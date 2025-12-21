Tối 20/12, lễ trao giải Melon Music Awards 2025 chính thức diễn ra tại sân vận động Gocheok Sky Dome (Seoul), quy tụ loạt nghệ sĩ đình đám từ gen 2 đến gen 4. Chính sự hội tụ của nhiều thế hệ thần tượng đã khiến khán giả đặc biệt mong chờ những khoảnh khắc tương tác giữa các tiền bối và hậu bối trên thảm đỏ lẫn trong sân khấu.

aespa bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị cho là có thái độ phớt lờ tiền bối Jennie (Video: ae.aespa04)

Tuy nhiên, sau sự kiện, aespa bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị cho là có thái độ phớt lờ tiền bối Jennie (BLACKPINK). Theo đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, dù là tiền bối nhưng Jennie vẫn chủ động cúi đầu chào đàn em. Trái lại, ngoài Karina có động thái đáp lại, Winter và Giselle bị cho là không cúi chào, thậm chí tỏ ra “bơ đẹp” và không có phản ứng rõ ràng khi Jennie đi ngang qua.

Jennie là một trong những nữ idol hàng đầu Kpop (Ảnh: NEWJENNIE)

Netizen cho rằng aespa có thái độ thiếu tôn trọng tiền bối (Ảnh: aespa)

Chính khoảnh khắc này đã nhanh chóng thổi bùng làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều netizen tỏ ra bức xúc, cho rằng aespa có thái độ thiếu tôn trọng tiền bối, đặc biệt khi người đối diện là Jennie - một trong những nữ idol hàng đầu Kpop, hoạt động gần một thập kỷ và sở hữu vị thế vững chắc cả trong nước lẫn quốc tế. Việc Jennie chủ động cúi đầu chào hậu bối nhưng không nhận lại phản hồi tương xứng bị xem là “lệch chuẩn” trong văn hóa chào hỏi vốn rất được coi trọng của giới giải trí Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít ý kiến bênh vực aespa cho rằng sự việc đang bị đẩy đi quá xa so với bản chất. Theo phân tích từ một số fan dựa trên các góc quay khác, Giselle đã di chuyển qua khu vực này trước khi Jennie xuất hiện, trong khi Winter đi ở phía trong, tầm nhìn bị hạn chế nên có thể không kịp nhận ra tiền bối để cúi chào. Vì vậy, việc khẳng định aespa cố tình phớt lờ Jennie được cho là chưa thực sự thuyết phục.

Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng netizen đang quá nhạy cảm và áp đặt góc nhìn chủ quan lên một tình huống chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Trong bối cảnh các lễ trao giải luôn đông đúc, nghệ sĩ phải liên tục di chuyển giữa các khu vực và chịu nhiều hạn chế về không gian lẫn tầm quan sát, việc bỏ lỡ một khoảnh khắc chào hỏi không hẳn phản ánh thái độ hay phép lịch sự thực sự của họ. Một bộ phận khán giả nhận định tranh cãi lần này phần nào xuất phát từ việc soi xét quá mức đối với các idol nữ, đặc biệt là những nhóm đang sở hữu độ nổi tiếng cao như aespa.