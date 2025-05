Một nữ thần tượng xứ chùa Vàng đã gây bão MXH Hàn những ngày vừa qua vì ngoại hình xinh đẹp ngỡ ngàng của mình. Bài đăng của một cư dân mạng với nickname Instiz trong ngày 22/5 đã được cộng đồng chia sẻ và lan truyền nhanh chóng về vẻ đẹp chấn động của một nữ idol trong một sân khấu trình diễn tại Thái Lan.

Chủ topic khen ngợi gương mặt của nữ idol như một Gumiho (Hồ yêu) tuyệt sắc

Thần thái và vũ đạo nổi bật của nữ thần tượng người Thái

Fancam nét căng của Mabelz

Nữ thần tượng xuất hiện trong bức ảnh chính là Mabelz (tên thật là Suchada Sonphan, sinh năm 2000), đảm nhiệm vai trò vocalist và visual của nhóm nhạc nữ PiXXiE. Ngay khi debut vào năm 2021 với MV DED, girlgroup đã nhận được nhiều lời khen cho vũ đạo ấn tượng và phong cách thời trang nổi bật. Với cộng đồng quốc tế, trên Reddit cũng tràn ngập lời khen cho visual của Mabelz và cá tính âm nhạc xuất sắc của ba cô gái.



Mabelz là visual của girlgroup Thái PiXXiE

Bên cạnh việc tích cực hoạt động âm nhạc, Mabelz cũng lấn sân sang mảng phim ảnh với các vai phụ trong phim Wish Me Luck (2023), Don’t Touch My Gang!! (2023).

Tháng 11/2024, Mabelz cũng ra mắt solo với ca khúc Heartstopper - hợp tác cùng cựu thành viên Porsche Sivakorn của nhóm nhạc nam Trinity tại Thái Lan. Visual của Mabelz đạt độ chín với hình ảnh trưởng thành và quyến rũ hơn hẳn, cô nàng cũng chính thức nhận được sự chú ý và bàn tán từ Knet như bất kỳ idol Kpop nào khác.

Phong cách và cá tính của cô nàng được fan quốc tế khen đậm:

Ngay khi loạt hình ảnh của Mabelz lan tràn trên các nền tảng mạng xã hội, netizen đều nhiệt liệt chấm “mười điểm không có nhưng” cho nhan sắc của cô nàng. “Trời ơi đẹp tuyệt vời”, “Diện mạo của Mabelz trông như các thiên kim thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt ở Trung Quốc vậy. Cô này đẹp chuẩn Đông Á luôn đấy”, “Tôi nghĩ cô ấy hoàn toàn có thể đọ sắc với các idol Kpop, cô đẹp như Gumiho trong truyền thuyết ấy” - Là những lời khen mà cộng đồng mạng dành hết cho Mabelz.

Nhan sắc chuẩn trâm anh thế phiệt Á Đông của Mabelz

Một số cư dân mạng còn đem nhan sắc của Mabelz so sánh với các idol Kpop đình đám gốc Thái như Lisa (BLACKPINK), Minnie (G)I-DLE, Pharita - Chiquita (BABYMONSTER). Khác với Chiquita thường được nhắc đến với nhan sắc tương đồng Lisa, bình luận cho rằng “Cô ấy có nét giống Lisa” ngay lập tức bị phủ nhận và nhiều người cho rằng nét của Mabelz mang đặc thù Á Đông nhiều hơn.

Nữ thần tượng còn được người hâm mộ trên Reddit nhận định rằng có nét cá tính, năng động, sẽ giúp cô nàng xây dựng bộ nhận dạng riêng của bản thân khi đứng trước các đàn chị nổi tiếng như Lisa, Minnie.

Gái Thái chuẩn Đông Á có Mabelz, Tây-style có Lisa