Song Hye Kyo có thể là Top 1 thế giới về khoản này

Là một trong những biểu tượng sắc đẹp hàng đầu Kbiz, Song Hye Kyo chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng mỗi khi xuất hiện. Ở tuổi 44, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ cùng thần thái thanh lịch hiếm có, xứng danh chuẩn mực nhan sắc vượt thời gian.

Mới đây, Song Hye Kyo tiếp tục khiến cộng đồng mạng bùng nổ khi trở thành gương mặt cho 4 trang bìa khai niên của Harper’s Bazaar Korea, đồng thời đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm của tạp chí danh tiếng này. Trong loạt hình mới, minh tinh đình đám chinh phục trọn vẹn các trang phục gam pastel nằm trong BST Fendi Spring/Summer 26 - những thiết kế cuối cùng của GĐST Silvia Venturini Fendi tại nhà mốt Ý. Thậm chí nhìn những hình ảnh này, không quá khi nói rằng Song Hye Kyo có lẽ chính là người hợp với tông pastel nhất thế giới.

Song Hye Kyo chính là chủ nhân trang bìa khai niên của Harper's Bazaar Korea.

Song Hye Kyo gây ấn tượng với visual ngọt ngào, trong veo đúng chuẩn “nàng thơ” của làng mốt châu Á. Trang phục gam pastel hồng phấn được xử lý trên chất liệu nhẹ, phom dáng tối giản nhưng tinh tế, vừa đủ mềm mại để tôn lên sự nữ tính, vừa đủ hiện đại để không tạo cảm giác "bánh bèo". Thiết kế khóa kéo và tay áo phồng nhẹ mang đến nét trẻ trung, giúp tổng thể giao diện đại sứ Fendi trông tươi mới và thời thượng.

Kiểu tóc pixie ngắn ôm gọn gương mặt càng làm nổi bật đường nét thanh tú, làn da mịn màng không tì vết của mỹ nhân sinh năm 1981. Layout makeup tập trung vào lớp nền trong suốt, má hồng phớt và đôi môi tự nhiên, tạo hiệu ứng “no-makeup makeup” rất hợp với tinh thần pastel. Song Hye Kyo cực match với những sắc độ pastel bởi làn da sáng, undertone trung tính cùng khí chất dịu dàng, giúp những gam màu ngọt trở nên sang trọng và cuốn hút mà không hề nhạt nhòa.

Song Hye Kyo thần thái nhưng cũng không kém phần ngọt ngào trong 1 thiết kế ren phối hoa độc đáo. Sự kết hợp giữa những gam màu trung tính và pastel của trang bìa này càng làm tôn lên visual của đại sứ Fendi.

Làn da trắng mịn cùng vóc dáng thon gọn của Song Hye Kyo giúp nữ diễn viên "cân đẹp" các thiết kế.

Trước đó, Song Hye Kyo cũng từng không ít lần bùng nổ visual mỗi khi xuất hiện cùng những gam màu pastel dịu nhẹ. Từ những sự kiện cho đến các bộ ảnh tạp chí, nữ diễn viên luôn chứng minh khả năng “cân” trọn bảng màu ngọt ngào mà vẫn giữ được sự sang trọng, trang nhã và nhẹ nhàng. Những sắc màu sáng nhưng dịu càng giúp làn da của Song Hye Kyo thêm phần rạng rỡ, đồng thời tôn lên khí chất khó trộn lẫn của minh tinh xứ Hàn.