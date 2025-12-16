Sandro Holiday 2025: Tặng gì cho một nửa yêu thương?

Đến hẹn lại lên, nhà mốt SANDRO vén màn BST được thiết kế cho mùa lễ hội, với những món đồ ấm áp sẵn sàng buộc ruy băng để trao tay. Không chạy theo những xu hướng hào nhoáng, dễ đến dễ đi, danh sách tặng phẩm được SANDRO gợi ý đa phần hướng tới những item thường nhật mùa lạnh, được trao tặng để trân trọng sử dụng dài lâu.

Không chọn lối tiếp cận hào nhoáng, bóng bẩy, BST mùa lễ hội của Sandro tập trung vào tủ đồ thiết yếu dành cho cả hai phái. Áo khoác cổ lông, giày bốt cổ điển và những đôi găng tay da ấm áp là gợi ý ai cũng nên xét qua khi mua quà tặng ‘người ấy’.

Chất liệu dệt kim ấm áp trở thành phần không thể thiếu trong những ngày cuối năm lạnh giá. Họa tiết quả trám cổ điển trở lại, gợi nhắc về những chiếc áo len mẹ đan ngày thơ bé.

Giày Mary Jane và những chiếc túi xách tối giản lại được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Hai món phụ kiện yêu kiều được Sandro làm mới, hứa hẹn chiều lòng các bóng hồng.

Đừng ngần ngại lời nguyền chia tay vì tặng khăn! Chiếc khăn len hồng trở thành món quà bất ngờ cho chàng nam tính, trong khi nàng cũng xúng xính với áo trench coat màu camel kinh điển.

Váy dạ tiệc lên tiếng với phom dáng tối giản, lược bỏ tiểu tiết để tập trung vào chất liệu và đường cắt may sắc sảo. Kết hợp cùng khăn choàng làm duyên, đây chính là món quà mà các quý cô tiệc tùng khó lòng từ chối.

Các thiết kế áo khoác da, denim và len ấm áp được SANDRO gợi ý phối layer ngẫu hứng thời thượng, kết hợp cùng túi da và giày bốt ấm áp. Và điều thú vị là: Bất cứ gợi ý nào cũng sẵn sàng theo chân chàng trong suốt những ngày lạnh giá cuối năm.

Từ len xám lông chuột ấm áp truyền thống cho tới chiếc áo len cổ tròn màu thiên thanh - các quý ông thường có xu hướng "mặc đẹp" những món quà được vợ hay bạn gái lựa chọn. Bởi đơn giản, họ chỉ cần "đẹp" trong mắt nửa kia là đủ.

Áo khoác da cổ điển, nam tính hay áo len vặn thừng màu cam cà rốt nổi bật, cá tính? Đâu sẽ là món đồ mà chàng sẽ mặc trong đêm hẹn hò cùng bạn cuối năm?

Tại Việt Nam, thương hiệu SANDRO được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

