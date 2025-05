Đúng 23h ngày 16/05 (theo giờ Việt Nam), Jin (BTS) đã chính thức tung ra MV Don't Say You Love Me , đánh dấu lần đầu tiên collab với nữ diễn viên Shin Se Kyung. Là bạn diễn được thành viên BTS “chọn mặt gửi vàng” trong MV Don’t Say You Love Me của Jin (BTS), Shin Se Kyung đã khiến netizen chú ý. Gương mặt thanh thoát, làn da trắng sứ cùng thần thái điện ảnh khiến netizen không khỏi xuýt xoa: “Đơ cũng được, miễn đẹp là tha thứ!”.

Don't Say You Love Me - Jin

Vài giây lướt qua nhưng đủ để mạng xã hội “bấn loạn” – Shin Se Kyung trong teaser của Jin (BTS)

Dù chỉ diện layout tối giản trong teaser MV, Shin Se Kyung vẫn khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh cổ điển, tinh tế của điện ảnh Hàn thập niên 2000 – nhẹ nhàng, thu hút mà không cần lời thoại. Cô là minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định: "Đẹp cũng là một loại tài năng."

Nhan sắc “không tuổi” và visual được giới phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc lấy làm chuẩn mực

Shin Se Kyung là một trong số ít sao nữ duy trì sức hút gần 20 năm, không cần chiêu trò. Visual của cô được xem là “template” trong ngành làm đẹp – từ sống mũi cao thanh tú, làn da sứ mịn màng đến ánh mắt long lanh đặc trưng, tất cả đều từng được đưa vào các bảng tham khảo phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn.

Làn da sứ, sống mũi thanh tú và thần thái cổ điển – Shin Se Kyung là “hình mẫu nhan sắc” được yêu cầu nhiều nhất tại các trung tâm PTTM Hàn Quốc

Ở tuổi 35, người đẹp xứ củ sâm vẫn giữ được phong độ visual, luôn có mặt trong các BXH nũa diễn viên Hàn Quốc đẹp nhất. Nhờ ngoại hình và cốt cách “băng thanh ngọc khiết”, cô nàng được “chọn mặt gửi vàng” trong nhiều chiến dịch quảng cáo, sự kiện nhãn hàng hay MV. Shin Se Kyung từng tham gia đóng 1 số MV ca nhạc như Take Five (Younha), One More Time (Paul Kim)…

Ở tuổi 35, người đẹp xứ củ sâm vẫn giữ được phong độ visual

Không chỉ trong giới showbiz, Shin Se Kyung còn là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang tầm cỡ. Gần đây nhất, tại Paris Fashion Week 2025 , cô tiếp tục chinh phục giới mộ điệu bằng khí chất thanh lịch, thần thái nhẹ nhàng chuẩn “nàng thơ quốc dân”.

Visual không tuổi của Shin Se Kyung tại Paris Fashion Week – sang trọng, tinh tế và không cần chiêu trò

Diễn xuất gây tranh cãi, nhưng visual luôn “cân” lại tất cả

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 9 tuổi, Shin Se Kyung ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Queen Seondeok, High Kick Through The Roof, Deep Rooted Tree ... Tuy nhiên, cô cũng là một trong những diễn viên gây nhiều tranh cãi vì biểu cảm “một màu”, lối diễn bị chê là thiếu cảm xúc.

Ánh mắt mơ màng – nét đẹp khó cưỡng, dù diễn xuất còn gây tranh cãi của Shin Se Kyung trong phim Rookie Historian Goo Hae-Ryung

Từ vai Tanya trong Arthdal Chronicles đến nhiều bộ phim khác, khán giả liên tục đặt dấu hỏi về khả năng thể hiện nội tâm của cô. Nhưng điều trớ trêu là, những thước phim “đơ như cây cơ” ấy lại được cứu rỗi nhờ… visual tuyệt đối điện ảnh!

Diễn đơ thật đấy… nhưng visual như Tanya trong Arthdal Chronicles này thì khán giả “quay xe” hết!

Bất chấp nhiều ý kiến trái chiều, Shin Se Kyung vẫn là lựa chọn ưu tiên trong các dự án lớn. Cô được các đạo diễn tin tưởng, thương hiệu thời trang và làm đẹp “săn đón” liên tục – một đặc quyền chỉ dành cho những gương mặt sở hữu sức hút đặc biệt, vượt lên cả chuyên môn.

Ngoài phim ảnh, Shin Se Kyung còn nổi bật với hình ảnh sạch scandal, lối sống kín tiếng và gu thời trang tinh tế. Dù không phải là ngôi sao được tung hô về diễn xuất, cô vẫn là “crush quốc dân” trong lòng công chúng Hàn Quốc.

Không phải ai cũng cần kỹ năng diễn xuất để trở thành biểu tượng… Shin Se Kyung chọn đi con đường của nhan sắc và thần thái

Dù diễn xuất không phải là thế mạnh lớn nhất, Shin Se Kyung vẫn giữ vững vị thế sao hạng A – đơn giản vì vẻ đẹp của cô có thể “làm lu mờ” mọi tranh cãi. Đó chính là năng lực đặc biệt của một nhan sắc huyền thoại: khiến người ta yêu mến không cần lý do, và sẵn sàng tha thứ… vì quá đẹp.