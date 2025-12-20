Canifa S kể câu chuyện văn hóa Việt qua lăng kính thời trang hiện đại

Hành trình "giá trị thật" và bước ngoặt mang tên Canifa S

Ra mắt chính thức từ năm 2001, Canifa là một trong số ít thương hiệu thời trang Việt bền bỉ theo đuổi triết lý "kinh doanh dựa trên giá trị thật", với sứ mệnh xuyên suốt là mang đến niềm vui mặc đẹp cho hàng triệu gia đình Việt. Khởi nguồn từ hoạt động xuất nhập khẩu từ năm 1993 và nền tảng sản xuất dệt may được hình thành từ năm 1997, Canifa từng bước xây dựng một hệ sinh thái thời trang bài bản, lấy chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người mặc làm trung tâm.

Canifa tham gia WeYoung 2025 như một dấu mốc đồng hành cùng khát vọng và bản sắc của thế hệ trẻ Việt.

Trong hơn hai thập kỷ phát triển, Canifa không chỉ giữ vững vị thế ở phân khúc thời trang đại chúng, mà còn tạo dấu ấn bằng việc tiên phong đạt nhiều chứng chỉ quốc tế uy tín như Cotton USA, Woolmark hay OEKO-Tex, những tiêu chuẩn khắt khe về nguyên liệu và độ an toàn chất lượng. Đây cũng chính là nền tảng giúp Canifa duy trì định vị "Fashion For All", hướng đến những thiết kế dễ mặc, dễ ứng dụng, phù hợp với mọi thành viên trong gia đình và bền vững theo thời gian.

Năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Canifa được vinh danh Thương hiệu Quốc gia, khẳng định uy tín của một thương hiệu Việt nhất quán với giá trị cốt lõi đã theo đuổi từ những ngày đầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường và hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh chóng, Canifa cũng bước vào một chu kỳ phát triển mới, chủ động tìm lời giải cho bài toán kết nối với thế hệ trẻ, nhóm khách hàng không chỉ tìm kiếm sản phẩm, mà còn mong muốn thể hiện bản sắc cá nhân và niềm tự hào văn hóa theo cách riêng.

Canifa S là cách người trẻ chạm vào văn hóa Việt bằng thời trang: gần gũi, hiện đại và đủ tự hào để mặc mỗi ngày.

Thay vì tách mình khỏi DNA đã tạo dựng, Canifa lựa chọn làm mới chính mình từ bên trong. Sự ra đời của Canifa S vì thế không phải một "cú rẽ", mà là bước đi chiến lược: kế thừa gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành dệt may, nhưng kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ đương đại, trẻ trung và gần với đời sống người trẻ hơn.

Canifa S là kết quả của một quá trình lắng nghe, thích nghi và đổi mới, để Canifa tiếp tục đồng hành cùng những thế hệ khách hàng mới mà không đánh mất giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu.

Kể câu chuyện văn hóa Việt qua lăng kính thời trang đương đại

Canifa S được truyền cảm hứng từ văn hóa và đời sống Việt Nam, được nhìn qua lăng kính của những người trẻ yêu nước theo cách rất riêng. Dòng sản phẩm này được phát triển xoay quanh ba trụ cột chính: Vietnam Symbols, Culture & History và Fandom Merchandise, nơi những biểu tượng quen thuộc, chất liệu văn hóa dân gian hay câu chuyện lịch sử được chuyển hóa thành thiết kế thời trang có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

"Chất Việt" trong Canifa S không nằm ở việc tái hiện nguyên bản hay mang tính trưng bày, mà thể hiện ở tinh thần thiết kế và sự gần gũi với đời sống. Văn hóa Việt được đưa ra khỏi không gian bảo tồn, trở thành một phần của trang phục thường ngày, để người trẻ có thể mặc, cảm nhận và tự hào theo cách tự nhiên nhất.

"Em ơi em à" là lời thủ thỉ dịu dàng, như một bản tình ca êm ái gửi về cội nguồn.

Không dừng lại ở sản phẩm, Canifa còn chủ động tạo ra những "culture moments" nhằm kết nối sâu hơn với cộng đồng trẻ thông qua thời trang, âm nhạc và nghệ thuật. Các bộ sưu tập như "Yêu nước từ trong nôi", "Tự hào Việt Nam ơi", những dự án hợp tác cùng NTK Cao Minh Tiến ("Em ơi Em à"), NTK Phạm Huyền Kiêu ("Chữ Việt Yêu dấu") hay các màn collab cùng concert "Những Thành Phố Mơ Màng" với các sản phẩm merchandise… cho thấy nỗ lực đưa thời trang Việt hòa vào đời sống văn hóa – sáng tạo đương đại.

Qua đó, Canifa từng bước định hình một "ngôn ngữ thời trang của người trẻ Việt Nam", nơi niềm tự hào dân tộc được thể hiện một cách gần gũi, đời thường và không mang tính giáo điều. Canifa S trở thành cầu nối cảm xúc, giúp thương hiệu xây dựng cộng đồng người trẻ gắn kết với nhau bằng trải nghiệm chung và giá trị văn hóa chung.

Trong dòng chảy sáng tạo của thế hệ trẻ, Canifa lựa chọn đứng ở vị trí của một thương hiệu biết lắng nghe và tôn trọng bản sắc. Chính tinh thần đó đã tạo tiền đề để Canifa tham gia ứng cử hạng mục YoungBrand tại WeYoung 2025 như một dấu mốc ghi nhận hành trình đổi mới và cam kết đồng hành cùng khát vọng của thế hệ trẻ Việt. Trước thềm Gala, Canifa tin rằng mỗi sự ủng hộ từ cộng đồng sẽ tiếp thêm động lực để thương hiệu tiếp tục kể câu chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại, bền bỉ và đầy cảm hứng.