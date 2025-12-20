Jennie quyết làm cô dâu, “quét sạch” MMA sau 7 năm

Ngay khi vừa được công bố, việc Jennie góp mặt trong danh sách nghệ sĩ tham dự Melon Music Awards 2025 (MMA) đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Sau 7 năm vắng bóng tại các lễ trao giải âm nhạc trong nước, sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ tại MMA 2025, diễn ra tối 20/12 tại Gocheok Sky Dome, cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của cô đối với công chúng, truyền thông cũng như ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Và đúng như kỳ vọng, Jennie đã để lại dấu ấn rõ nét tại MMA 2025 thông qua những lựa chọn thời trang được tính toán kỹ lưỡng.

Nguồn: X

Trên thảm đỏ MMA 2025, Jennie xuất hiện trong thiết kế Haute Couture của Georges Hobeika, look số 55 thuộc bộ sưu tập Fall/Winter 2026. Bộ váy phối hai gam màu đen - trắng quen thuộc nhưng được xử lý tinh tế, tạo nên tổng thể vừa trang nhã vừa có chiều sâu.

Nguồn: X

Thiết kế gồm áo dáng corset trắng ôm với cổ vuông tối giản, điểm xuyết chi tiết pha lê ở phần vai, kết hợp cùng chân váy voan đen xòe rộng, dài chạm sàn. Phom dáng bồng bềnh khiến trang phục chuyển động mềm mại theo từng bước đi, mang lại hiệu ứng thị giác rõ rệt trên thảm đỏ. Tạo hình này cũng một lần nữa giúp nàng IT girl khoe trọn bờ vai "móc áo" trứ danh.

Kiểu tóc dài thẳng rẽ ngôi giữa buộc hờ cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, thiên về tông nude, góp phần làm nổi bật tinh thần thanh lịch của bộ trang phục, đồng thời giữ trọn sự hài hòa cho tổng thể.

Nguồn: X

Khi bước lên sân khấu nhận giải Top 10 (Bonsang) tại MMA năm nay, Jennie lựa chọn một thiết kế đến từ Vivienne Westwood Bridal SS26 – Federica dress. Chiếc váy cưới trắng trễ vai bằng lụa bóng kết hợp vòng cổ ngọc trai bản to cùng thương hiệu mang đến cho Jennie hình ảnh mềm mại, nữ tính hơn so với diện mạo trên thảm đỏ.

Nguồn: X

Phần tà lệch dài tạo độ rủ tự nhiên, giúp tổng thể trở nên uyển chuyển và tinh tế. Thiết kế trễ vai khéo léo tôn lên đường nét cơ thể, trong khi chất liệu lụa bắt sáng tốt, giúp Jennie nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Việc giữ nguyên kiểu tóc từ thảm đỏ tạo nên sự thống nhất về hình ảnh, đồng thời làm nổi bật sự chuyển đổi tinh tế trong phong cách thông qua trang phục.

Nguồn: X

Có thể nhận thấy, concept tổng thể cho lần xuất hiện của Jennie tại MMA 2025 dường như được xây dựng xoay quanh hình ảnh lễ cưới. Không dừng lại ở chiếc váy nhận giải mang tinh thần bridal, nữ idol tiếp tục mở rộng ý niệm này trên sân khấu biểu diễn solo khi biến màn trình diễn của mình thành một "lễ cưới" đúng nghĩa. Jennie xuất hiện với tạo hình cô dâu trong trang phục trắng, kết hợp mạng che mặt ren cỡ lớn, tạo nên hiệu ứng thị giác vừa bất ngờ vừa choáng ngợp.

Nguồn: Facebook

Nguồn: X

Concept này đã giúp kết nối mạch hình ảnh xuyên suốt từ thảm đỏ, khoảnh khắc nhận giải cho đến sân khấu biểu diễn, đồng thời cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Jennie trong việc xây dựng một câu chuyện hoàn chỉnh cho lần tái xuất tại MMA sau 7 năm.