3 giây hớ hênh phát ngại của Jennie

Jennie (BLACKPINK) là một trong những ngôi sao hàng đầu Kpop, vì vậy mỗi lần xuất hiện của cô, đặc biệt tại các sân khấu lớn, đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Chính vì thế, màn trở lại của Jennie tại lễ trao giải MMA sau 7 năm vắng bóng đã lập tức gây sốt, kéo theo loạt video fancam lan truyền mạnh mẽ trên nhiều nền tảng.

Màn trình diễn gây sốt của Jennie tại MMA 2025



Trong số đó, fancam ghi lại màn trình diễn ca khúc Like Jennie cùng dàn dancer đang là chủ đề gây tranh luận nhiều nhất. Jennie lựa chọn phong cách trình diễn gợi cảm với trang phục ngắn, ôm sát, kết hợp loạt động tác vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát. Tuy nhiên, khi được ghi lại ở các góc quay chính diện, một số khoảnh khắc vô tình trở nên “hớ hênh”, khiến người xem cảm thấy nhạy cảm và khó chịu.

Một số khoảnh khắc vô tình trở nên “hớ hênh” của Jennie

Từ đây, làn sóng tranh cãi nhanh chóng bùng lên. Một bộ phận khán giả cho rằng trang phục của Jennie quá ngắn so với cường độ vũ đạo, khiến tổng thể màn trình diễn dễ bị phản cảm khi tách khỏi bối cảnh sân khấu chính. Nhiều ý kiến cho rằng dù theo đuổi hình ảnh gợi cảm, nghệ sĩ vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh những khoảnh khắc gây “đỏ mặt” thế này trên sân khấu cũng như các hình ảnh chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Không ít bình luận còn nhắc lại việc Jennie từng nhiều lần vướng tranh cãi xoay quanh phong cách biểu diễn và trang phục gợi cảm tương tự trong quá khứ.

Jennie từng nhiều lần vướng tranh cãi về phong cách biểu diễn và trang phục gợi cảm (Ảnh: X)

Trang phục ngắn nhiều nguy cơ của Jennie (Ảnh: X)

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, đông đảo người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực nữ idol, cho rằng Jennie đang bị soi xét quá khắt khe. Bên cạnh đó, nhiều fan nhấn mạnh rằng Jennie đang theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ toàn cầu, nơi sự táo bạo và gợi cảm là một phần của ngôn ngữ biểu diễn, đồng thời khen ngợi thần thái tự tin, khả năng làm chủ sân khấu cùng nguồn năng lượng bùng nổ mà cô mang đến tại MMA.

Người hâm mộ cho rằng Jennie đang bị soi xét quá khắt khe (Ảnh: X)

Bất chấp những ý kiến trái chiều, màn tái xuất tại MMA vẫn giúp Jennie tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông mỗi khi xuất hiện. Với sức ảnh hưởng hiện tại, mọi khoảnh khắc của nữ idol đều dễ dàng bị cộng đồng mạng chú ý và nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Cùng với đó, trong bối cảnh Kpop ngày càng đề cao yếu tố trình diễn và dấu ấn cá nhân, câu chuyện xoay quanh Jennie tiếp tục cho thấy ranh giới mong manh giữa sự táo bạo trong nghệ thuật và những chuẩn mực mà công chúng đặt ra.