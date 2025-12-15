Hành trình giảm 42kg, từ cô gái mặc size 4XL xuống S trong 1,5 năm nhờ 2 thay đổi lớn

Đẹp lên không chỉ là chuyện chăm sóc da hay trang điểm khéo léo, mà còn là hành trình lấy lại sự tự tin với chính cơ thể mình. Câu chuyện giảm cân của một phụ nữ Nhật Bản mới đây đã khiến cộng đồng mạng không khỏi kinh ngạc: trong vòng 1,5 năm, cô giảm từ gần 90kg xuống còn 48kg, tức "đánh bay" tới 42kg - tương đương một nửa cơ thể và từ size quần áo 4XL xuống hẳn size S.

Hành trình này được chia sẻ trên kênh YouTube của Matsukawa Ryudo, một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng tại Nhật Bản, người đứng sau loạt dự án "lột xác" cho người thường. Anh cùng huấn luyện viên thể hình và chuyên gia trang điểm tạo thành một đội ngũ cải tạo toàn diện, hỗ trợ từ vóc dáng, ăn uống cho tới ngoại hình. Nhân vật chính của câu chuyện lần này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự thay đổi quá ngoạn mục.

Người phụ nữ này cao 1m54. Vào tháng 2 năm ngoái, cân nặng của cô chạm mốc gần 90kg. Cô thừa nhận bản thân đã nhiều năm không quan tâm đúng mức đến sức khỏe, không có thói quen vận động hay kiểm soát ăn uống. Việc điều trị bệnh trong thời gian dài với tác dụng phụ từ thuốc cũng khiến cân nặng tăng mất kiểm soát. Mãi đến khi xem những video "lột xác" trên kênh của Matsukawa, cô mới quyết định đăng ký tham gia.

Một lý do quan trọng khiến cô có thể bắt đầu là vì hình thức huấn luyện online và tập luyện tại nhà. Trước đó, cô từng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc đến phòng gym với thân hình quá khổ. Việc được tập ở nhà giúp cô thoải mái hơn và duy trì được lâu dài.

Quá trình lột xác của người phụ nữ Nhật Bản (Nguồn @ryudo_matsukawa).

Ban đầu, cô chỉ tập khoảng hai buổi mỗi tuần để cơ thể làm quen dần. Khi thể lực cải thiện, tần suất tăng lên ba đến bốn buổi mỗi tuần. Song song với việc tập luyện, cô bắt đầu thay đổi lối sống và cách ăn uống. Trong năm đầu tiên, cân nặng của cô giảm từ 89kg xuống còn hơn 57kg. Sáu tháng tiếp theo, cô tiếp tục giảm thêm và chạm mốc 48kg. Từ một người phải mặc quần áo size 4XL, giờ đây cô đã có thể tự tin diện size S. Không chỉ bạn bè, người thân bất ngờ, mà chính cô cũng thừa nhận bản thân thay đổi hoàn toàn: tự tin hơn, quan tâm đến thời trang và ngoại hình nhiều hơn trước.

Về vận động, chìa khóa của cô là kết hợp tập tạ và cardio. Vì tập tại nhà, cô đầu tư đầy đủ các dụng cụ cơ bản như ghế tập, tạ tay, thảm yoga và con lăn giãn cơ. Dưới sự hướng dẫn trực tuyến của huấn luyện viên, cô duy trì các buổi tập sức mạnh đều đặn, đồng thời tạo thói quen đi bộ 30 phút vào buổi sáng để tăng lượng vận động nhẹ. Việc "có thể đi thì đi" trong sinh hoạt hằng ngày cũng góp phần không nhỏ vào quá trình đốt mỡ. Trước mỗi buổi tập, cô luôn khởi động và giãn cơ kỹ, đồng thời chú trọng bổ sung đủ protein để cơ thể săn chắc thay vì chỉ gầy đi.

Thay đổi lớn thứ hai đến từ chế độ ăn uống. Cô áp dụng nguyên tắc "đĩa ăn 211", tức mỗi bữa gồm hai phần rau, một phần protein và một phần tinh bột tốt. Cách ăn này không nhằm cắt bỏ hoàn toàn thứ gì, mà tập trung vào sự cân bằng, giúp ổn định đường huyết và hạn chế cảm giác thèm ăn. Nguồn đạm chủ yếu của cô là cá hồi, ức gà chế biến đơn giản; kết hợp thêm các thực phẩm lên men như natto, mơ muối hay súp miso để hỗ trợ tiêu hóa và trao đổi chất. Ăn uống thanh đạm, ít gia vị giúp cơ thể tập trung phục hồi và đốt năng lượng thay vì "vật lộn" với đường và chất béo dư thừa.

Khi đạt được mục tiêu, cô còn được đội ngũ tạo mẫu thay đổi hoàn toàn diện mạo: kiểu tóc ngắn gọn gàng, màu tóc tươi sáng cùng lối trang điểm tự nhiên khiến cô trông như một con người khác. Nhiều người nhận xét đây không chỉ là giảm cân, mà là một cuộc "khởi động lại" cuộc sống.

Câu chuyện của cô nhanh chóng lan truyền và trở thành nguồn động lực cho rất nhiều người đang muốn thay đổi nhưng còn chần chừ. Bởi điều quan trọng nhất mà cô chứng minh được là: không cần những phương pháp cực đoan, chỉ cần hai thay đổi lớn – tập luyện đều đặn và ăn uống đúng cách cùng sự kiên trì, cơ thể và cuộc sống hoàn toàn có thể bước sang một trang mới.

Nguồn: TVBS