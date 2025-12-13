Phương Mỹ Chi dạo này lạ lắm

Phương Mỹ Chi đang cho thấy sự thăng hạng rõ rệt cả về nhan sắc lẫn phong cách, đánh dấu bước chuyển mình trưởng thành của ngôi sao sinh năm 2003. Không còn là cô bé dân ca năm nào, nữ ca sĩ ở tuổi 24 trở nên cuốn hút hơn với đường nét gương mặt mềm mại và thần thái tự tin, trưởng thành. Không những thế, Phương Mỹ Chi còn ghi điểm với nhan sắc đời thường mộc mạc nhưng rạng rỡ, nhẹ nhàng cũng đầy sức hút. Có thể nói, nữ ca sĩ đang bước vào thời kỳ rực rỡ nhất của nhan sắc.

So với thời điểm mới bước chân vào ngành giải trí, Phương Mỹ Chi ngày càng xinh đẹp, sắc sảo hơn.

Phương Mỹ Chi gần đây thường xuyên lựa chọn những layout makeup gam hồng đào mang phong cách Hàn Quốc, giúp gương mặt trở nên trong trẻo và nữ tính hơn bao giờ hết. Tông hồng nhẹ bao phủ từ mắt, má đến môi tạo nên vẻ đẹp dịu dàng, tươi sáng, đồng thời giữ được sự trẻ trung đặc trưng của nữ ca sĩ sinh năm 2003. Lối trang điểm này không chỉ làm nổi bật làn da mịn màng mà còn tôn lên nét dễ thương, thân thiện của Phương Mỹ Chi, khiến mỗi lần xuất hiện của cô đều ghi điểm trọn vẹn trong mắt khán giả.

Từ đời thường đến lên stage, Phương Mỹ Chi đều ghi điểm với vẻ đẹp ngọt ngào, tràn đầy năng lượng.

Đoạn video mới đây nhận được nhiều lời khen của Phương Mỹ Chi. (Nguồn: phuongmychiofficial)

Phương Mỹ Chi tạo thiện cảm với làn da mịn màng bắt sáng tự nhiên, đôi má ửng hồng ngọt dịu. Mái tóc dài buông nhẹ, óng ả dưới ánh nắng càng tôn lên vẻ đẹp tinh khôi của "cô bé dân ca". Phương Mỹ Chi tăng thêm độ xinh xắn với trang phục tông màu trắng be dịu mắt gồm sweater và chân váy dài, combo chuẩn mùa thu mang đến cảm giác ấm áp, tối giản nhưng vẫn thanh lịch. Visual mộc mạc, tự nhiên và mềm mại giúp nữ ca sĩ nhận về "cơn mưa" lời khen.

Nhan sắc đời thường xinh đẹp, nhẹ nhàng như gái Hàn của Phương Mỹ Chi.

Phương Mỹ Chi ngày càng xinh đến độ netizen không nhận ra.