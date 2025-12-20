1 nàng hậu cứ để mặt mộc mới gây chú ý

Vừa đăng tải một clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường, Đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo Vietnam 2025 nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không son phấn cầu kỳ, không tạo kiểu tóc phức tạp, Nguyễn Hoàng Phương Linh xuất hiện với diện mạo mộc mạc đúng nghĩa nhưng lại được khen ngợi là xinh hơn cả khi make up kỹ lưỡng.

Trước thềm vòng chung kết Miss Cosmo 2025, Phương Linh đã đăng tải video gửi tặng tới người hâm mộ. (Nguồn: hoangphuonglinh.mcovn)

Trong clip, Phương Linh chỉ diện một set đồ đơn giản, gương mặt gần như để mộc hoàn toàn. Thế nhưng chính năng lượng tích cực, nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt rạng rỡ đã giúp người đẹp "ăn điểm" tuyệt đối. Làn da khỏe khoắn, đường nét hài hòa và thần thái tự nhiên khiến nhiều khán giả nhận xét: "Mặt mộc còn cuốn hơn lúc make up". Không ít bình luận cho rằng vẻ đẹp của Phương Linh mang cảm giác gần gũi và ấm áp.

Phương Linh tự tin khoe mặt mộc rạng rỡ.

Khán giả nhận xét Phương Linh ghi điểm hơn với lớp makeup nhẹ nhàng, tôn trọn nét dịu dàng và trẻ trung so với những layout trang điểm đậm.

Gương mặt không son phấn giúp đường nét tự nhiên của nàng hậu được bộc lộ rõ hơn: làn da đều màu mịn màng, ánh mắt trong trẻo và nụ cười tươi mang lại cảm giác trẻ trung, gần gũi đúng với tuổi 26. Chính sự tối giản ấy khiến Phương Linh toát lên nét nữ tính mềm mại, dễ tạo thiện cảm và khiến người đối diện cảm nhận được năng lượng tích cực rất đời thường.

Những lần nhan sắc mộc mạc của Phương Linh nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Trên trang cá nhân, nàng hậu cũng thường xuyên khoe những khoảnh khắc make up nhẹ hoặc gần như để mộc, toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, ấm áp và rất đời thường. Ảnh: IGNV

Trong khi đó, mỗi lần make up đậm để phù hợp với sân khấu hay sự kiện, Phương Linh lại mang một hình ảnh hoàn toàn khác: sắc sảo, quyền lực và chuẩn "beauty queen". Tuy nhiên, layout makeup với đường contour rõ, mắt kẻ sắc và môi đậm đôi khi khiến tổng thể gương mặt cô trông chững chạc hơn so với tuổi thật.

Những layout makeup đậm tại Miss Cosmo 2025 khiến Phương Linh bị nhận xét có phần già dặn hơn tuổi. Ảnh: IGNV

Sinh năm 1999, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, trở thành một trong những nàng hậu gây ấn tượng mạnh với hình ảnh tri thức, hiện đại. Trước đó, Phương Linh tốt nghiệp University of Washington (Mỹ), sau đó tiếp tục hoàn thành chương trình cao đẳng ngành Kinh doanh tại Houston. Trở về Việt Nam, người đẹp đảm nhận vị trí chuyên viên kỹ thuật công nghệ thông tin tại một tập đoàn công nghệ kỳ lân hàng đầu trong nước.

Trong suốt 5 tháng kể từ sau đêm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 diễn ra tại Khánh Hòa vào tháng 6, Phương Linh không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Cô liên tục xuất hiện với nhiều phong cách thời trang đa dạng, khi thanh lịch, lúc cá tính, nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng: sự tự tin, trí tuệ và vẻ đẹp rạng rỡ từ bên trong. Và có lẽ, chính khoảnh khắc mặt mộc giản dị vừa qua đã cho thấy rõ nhất sức hút rất riêng của nàng hậu sinh năm 1999 này.

Phương Linh thể hiện phong độ ổn định tại Miss Cosmo 2025. Ảnh: IGNV



