Một mẹ bỉm sữa Vbiz có phong cách xuất sắc thế này mà giờ mới để ý

Diễm My 9x là nữ diễn viên không hề xa lạ đối với khán giả xem phim điện ảnh Việt. Không chỉ xinh đẹp, cao ráo, diễn xuất tốt, Diễm My 9x ngoài đời còn có phong cách thời trang rất cuốn hút. Dù là trước hay sau khi sinh em bé đầu lòng, nữ diễn viên vẫn giữ vững phong độ mặc đẹp. Thậm chí, phong cách của mẹ bỉm sữa ngày càng trở nên tinh tế và sang trọng hơn.

Muốn có thêm ý tưởng diện đồ theo style nữ tính, nhẹ nhàng, chị em nhất định nên tham khảo Diễm My 9x:

Bộ cánh trên phù hợp dành cho những ai thích diện chân váy trong mùa đông. Sự kết hợp giữa áo thun cổ cao và blazer xám mang đến nét trẻ trung xen lẫn thanh lịch. Trong khi đó, chân váy đen rất trang nhã và dịu dàng. Tổng thể trang phục trên lý tưởng để mặc từ công sở ra phố. Đặc biệt, chi tiết nhấn eo nâng cấp bộ đồ rất hiệu quả.

Vào những buổi dạo phố cuối tuần, chị em có thể phá cách style bằng cách diện một chiếc váy hai dây. Thiết kế váy mang tông màu trắng, họa tiết chấm bi mang đến cho Diễm My 9x sự nổi bật xen lẫn nét tinh tế, sang chảnh. Ngoài ra, bộ cánh còn góp phần tôn lên vóc dáng đẹp của Diễm My 9x.

Tâm điểm của set đồ trên là mẫu áo quây dáng peplum nữ tính xen lẫn nét quyến rũ. Thay vì kết hợp mẫu áo với những item dịu dàng, Diễm My 9x mix cùng quần ống rộng để tạo nên bộ cánh độc đáo, rất phóng khoáng nhưng không kém phần sang xịn mịn. Chiếc túi xách màu trung tính và đôi dép ăn nhập hoàn hảo với bộ cánh nhẹ nhàng, thoải mái.

Diễm My 9x gợi ý một set trang phục rất quý phái, thời thượng bao gồm áo blouse lệch vai nhẹ kết hợp với quần âu dáng lửng. Độ sang xịn mịn của cả tổng thể càng tăng thêm nhờ đôi giày cao gót mũi nhọn và túi xách màu đen. Kiểu tóc búi thấp và đôi khuyên tai to bản giúp Diễm My 9x hoàn thiện vẻ ngoài yêu kiều.

Không cần lên đồ quá cầu kỳ, Diễm My 9x chỉ cần diện một chiếc váy sơ mi họa tiết kẻ là đủ nổi bật. Chi tiết nhấn eo là rất cần thiết để tạo sự chỉn chu, đồng thời tôn dáng hiệu quả khi diện váy dài. Diễm My 9x giữ sự hài hòa cho tổng thể bằng cách chọn túi xách và giày màu trung tính.

Áo gile và chân váy dài là gợi ý đáng tham khảo nếu chị em theo đuổi style tối giản. Dù không cầu kỳ, tổng thể trang phục vẫn giúp người mặc trở nên nổi bật, cuốn hút. Túi xách và sandal dáng mule màu đen là những mảnh ghép không thể hợp lý hơn.

Bộ cánh trên có sự đan xen giữa nét nữ tính và thanh lịch. Nếu như áo cardigan và chân váy trắng có độ trẻ trung, dịu dàng thì áo dạ màu xám đậm nâng tầm vẻ hiện đại, thời thượng cho outfit. Đôi giày sneaker trắng tăng hiệu quả hack tuổi nhưng không hề "lạc điệu" với tổng thể trang phục dịu dàng.

Sự kết hợp giữa áo blouse trắng và chân váy denim phảng phất nét vintage, vừa nữ tính vừa hack tuổi hiệu quả. Trong khi đó, áo vest trắng lại tăng nét thanh lịch, trang nhã cho bộ đồ. Kiểu trang phục trên phù hợp để diện trong những ngày mùa đông ấm áp và khi bước sang xuân.

Với những item rất quen thuộc như áo trắng cổ cao, quần denim ống suông và áo dạ màu xám, Diễm My 9x hoàn thiện được bộ cánh sành điệu không cần cố. Outfit trên rất phù hợp với mùa lạnh, giúp giữ ấm nhưng không tạo cảm giác nặng nề.

Áo màu đen và chân váy denim tạo nên bộ trang phục không chỉ hiện đại mà còn nữ tính. Outfit toát lên nét retro đầy cuốn hút. Bằng cách layer bên ngoài một chiếc áo khoác dạ lửng tối màu, đeo túi xách màu trung tính, Diễm My 9x có được tổng thể trang phục hài hòa, sang xịn mịn.

Ảnh: Instagram của nhân vật