Siêu sự kiện Louis Vuitton: Fan phấn khích hô to “HIEUTHUHAI đẹp quá”, Tóc Tiên nay quá dịu

Chiều tối 12/12 sự kiện Year-End Holidays của Louis Vuitton chính thức tái xuất. Theo như thông tin về sự góp mặt của dàn sao đã được thả hint từ những ngày trước, những hot name Vbiz đến từ cả 3 mảng: Âm nhạc, Điện ảnh và Thời trang như HIEUTHUHAI, Tóc Tiên, Bích Phương, Liên Bỉnh Phát, Quỳnh Anh Shyn... sẽ cùng có mặt, tạo thành sự kiện thời trang “bom tấn” lớn nhất tháng 12.

Thảm đen quyền lực nhất của nhà mốt Pháp rộn ràng với sự xuất hiện của dàn sao

Hơn 18h, bữa tiệc thời trang của Louis Vuitton bắt đầu xuất hiện những cái tên đầu tiên, dàn sao chiếm spotlight ngay từ những giây phút đầu khi đặt chân lên thảm đen - nơi hội tụ những gương mặt nổi bật ở cả 3 vũ trụ nghệ thuật: âm nhạc - điện ảnh - thời trang & phong cách sống.

Đúng 19h, gương mặt được mong chờ nhất trong mỗi dạ tiệc của Lv - "thái tử" HIEUTHUHAI chính thức lộ diện. Nam rapper với vẻ ngoài tinh nghịch, cực bảnh trai với mái tóc ngắn mới. Điểm nhấn đặc biệt gây chú ý trên outfit của anh chàng chính là chiếc Nano Speedy Bag màu hồng xinh xắn trên tay.

HIEUTHUHAI siêu bảnh trai chính thức xuất hiện!

MIN mang màu tóc cam nổi bật từ album mới đến thảm đen LV.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh diện full look tone màu cream tưới sáng.

"Thị đế" Liên Bỉnh Phát cực điển trai, khoe ngực trần lấp ló sau chiếc blazer LV.

Tóc Tiên toả sáng hơn bao giờ với chiếc váy đen xếp tầng, kết hợp cùng chiếc Capucines Bag tua rua lấp lánh.

Em Xinh Lamoon xuất hiện cùng chiếc mini dress đậm chất Giáng sinh.

Juky San là thành viên đầu tiên của "hội kiến" Cách Yêu Đúng Điệu có mặt ở thảm đen LV.

DJ WOKEUP cá tính với mái tóc sáng màu, matching với chiếc jersey của nhà mốt.

Á hậu Lona Kiều Loan với layout khá đơn giản tại sự kiện, song sự chú ý va vào những món phụ kiện xa xỉ của người đẹp.

Không khí náo nhiệt trước giờ G

Trước giờ G, không khí bên ngoài địa điểm diễn ra đêm tiệc đã được vây kín bởi đám đông người hâm mộ và giới truyền thông. Không khí nóng lên từng phút, hết sức náo nhiệt tại vị trí đắc địa bậc nhất TP.Hồ Chí Minh.