Màn comeback không chút “bọt sóng” của Ali Hoàng Dương

Ngày 20/5, Ali Hoàng Dương tái xuất làng nhạc với E.P 4 ca khúc mang tên Sai Tình - Chia Tình - Chữa Tình. Đầu tư cả mini album cho màn comeback đầu tiên hậu Anh Trai Say Hi, có thể thấy mức độ nghiêm túc của Ali Hoàng Dương. Trong 4 ca khúc, Ali Hoàng Dương kết hợp với Pháp Kiều ở Đừng Phiền Anh, rapper Nhật Hoàng góp giọng trong Quên Đi Thôi.

Đúng như cái tên, Sai Tình - Chia Tình - Chữa Tình là hành trình tìm lại bản thân trong tình yêu của Ali Hoàng Dương. Về mặt chủ đề, không có quá nhiều điểm mới. Ali Hoàng Dương thử nghiệm với các thể loại âm nhạc thời thượng như: city pop, afrobeat và pop rock, thoát khỏi hình ảnh gắn liền với ballad. Ali Hoàng Dương hợp tác với các nhạc sĩ trẻ như Đậu Tất Đạt, Mnaive nhằm mục đích chuyển mình khỏi chất liệu ballad quen thuộc.

Về mặt hình ảnh, Ali Hoàng Dương không quay MV cốt truyện cầu kỳ. 4 bài hát là 4 visualizer theo phong cách thành thị hiện đại, tối giản. Màu tóc cam của Ali Hoàng Dương là điểm nhấn giữa màu sắc u tối của 4 video.

Công thức này khá phổ biến với các nghệ sĩ trẻ gần đây. Chỉ cần âm nhạc đủ sức hút, thì dù chỉ là video lyrics hay visualizer, vẫn có thể leo top trending, phá đảo MXH như bình thường. hậu Say Hi, Dương Domic là nhân tố cực kỳ thành công với E.P Dữ Liệu Quý được ra mắt đúng công thức này. Mất Kết Nối trở thành hit quốc dân thế hệ mới, sắp cán mốc 100 triệu lượt xem YouTube dù chỉ là video lyrics không thể đơn giản hơn.

Tuy nhiên, E.P của Ali Hoàng Dương thì chưa đủ ấn tượng để tạo nên thành tích như Dương Domic. 4 ca khúc có giai điệu hiện đại, kết hợp nhiều chất liệu, Ali Hoàng Dương đã dám thử nghiệm chính mình. Nhưng để nói rằng có đủ bứt phá trong bối cảnh thị trường đa màu sắc như thế này hay không, thì chưa đủ.

Ali Hoàng Dương x Pháp Kiều - Đừng Phiền Anh

Bài hát nổi bật nhất E.P là Đừng Phiền Anh, nhưng đa số dân tình chú ý là vì collab với Pháp Kiều. Những năm gần đây, Vpop đã được thử nghiệm vô số chất liệu âm nhạc quốc tế, theo xu hướng. City pop, afrobeat hay pop rock đã không còn mới lạ với khán giả trẻ. Bởi vậy, khi ứng dụng những chất liệu này, người nghe tìm kiếm sự kết hợp thú vị, catchy hơn, hoặc là ca từ phải thật ấn tượng, đủ sức tạo trend. Đây là những thứ E.P của Ali Hoàng Dương thiếu. Thậm chí, giai điệu các bài hát còn gây nên cảm giác cũ kỹ, lỗi thời. E.P này có thể mới mẻ với Ali Hoàng Dương, nhưng fan nhạc thì không.

Nam ca sĩ có giọng hát, nhưng không có đất diễn để phát huy thế mạnh trong chính E.P của mình. Verse rap của Pháp Kiều trong Đừng Phiền Anh hay Nhật Hoàng trong Quên Đi Thôi trôi ngang, không để lại điểm nhấn nào đáng kể. E.P này an toàn và nhạt. Ali Hoàng Dương cũng không có thế mạnh sáng tác để làm chủ đường dây âm nhạc của mình.

Một lần nữa, Ali Hoàng Dương cho thấy điểm yếu về tư duy âm nhạc, xây dựng nên một E.P chỉ đủ và an toàn. Việc quá nhạt nhòa khiến nam ca sĩ khó bật lên dù có bước đệm quá thuận lợi từ Anh Trai Say Hi.

Lượt xem đáng báo động của Ali Hoàng Dương

Sau 3 ngày lên sóng, E.P của Ali Hoàng Dương vẫn mất hút trên mọi nền tảng stream nhạc. Tính đến 14 giờ chiều 23/5, video có nhiều lượt xem nhất là Đừng Phiền Anh - 57 nghìn lượt xem. Track thứ 2 - Em Được Gì? còn chưa đạt 10 nghìn lượt xem. Trở lại với cả E.P được Trấn Thành và nhiều Anh Trai ủng hộ lan tỏa, Ali Hoàng Dương vẫn “không chút bọt sóng”. Thành tích đáng báo động, cư dân mạng lại càng gọi nam ca sĩ là “flop vì thực lực”.

Bị gắn mác “flop vì thực lực”

Ali Hoàng Dương lần đầu được khán giả biết nhờ The Voice 2017. Chiến thắng cuộc thi với ngôi vị Quán quân, đáng lẽ Ali phải thuận lợi bước đi, trở thành ngôi sao nổi bật thì những năm qua nam ca sĩ vẫn giậm chân tại chỗ. Ali Hoàng Dương có giọng hát, hình thể và mối quan hệ rộng khắp trong ngành. Tất cả những yếu tố này có thể giúp 1 ngôi sao nổi tiếng nhanh chóng, nhưng tại sao Ali Hoàng Dương chật vật?

Việc tham gia Anh Trai Say Hi đã hâm nóng tên tuổi cho Ali Hoàng Dương. Trong chương trình, nam ca sĩ cũng tham gia vào một vài sân khấu viral như Regret. Song, khi tách ra hoạt động độc lập thì Ali “flop vẫn hoàn flop”.

Tháng 8/2024, Ali Hoàng Dương cho ra mắt MV Đừng Nói Là… giữa thời điểm đang thi Anh Trai Say Hi. MV dán nhãn 18+, khai thác nội dung chinh phục một cô gái bất ngờ xuất hiện trong hộp đêm của nam ca sĩ. Ca khúc theo đuổi phong cách pop với âm hưởng disco và synthpop sôi động để sử dụng nhiều vũ đạo, khoe trọn cơ thể và những phân cảnh nóng bỏng. Tuy nhiên, từ giọng hát đến phần âm nhạc đều được nhận xét là làm chưa tới. Thậm chí, nhiều phân đoạn 18+ còn bị chê phản cảm.

Lật lại sự nghiệp Ali Hoàng Dương, anh có 2 bản hit về gia đình là Cha Già Rồi Đúng Không và Điều Cha Chưa Nói, đều là nhạc phim Trấn Thành. Rõ ràng Ali Hoàng Dương có giọng hát hay, nội lực trong lứa ca sĩ trẻ. Nhưng sự nghiệp phập phồng của nam ca sĩ, thường chỉ được công chúng biết đến là bạn thân Trấn Thành đã cho thấy hát hay thôi chưa đủ. Ali Hoàng Dương thiếu tư duy âm nhạc, khó khăn trong việc chọn cho mình một bản hit.

Chính Ali Hoàng Dương cũng từng thừa nhận rất nhiều người đã gọi anh là "Ông Hoàng flop". Các lần comeback của Ali Hoàng Dương đều không bứt phá, âm nhạc an toàn, hình ảnh một màu. Những lần Ali dám thử nghiệm đều gây tranh cãi rồi… thôi. Như trong MV Thiêu Thân, nam ca sĩ sử dụng nhiều hình ảnh nóng bỏng và ẩn dụ, thậm chí có cảnh nam ca sĩ hôn một diễn viên nam nhưng cũng không gây được chú ý. Ngoài khả năng, tư duy chọn nhạc, có lẽ Ali Hoàng Dương còn thiếu chút may mắn trên con đường âm nhạc của mình.