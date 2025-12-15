Đến tiểu thư tài phiệt Kpop cũng lười gội đầu, lạ thay tóc lúc nào cũng đẹp

Nhắc đến Jessica Jung, công chúng không chỉ nhớ đến hình ảnh một "tiểu thư tài phiệt" của Kpop mà còn ấn tượng với mái tóc xoăn bồng bềnh, óng ả đã trở thành dấu ấn thương hiệu. Điều thú vị là mới đây, nữ thần tượng đình đám này lại khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận: có những lúc… lười gội đầu, nhưng tóc vẫn đẹp, thậm chí hôm sau còn vào nếp hơn.

Trong một chia sẻ gần đây khi làm đại diện cho thương hiệu chăm sóc da đầu, Jessica thẳng thắn thú nhận rằng cô cũng giống nhiều cô gái khác: có những ngày làm việc quá mệt, chỉ muốn về nhà là lên giường ngủ luôn: "Thật sự là có lúc tôi không gội đầu, và kỳ lạ là sáng hôm sau tóc lại trông ổn hơn mình nghĩ." cô cười nói. Sự thật thà này nhanh chóng khiến fan thích thú vì hóa ra "nữ thần" cũng có những khoảnh khắc rất đời thường.

Tuy vậy, để có được mái tóc bóng khỏe dù đôi khi "lười biếng", Jessica cho biết cô vẫn duy trì những nguyên tắc chăm sóc tóc khá nghiêm túc. Bình thường, mỗi lần gội đầu, cô dành khoảng 20 phút để làm sạch tóc và da đầu một cách kỹ lưỡng. Với Jessica, da đầu quan trọng chẳng kém gì da mặt, cần được làm sạch và chăm sóc cẩn thận để tóc có thể mọc khỏe và bóng mượt từ gốc. Cô nhấn mạnh việc massage da đầu nhẹ nhàng trong lúc gội sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc chỉ xoa cho xong.

Bên cạnh việc làm sạch, Jessica còn duy trì thói quen massage da đầu kết hợp tinh chất dưỡng mỗi ngày. Theo cô, thao tác này không chỉ giúp thư giãn mà còn kích thích tuần hoàn máu, giúp chân tóc khỏe hơn và sợi tóc trông có sức sống hơn. Cô thường dùng đầu ngón tay xoa nhẹ toàn bộ da đầu, vừa chăm tóc vừa coi như một cách xả stress sau ngày dài làm việc.

Một yếu tố khác mà Jessica đặc biệt coi trọng chính là tinh thần. Cô tin rằng tâm trạng ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng mái tóc. Những lúc căng thẳng, thiếu ngủ hay áp lực kéo dài, tóc cũng dễ xơ rối và yếu đi thấy rõ. Vì vậy, nữ ca sĩ thường gọi điện trò chuyện với bạn bè, làm những điều khiến bản thân vui vẻ để giữ tinh thần thoải mái. Theo Jessica, đôi khi một tâm trạng tốt còn "đáng tiền" hơn cả các sản phẩm dưỡng tóc đắt đỏ.

Dù có thừa nhận đôi lúc không gội đầu vì quá mệt, nhưng Jessica nhấn mạnh một nguyên tắc cô tuyệt đối không bỏ qua: tóc đã gội là phải sấy khô hoàn toàn. Cô cho biết việc để tóc ướt đi ngủ có thể khiến da đầu gặp vấn đề, thậm chí gây mùi khó chịu. Jessica thường sấy tóc bằng gió mát, từ từ làm khô rồi dùng tay chỉnh lại lọn xoăn để mái tóc giữ được độ bồng bềnh tự nhiên.

Ở góc nhìn chuyên môn, bác sĩ cũng cảnh báo rằng tình trạng rụng tóc hiện nay khá phổ biến và thường rơi vào ba nhóm chính: rụng tóc do căng thẳng, rối loạn sinh hoạt; rụng tóc do yếu tố di truyền và hormone; và rụng tóc sau sinh do thay đổi nội tiết. Việc chăm sóc tóc hiệu quả cần bắt đầu từ việc hiểu rõ nguyên nhân, thay vì chạy theo các sản phẩm theo trào lưu.

Qua chia sẻ của Jessica, có thể thấy mái tóc đẹp không chỉ đến từ những bí quyết cầu kỳ, mà đôi khi bắt nguồn từ việc hiểu cơ thể, chăm sóc da đầu đúng cách và giữ cho tinh thần luôn nhẹ nhõm. Và hóa ra, ngay cả "tiểu thư tài phiệt Kpop" cũng có lúc lười gội đầu giống chúng ta, chỉ là cô biết cách để mái tóc vẫn luôn tỏa sáng.

Nguồn: TVBS