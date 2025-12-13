NTK Phan Đăng Hoàng - "đại sứ" đưa văn hoá Việt Nam đến Milan Fashion Week gia nhập đường đua WeYoung 2025

Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng - một trong những chủ nhân của chiếc cúp Dám Mở Lối Riêng (gương mặt Gen Z Việt nổi bật) của WeChoice Awards 2024 đã chính thức trở lại, góp mặt trong danh sách đề cử của WeYoung 2025.

Là một Nhà thiết kế tài năng, Phan Đăng Hoàng đã sử dụng thời trang làm cầu nối đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Sự nghiệp của chàng trai sinh năm 2000 được đánh dấu bởi những bước đi đột phá, đặc biệt là việc được Forbes vinh danh hay các màn trình diễn tại Milan Fashion Week. Các tác phẩm minh chứng như bộ sưu tập "Ceramics" hay "Lacquer" không chỉ mang tính thẩm mỹ đột phá mà còn khéo léo truyền tải cảm hứng từ di sản nghệ thuật dân tộc, giúp hình ảnh Việt Nam được ca ngợi trên các sàn diễn quốc tế.

Năm 2025 là một cột mốc đặc biệt trong hành trình sáng tạo của Phan Đăng Hoàng khi anh có đến hai lần trình diễn tại Milan Fashion Week với tư cách thương hiệu PHAN DANG HOANG. Tháng 3/2025, Phan Đăng Hoàng mang đến Tuần lễ thời trang Milan Thu/Đông 2025 bộ sưu tập ZigZag, lấy cảm hứng từ chất liệu giấy Dó - 500 năm lịch sử của làng nghề Yên Thái.

Đến tháng 9/2025, anh tiếp tục trở lại sàn diễn danh giá này với Lacquer - bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 với 30 thiết kế, trong đó có hơn 80% được làm từ chất liệu thân thiện môi trường: lụa tơ tằm, đũi, và đặc biệt là lụa Lãnh Mỹ A.

Lacquer tái hiện vẻ đẹp tinh tế của làng quê, văn hóa và con người Việt Nam qua ngôn ngữ thời trang đương đại. Bằng cách đưa nghệ thuật sơn mài của danh họa Nguyễn Gia Trí vào ngôn ngữ thời trang, Phan Đăng Hoàng một lần nữa khẳng định mong muốn đưa chất liệu Việt, cảm hứng Việt và bản sắc Việt vượt ra khỏi biên giới, để xuất hiện ở những sàn diễn danh giá nhất thế giới với tinh thần tự hào và hiện đại.

Kế hoạch cho năm 2026 của Phan Đăng Hoàng là gì, liệu có khả năng Hoàng sẽ chinh phục thêm những “thánh địa thời trang” khác ngoài Milan?

- Năm 2026 sẽ không chỉ là bước tiếp nối, mà là một chương mới trong hành trình định vị dấu ấn cá nhân của Hoàng cũng như thương hiệu Phan Dang Hoang trên bản đồ thời trang thế giới. Những trải nghiệm quý giá ở kinh đô thời trang Milan, Hoàng muốn mở rộng biên độ sáng tạo bằng việc kết hợp sâu hơn yếu tố văn hoá Việt đặc biệt sẽ là 1 BST về áo dài, cũng là lần đầu tiên Hoàng thử sức với tà áo dài truyền thống Việt Nam, bên cạnh đó cũng sẽ là những BST theo season (mùa) mà Hoàng ra mắt hoặc cũng có thể là 1 show diễn nào đó thật đặc biệt, nhưng tất cả vẫn chỉ đang là dự kiến nên Hoàng chưa thể bật bí 1 cách cụ thể nhất.

Đồng thời Hoàng thời ấp ủ các dự án kết hợp với những nhà sáng tạo trẻ trong khu vực. Với Hoàng, 2026 sẽ là năm của sự thay đổi cũng như hoàn thiện bản thân trong hành trình trưởng thành của Hoàng cùng với thời trang.

Phan Đăng Hoàng chắc hẳn cũng cảm nhận được hành trình của mình đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến giới trẻ Việt Nam. Bạn muốn gửi gắm thông điệp gì đến những người trẻ đang băn khoăn có nên mạnh dạn cất tiếng nói, thể hiện bản thân và theo đuổi ước mơ của mình?

- Hoàng tin rằng mọi hành trình lớn luôn bắt đầu bằng một câu hỏi nhỏ: "Mình có dám bước ra khỏi vùng an toàn không?". Bản thân mình chưa bao giờ xem mình là hình mẫu hoàn hảo, hay là "người truyền cảm hứng" nhưng mong câu chuyện của mình có thể giúp mọi người thêm tự tin hơn vào chính mình.

"Đừng sợ bị nhìn nhận khác biệt. Chúng ta cần những cá nhân dám nói, dám làm, dám khẳng định bản sắc. Khi bạn nhiệt huyết theo đuổi đam mê, thế giới sẽ tìm cách lắng nghe."

Mình cho rằng điều quan trọng không phải là thành công đến nhanh hay chậm, mà là sự kiên nhẫn và khả năng chấp nhận những vấp ngã như một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành. Người trẻ chỉ thật sự mất mát khi họ không dám bắt đầu. Hãy luôn đặt niềm tin ở bản thân, sống hết mình, dám đương đầu với thử thách, kiên trì và bền bỉ với sự lựa chọn của bản thân, rồi một ngày thành công sẽ mỉm cười với bạn.

Hoàng có muốn nhắn nhủ gì với các bạn trẻ cũng đang có chung mục đích như bạn - theo đuổi thứ mình đam mê nhưng không quên tự hào về văn hoá dân tộc, muốn lan toả những nét đẹp của Việt Nam ra ngoài thế giới?

- Với Hoàng mang văn hoá bản địa ra thế giới không chỉ là cảm hứng cá nhân, mà còn một hành trình đầy tự hào. Hoàng nghĩ, điều quan trọng nhất là hiểu sâu sắc về những giá trị mình đại diện, khi bạn thực sự hiểu nguồn cội, mọi sáng tạo sẽ tự nhiên gắn chặt với bản sắc.

Việc kể những câu chuyện về Việt Nam bằng ngôn ngữ hiện đại sẽ giúp thế giới nhìn thấy một Việt Nam vừa mới mẻ, vừa giàu truyền thống. Và mỗi người trẻ dù ở lĩnh vực nào cũng có thể trở thành "đại sứ văn hoá" theo cách riêng của mình - qua một bộ trang phục, một bài nhạc, một tấm ảnh hay thậm chí chỉ là hành động nhỏ bé.

"Hãy tự tin rằng Việt Nam có rất nhiều điều đẹp để kể, và chúng ta - những người trẻ - chính là người viết tiếp câu chuyện đó".

WeYoung 2025 chính thức mở cổng đề cử tại website weyoung.vn - đánh dấu thời điểm cộng đồng cùng nhau tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân, xu hướng và thương hiệu đã góp phần định hình đời sống người trẻ Việt Nam trong suốt một năm qua.

Với tinh thần "đời sống giới trẻ trăm màu trăm vẻ, trăm phần trăm trẻ", WeYoung tạo nên một không gian nơi mọi nỗ lực đều được nhìn thấy, mọi giá trị tích cực được lan tỏa và mọi tiếng nói đều có sức ảnh hưởng. Năm nay, hệ thống giải thưởng của WeYoung trải dài khắp các lĩnh vực - từ những gương mặt trẻ có tầm ảnh hưởng, đến đời sống văn hóa, giải trí và những trải nghiệm hàng ngày mà người trẻ quan tâm.

Trong đó, Young ID là tên gọi của hạng mục tôn vinh những người trẻ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực và góp phần xây dựng xu hướng, đời sống và tinh thần cho giới trẻ Việt Nam. Mỗi gương mặt là minh chứng sống động cho tinh thần sáng tạo và dám làm.

Hạng mục Young ID vinh danh 10 đề cử chiến thắng, trong đó: 5 đề cử được Hội đồng WeYoung lựa chọn. 5 đề cử có số lượng bình chọn của độc giả cao nhất trên Website chính thức của WeYoung.