10 set đồ màu sắc rất dễ mặc trong mùa lạnh, giúp nàng nổi bật mà không sợ "sến"

Thời trang mùa đông của chị em không nên bị giới hạn với những tông màu trầm. Nếu diện màu trung tính, tông trầm quá thường xuyên, vẻ ngoài có thể trở nên buồn chán. Tô điểm cho style mùa đông những tông màu nổi bật là cách tuyệt hay để trẻ hóa style, giúp vẻ ngoài luôn rạng rỡ. Dẫu vậy, đồ màu sắc không dễ kết hợp như trang phục màu trung tính. Điều này đòi hỏi chị em phải khéo léo hơn.

Muốn chinh phục xuất sắc những set đồ màu sắc, các nàng hãy tham khảo 10 ý tưởng sau đây:

Áo thun tông hồng mận không chỉ nổi bật mà còn toát lên nét sang chảnh, khá dễ mặc. Để tạo nên bộ cánh thật hài hòa, chị em hãy kết hợp item này với quần nỉ màu trung tính, từ đó có được bộ cánh trẻ trung, năng động và hài hòa. Chiếc mũ nồi tạo điểm nhấn yêu kiều, ngọt ngào cho diện mạo.

Tông màu đỏ đang rất hot và áo len màu đỏ tươi không hề khó chinh phục như chị em tưởng. Bằng cách kết hợp áo len màu đỏ với quần denim màu đen, các nàng sẽ có được bộ trang phục hài hòa nhưng vẫn giữ được sự nổi bật, trẻ trung. Đôi giày màu be và túi xách màu đen giúp cân bằng tốt hơn tổng thể outfit.

Áo thun trắng và quần short đen vốn đơn giản, nhưng cả set đồ sẽ trở nên bắt mắt hơn nhờ áo cardigan màu xanh dương. Bộ cánh này không chỉ trẻ trung, ấn tượng mà còn có sự hài hòa. Chiếc túi xách màu đen là mảnh ghép hoàn hảo của cả bộ trang phục.

Chiếc áo len màu đỏ, cộc tay mang đến cho người diện vẻ ngoài vô cùng sành điệu, thời thượng. Khi kết hợp mẫu áo với chân váy dạ ngắn màu xám, người mặc có được bộ trang phục nữ tính, sang chảnh. Các món phụ kiện như quần tất, túi xách màu đen hay đôi khuyên tai mini đều không hề thừa, thay vào đó là góp phần giúp vẻ ngoài của người diện thêm xịn đẹp.

Nếu e ngại những tông màu quá rực, chị em hãy ghim ngay bộ cánh trên. Combo áo sơ mi kẻ đang thanh lịch, trang nhã bỗng trở nên ngọt ngào và nổi bật hơn rất nhiều nhờ chiếc cardigan xanh pastel. Tổng thể càng trở nên sắc sảo hơn nữa nhờ chiếc túi màu đỏ nâu. Đôi giày mũi nhọn phát huy vai trò tôn dáng cao ráo, và nâng cấp tổng thể trang phục.

Bộ cánh trên có cách kết hợp rất thú vị, nhưng không hề "sến". Combo áo thun màu xanh và cardigan tím có sự trẻ trung xen lẫn nét sang xịn mịn. Bộ đôi áo này kết hợp rất ăn ý với quần denim và tạo nên bộ cánh hài hòa, tinh tế. Outfit càng thêm thời thượng nhờ vòng cổ mảnh, túi xách màu đen.

Áo hồng pastel cổ chữ V rất ngọt ngào, nữ tính và không khó mặc. Chị em dễ dàng có được vẻ ngoài thanh lịch, thời thượng bằng cách kết hợp mẫu áo này với quần denim màu đen. Đôi sandal màu đen đảm bảo sự hài hòa của outfit, và còn cộng thêm nét phóng khoáng, thoải mái.

Bên cạnh màu đỏ, tông màu xanh lá cũng rất phù hợp với mùa lễ hội cuối năm. Tông màu này không dễ mặc, chị em nên chọn một phương án mix đồ hiệu quả nhưng không quá mạo hiểm. Cụ thể, sự kết hợp giữa áo cardigan xanh lá đậm và quần denim trắng tạo nên bộ cánh nổi bật, trẻ trung. Đôi giày búp bê màu nâu là điểm nhấn thanh lịch, tinh tế cho cả outfit. Mẫu giày bệt này còn tạo vẻ thanh thoát cho vóc dáng.

Áo thun xanh đậm và quần ống suông màu nâu tạo nên bộ cánh nhân đôi vẻ sang xịn mịn. Bên cạnh đó, bộ cánh cũng rất trẻ trung và hiện đại. Cách đơn giản nhất để nâng cấp outfit là sơ vin và hoàn thiện tổng thể trang phục bằng đôi loafer, túi xách màu đen.

Bộ cánh trên cũng có sự kết hợp màu sắc tuyệt đẹp. Bằng cách mix áo thun xanh pastel với cardigan màu nâu, quần màu be, người mặc có được bộ trang phục vừa trẻ trung, ngọt ngào, vừa sang xịn mịn. Chiếc thắt lưng mảnh tuy là món phụ kiện đơn giản nhưng vẫn giúp bộ cánh trở nên tinh tế hơn.

Ảnh: Sưu tầm