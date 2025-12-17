Lamoon đang là một trong những gương mặt thế hệ mới được nhắc đến nhiều nhất sau chương trình Em Xinh Say Hi. Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát trong trẻo, khả năng trình diễn linh hoạt, Lamoon còn khiến khán giả khó rời mắt nhờ ngoại hình ngày càng thăng hạng: vóc dáng gọn gàng, thần thái dịu dàng và gương mặt mang nét điện ảnh rất riêng. Thế nhưng, phía sau hình ảnh lung linh không tì vết hiện tại là một hành trình thay đổi mà không phải ai cũng biết.

Lamoon 16 tuổi và 22 tuổi có nhiều sự đổi thay trong ngoại hình (Ảnh: Phụ Nữ Số).

Trước khi được chú ý như bây giờ, Lamoon từng có giai đoạn nặng khoảng 60kg. Khi ấy, cô chưa tìm được phong cách phù hợp với bản thân, ngoại hình còn mộc mạc và thiếu điểm nhấn. Việc giảm cân không đến trong một sớm một chiều, mà là kết quả của quá trình điều chỉnh thói quen sinh hoạt và tập luyện bền bỉ. Lamoon từng chia sẻ, cô giảm hơn 10kg theo cách khoa học, không ép cân cực đoan, không dùng thuốc, để cơ thể và tinh thần đều ở trạng thái tốt nhất khi trở lại sân khấu.

Không ép cân Lamoon chăm chỉ đi bộ nhanh, nhảy hiện đại, gym nhẹ, kết hợp ăn uống lành mạnh (Ảnh: Thanh Niên Việt).

Bước ngoặt lớn đến khi Lamoon tham gia Em Xinh Say Hi. Từ những tập đầu tiên, cô nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của khán giả nhờ visual nhẹ nhàng, kín đáo nhưng rất hút mắt. Gương mặt thanh tú, ánh nhìn hiền và phong thái điềm đạm khiến nhiều người ưu ái gọi cô là Suzy bản Việt. Tuy nhiên, khi tên tuổi đang lên, loạt ảnh quá khứ của Lamoon bất ngờ được cộng đồng mạng đào lại. Hình ảnh cô nàng với mái tóc tém uốn xù, phong cách unisex, gương mặt mộc hoàn toàn khác hiện tại khiến không ít người ngỡ ngàng.

Lamoon bùng nổ nhan sắc trong Em Xinh Say Hi (Ảnh: Thanh Niên Việt).

Sự khác biệt rõ rệt ấy nhanh chóng kéo theo những nghi vấn về việc can thiệp thẩm mỹ. Trước những đồn đoán trái chiều, Lamoon chọn cách đối diện khá nhẹ nhàng khi tự đăng tải hình ảnh quá khứ như một lời hồi đáp khéo léo. Sự thay đổi của cô, suy cho cùng, đến từ việc giảm cân, chăm sóc bản thân kỹ lưỡng hơn, make-up phù hợp và đặc biệt là tìm được phong cách đúng với mình.

Một số hình ảnh quá khứ của Lamoon bị đào lại dấy lên nhiều tranh cãi (Ảnh: Phụ Nữ Số).

Điều thú vị là Lamoon không đóng khung bản thân trong một hình ảnh duy nhất. Có thời điểm, cô thử nghiệm phong cách cá tính, sắc sảo, mang hơi hướng high-fashion. Nhưng khi chuyển sang style nữ tính, mềm mại hơn, visual của Lamoon như được mở khóa. Gương mặt cô bắt đầu toát lên khí chất của một ngôi sao điện ảnh: vừa trong trẻo, vừa có chiều sâu.

Nhiều khán giả nhận xét Lamoon mang nét giao thoa khá đặc biệt, vừa gợi nhớ đến Suzy và Jisoo ở sự thanh thuần, vừa phảng phất nét của Tuấn Trần kết hợp cùng Phương Anh Đào - một vẻ đẹp không quá sắc nhưng rất dễ gây thương nhớ.

Vẻ đẹp của mỹ nhân 2003 được liên tưởng đến các ngôi sao điện ảnh (Ảnh: Thanh Niên Việt).

Ở tuổi 22, Lamoon sở hữu cân nặng khoảng 48,5kg cùng số đo hình thể cân đối. Dù chiều cao không phải lợi thế nổi bật, nhưng với gương mặt sáng, tỷ lệ hài hòa và thần thái ngày càng chín, nhiều netizen cho rằng cô hoàn toàn có thể thử sức ở một cuộc thi nhan sắc.

Nhìn lại hành trình ấy, dễ thấy quá khứ của Lamoo không phải là điều để phủ nhận, mà chính là nền tảng tạo nên cô của hiện tại: một Lamoon dịu dàng nhưng không mờ nhạt, nữ tính nhưng không an toàn, mang nét đẹp giao thoa giữa điện ảnh và âm nhạc. Và với visual ngày càng chín, cùng sức hút rất riêng, việc Lamoon được khuyên thử sức ở một cuộc thi nhan sắc dường như không phải là lời nói quá.

