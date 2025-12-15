4 mẫu áo len giúp dáng thon thả, như vừa giảm được vài cân

Áo len luôn là món đồ "cứu cánh" mỗi khi thời tiết trở lạnh. Nhưng không chỉ giúp giữ ấm, nhiều kiểu áo len còn có khả năng "đánh lừa thị giác" cực tốt, khiến vóc dáng trở nên thanh thoát và gọn gàng hơn trông thấy. Nếu bạn muốn trông thon thả mà không cần ăn kiêng hay tập luyện quá nhiều, dưới đây là 4 kiểu áo len rất đáng để bổ sung vào tủ đồ mùa đông này.

Áo len cổ chữ V

Áo len cổ chữ V là "bảo bối" giúp phần thân trên thon gọn ngay lập tức. Kiểu cổ chữ V mở rộng theo chiều dọc tạo đường kéo dài từ cổ xuống sâu vừa phải, giúp tỷ lệ cơ thể trông cao ráo và cân đối hơn. Đây cũng là lý do kiểu áo này được các stylist ưu ái khi cần xử lý những vóc dáng có phần vai rộng, cổ ngắn hoặc khuôn mặt tròn.

Với áo len cổ chữ V, bạn nên chọn phom hơi ôm nhẹ để tạo đường cong mềm mại mà không bị bó sát. Nếu thích phong cách thanh lịch, hãy thử phối cùng quần tây ống đứng hoặc chân váy midi lụa; còn nếu muốn tôn dáng hơn nữa, quần jeans cạp cao là lựa chọn hoàn hảo. Một mẹo nhỏ: khi mặc áo cổ chữ V, bạn có thể đeo thêm vòng cổ mảnh để tạo điểm nhấn nhưng vẫn giữ sự tinh tế, không gây rối mắt.

Áo len màu đen

Không có màu sắc nào tạo hiệu ứng thon gọn mạnh mẽ như màu đen. Nhờ khả năng hấp thụ ánh sáng và giảm độ tương phản, áo len màu đen có thể giúp cơ thể trông nhỏ gọn hơn chỉ trong một nốt nhạc. Dù là dạng cổ lọ, cổ tròn hay cổ chữ V, chỉ cần mang tông đen là chiếc áo đã tự mang khả năng làm gọn dáng.

Áo len màu đen cũng rất dễ phối đồ và phù hợp với mọi hoàn cảnh. Bạn có thể diện cùng quần jeans để tạo sự năng động hoặc mix với chân váy ngắn để trẻ trung hơn. Khi muốn tạo sự sang trọng, hãy chọn áo len đen dáng ôm và phối với quần ống suông màu trung tính như be hoặc xám. Một set đồ all-black cũng là lựa chọn không bao giờ lỗi thời, vừa cá tính, vừa gọn người tuyệt đối.

Áo len mỏng nhẹ

Nhiều người thường chọn áo len dày để giữ ấm, nhưng chính chất liệu quá phồng lại dễ khiến cơ thể trông to hơn. Ngược lại, áo len mỏng nhẹ vừa đủ giữ ấm, vừa tạo độ rủ tự nhiên, giúp che khuyết điểm mà không tạo cảm giác cồng kềnh.

Ưu điểm lớn nhất của áo len mỏng nhẹ là khả năng layer vô cùng linh hoạt. Bạn có thể mặc riêng để tạo vẻ đẹp tối giản hoặc phối bên trong blazer cho phong cách công sở tinh tế mà vẫn gọn gàng.

Với kiểu áo này, bạn nên ưu tiên các gam màu trung tính như trắng kem, xám nhạt, be hoặc pastel nhẹ. Khi kết hợp với quần ống đứng, chân váy dài hoặc quần culottes, bộ trang phục sẽ tạo nên tổng thể hài hòa, mềm mại và giấu dáng cực tốt.

Áo len màu nâu

Màu nâu là gam màu mang tính "hoài cổ" nhưng chưa bao giờ bị lỗi mốt. Đây cũng là màu có khả năng tạo hiệu ứng thon gọn không kém đen, đặc biệt là những tông nâu trầm hoặc nâu chocolate. Khi diện áo len màu nâu, phần thân trên trông sẽ gọn hơn nhờ cảm giác thị giác ấm và hút ánh nhìn vào trung tâm cơ thể.

Áo len nâu rất hợp với phong cách tối giản và sang trọng. Bạn có thể phối cùng quần trắng kem để tạo sự cân bằng, hoặc kết hợp với quần nâu đồng điệu để tạo một set đồ ton-sur-ton cực thời thượng. Với những ai thích vẻ ngoài dịu dàng, chân váy lụa hoặc váy len màu be là lựa chọn cực kỳ ăn ý.

Nếu muốn tạo hiệu ứng "eo nhỏ", bạn có thể sơ vin nhẹ phần trước hoặc chọn dáng áo hơi ôm, có đường gân dọc. Những chi tiết này giúp cơ thể trông mảnh mai và cao hơn rất nhiều.

Ảnh: Sưu tầm