4 mẫu quần công sở giúp bạn mặc đẹp suốt năm 2026

Khi bước sang năm 2026, xu hướng công sở không còn dừng lại ở việc "ăn mặc đúng chuẩn", mà là sự cân bằng giữa tinh tế, thoải mái và mang dấu ấn cá nhân. Nếu bạn muốn xây dựng một tủ đồ có thể xoay vòng suốt cả năm mà vẫn giữ được vẻ chỉn chu, 4 mẫu quần kinh điển dưới đây chính là "xương sống" giúp bạn phối được hàng chục outfit khác nhau mà không bao giờ lỗi thời.

Quần âu màu đen

Không một tủ đồ công sở nào hoàn chỉnh nếu thiếu một chiếc quần âu màu đen. Năm 2026, phong cách tối giản vẫn tiếp tục lên ngôi, và chiếc quần đen chính là món đồ đại diện cho sự gọn gàng, sang trọng nhưng không hề nhàm chán.

Điểm đáng chú ý của các mẫu quần âu năm nay là phom dáng được tinh chỉnh hiện đại hơn: cạp cao để tôn chân dài, chất liệu mềm rũ để tăng độ thoải mái, hoặc đường ly mảnh giúp tạo hiệu ứng thon gọn. Dù bạn mặc cùng sơ mi trắng cổ điển, blazer cùng tông, hay áo len cardigan màu be, tất cả đều mang lại cảm giác chuyên nghiệp mà chẳng cần cố gắng.

Một lợi thế khác khiến quần đen mãi không lỗi mốt là khả năng "ẩn khuyết điểm". Những ngày cần sự nghiêm túc hơn trong các buổi họp, hay hôm bận rộn muốn lên đồ nhanh nhưng vẫn phải thật chỉn chu, quần âu đen luôn là đáp án hoàn hảo.

Quần denim sẫm màu

Nếu quần jean sáng màu có phần bụi bặm, mang hơi hướng dạo phố, thì denim sẫm màu là lựa chọn lý tưởng để bạn đưa sự trẻ trung vào môi trường văn phòng một cách tinh tế. Đây là kiểu quần dành cho những ngày bạn muốn "đổi gió" nhưng vẫn phải tuân thủ dresscode.

Điểm cộng của denim sẫm là chất liệu bền, giữ phom tốt và dễ phối đồ. Bạn có thể kết hợp với áo sơ mi oversized để tạo chút năng động, hoặc mặc cùng áo thun cổ lọ và blazer dáng đứng để có outfit công sở hiện đại. Năm 2026, xu hướng là dáng ống suông và ống đứng vừa phải, vì chúng không chỉ giúp cơ thể cân đối mà còn dễ phối với nhiều kiểu giày: từ loafer, mule cho đến ankle boots.

Một chiếc quần denim sẫm màu cũng đặc biệt phù hợp cho những ngày làm việc linh hoạt, sáng họp ở văn phòng, tối đi ăn với bạn bè. Chỉ cần thay đổi phụ kiện là bạn đã có ngay vẻ ngoài hoàn toàn mới.

Quần trắng

Quần trắng luôn được xem là món đồ "khó nhằn", nhưng một khi đã tìm được chiếc phù hợp, bạn sẽ không thể rời xa nó. Điểm mạnh lớn nhất của quần trắng là hiệu ứng nâng tầm phong cách một cách tức thì: sáng sủa, hiện đại và rất sang.

Trong năm 2026, xu hướng phối quần trắng theo tông sáng đang trở lại mạnh mẽ. Những outfit trắng – kem – be tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế, đặc biệt phù hợp với môi trường công sở và các buổi gặp gỡ trang trọng. Ngoài ra, quần trắng ống đứng hoặc ống suông nhẹ còn giúp đôi chân trông dài và thanh thoát hơn.

Quần trắng cũng là lựa chọn tuyệt vời cho những ngày bạn muốn làm mới tâm trạng. Khoác thêm blazer màu pastel, hoặc phối cùng áo thun basic và giày slingback, bạn đã có một set đồ dễ chịu mà vẫn rất thanh lịch.

Quần xám

Trong bảng màu trung tính, xám đang dần chiếm vị trí quan trọng nhờ khả năng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Quần xám không quá nghiêm túc như đen, không quá nổi bật như trắng, nhưng lại mang một vẻ hiện đại rất riêng, phù hợp cho cả môi trường công sở truyền thống lẫn sáng tạo.

Dáng quần được yêu thích nhất là ống suông, ống đứng và thậm chí là ống rộng nhẹ. Khi kết hợp với áo sơ mi màu pastel, bạn có vẻ ngoài mềm mại; khi mặc cùng blazer xám đồng bộ, tổng thể lại trở nên mạnh mẽ và chỉn chu. Quần xám cũng đặc biệt hợp với những ngày không biết mặc gì, vì chúng phối được gần như mọi màu: đen, trắng, navy, nâu, be, đỏ rượu…

Năm 2026, tông xám lạnh đang được ưa chuộng vì tạo cảm giác hiện đại, sạch sẽ. Tuy vậy, các tông xám ấm lại phù hợp hơn với da ngăm hoặc những ai yêu phong cách vintage dịu nhẹ.

