nhà chuyên bỏ lỡ nhiều idol tiềm năng như Suzy, CL, Taeyeon, Son Na Eun, Natty, Lee Chae Yeon… và trường hợp “hớ hàng” mới nhất của ông lớn này chính là Jini - cựu thành viên NMIXX và cũng là gương mặt nữ ấn tượng nhất nhì trong lứa thần tượng trẻ của JYP.

Visual tự nhiên càng nhìn càng cuốn, đường nét sắc lẹm đến AI phải chào thua

Jinni (tên thật Choi Yun Jin, sinh năm 2004) là cựu idol xuất thân từ JYP Entertainment. Cô là thực tập sinh lâu năm, khi được cho là đã tham gia đào tạo từ khoảng năm 2016-2017, khi chỉ mới 12-13 tuổi và được chú ý nhờ vũ đạo mạnh mẽ, đồng đều, cùng với vẻ đẹp nổi bật và phong thái hợp với đa dạng concept của các girlgroup hiện đại.

Xuất hiện ngắn ngủi nhưng Jinni đã nhận mưa lời khen về vẻ trong trẻo trong MV Lucky Charm

Năm 2019, Jinni lần đầu xuất hiện trước công chúng trong MV Lucky Charm của Nichkhun (2PM). Nữ idol trẻ tuổi nhanh chóng gây ấn tượng với ngoại hình ngây thơ, trong sáng dù vẫn chỉ là thực tập sinh. Đến năm 2021, JYP dần giới thiệu đội hình nhóm nhạc nữ NMIXX, Jinni càng nhận được nhiều sự chú ý hơn do khả năng biểu diễn tốt và ngoại hình ngày một sắc sảo.

Mái tóc hồng baby nịnh mắt của Jinni thuở debut cùng NMIXX

Năm 2022, NMIXX chính thức debut và Jinni cũng ra mắt cùng nhóm với vị trí Sub Rapper, Lead Dancer, Lead Vocalist. Tuy vậy, nữ idol vẫn nhận lời khen và “gây bão” với công chúng bằng visual không góc chết cùng mái tóc hồng baby vô cùng nịnh mắt. Theo đánh giá của netizen, vẻ đẹp của Jinni là hoàn toàn tự nhiên và “đến AI cũng không thể tái tạo lại được”.

Nhan sắc đẹp tự nhiên của Jinni không thể được tái tạo lại bởi AI

Một số người còn cho rằng, Jini nên được xếp vào hàng visual bên cạnh Sullyoon. Nếu Sullyoon sở hữu nhan sắc ngọt ngào, mỏng manh như búp bê thì Jini lại mang nét đẹp cá tính, sắc sảo hơn. Thế mạnh visual của đôi bạn thân được nhận xét sẽ bù trừ nhau, góp phần tạo nên sự đa dạng concept cho nhóm. Lợi thế về nhan sắc giúp Jinni củng cố vị trí trong lòng người hâm mộ, và được dự đoán sẽ sớm làm nên chuyện nếu không có biến cố bất ngờ vào cuối năm 2022.

Màn rời nhóm bí ẩn nhất nhì Kpop, bỏ bê nghiệp làm idol sau 2 lần debut

Vào ngày 9/12/2022, JYP Entertainment bất ngờ thông báo Jinni rời nhóm NMIXX và chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty. Thông báo đã khiến người hâm mộ bất ngờ vì Jinna được xem là thành viên hút fan của nhóm nhạc, và NMIXX chỉ mới debut chưa đầy một năm, chưa đủ vững vàng về thương hiệu cũng như danh tiếng.

Jinni bất ngờ rời NMIXX và JYP khi mới debut chưa đầy một năm

Không một thông tin hay lý giải nào được đưa ra về nguyên do Jinni rời nhóm, JYP khiến netizen hoang mang và lập tức xếp vụ việc vào top những bí ẩn hàng đầu của Kpop. Bản thân Jinni cũng không hé lộ thêm bất kỳ điều gì về sự chấm dứt hợp đồng đầy đáng tiếc, đến năm 2023, cô nàng tái xuất solo sau khi đầu quân cho một công ty mới có tên UAP với mini album An Iron Hand In A Velvet Glove. Phong cách độc đáo của Jinni đã được thể hiện thông qua teaser và hình ảnh quảng bá, nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Sau đó, nữ idol đổi nghệ danh thành JINI.

Hình tượng mới cá tính và ma mị của Jinni sau khi rời JYP

Tuy nhiên, sản phẩm solo của cô nàng lại không được đón nhận rộng rãi

Mặc dù được người hâm mộ phản ứng tích cực cho các dự án âm nhạc như An Iron Hand In A Velvet Glove, Bad Reputation,... cũng như ủng hộ việc theo đuổi mảng diễn xuất, song tên tuổi của Jinni vẫn chưa thể bật hit giữa thị trường Kpop tràn đầy các “quái vật” và sản phẩm đa dạng.

Sau hai lần debut, Jinni vẫn chưa thể “on top” trong các BXH âm nhạc, cũng như đạt được một thành tích nổi bật tuyệt đối. Nữ idol hiện tại chủ yếu giữ tương tác với fan thông qua các hoạt động streaming trên TikTok, Instagram, cập nhật các thông tin cá nhân như một KOL/KOC, hay hot streamer hơn là một idol năng nổ.

Hiện tại nữ idol thường xuyên gặp gỡ fan qua hoạt động stream trên TikTok, Instagram



Trường hợp của Jinni khiến netizen bày tỏ sự tiếc nuối khi một cực phẩm visual như cô nàng lại không được JYP tận dụng và phát triển như ông lớn này từng thực hiện với Tzuyu (TWICE), Yuna (ITZY), Suzy (Miss A),... Với nguồn tài nguyên hoạt động ít ỏi như hiện tại, khả năng comeback hoành tráng hoặc phất lên mạnh mẽ của JINI (Jinni) có vẻ không quá triển vọng, lãng phí khi nữ idol tràn đầy tiềm năng và có thể phát triển đa dạng concept nghệ thuật.