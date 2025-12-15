Nam thần thế hệ mới khiến HIEUTHUHAI và loạt mỹ nam không thể toả sáng

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bức ảnh chung của Hưng Nguyễn - Nam vương Du lịch Thế giới 2025 và HIEUTHUHAI tại hậu trường chương trình 2 Ngày 1 Đêm. Trên trang cá nhân, Hưng Nguyễn đăng tải khoảnh khắc này kèm caption đầy tinh nghịch: "Hưng Thứ Ba và Hiếu Thứ Hai em chọn ai?"

Với ống kính cam thường và trang phục giản dị, đây chính là cơ hội hiếm hoi để hai mỹ nam cùng đọ sắc. Dù các fan girl hài hước trả lời sẽ chọn luôn cả hai, nhưng không ít ý kiến nhận xét: Chưa bao giờ thấy HIEUTHUHAI nhỏ con như thế này. Quả thực, khi đứng cạnh Hưng Nguyễn với chiều cao khủng 1m88, ngay cả nam rapper với chiều cao vốn đã khá tốt trông vẫn khiêm tốn hơn hẳn.

Màn đọ sắc kẻ 8 lạng người nửa cân của Hưng Nguyễn và HIEUTHUHAI (Ảnh: FBNV).

Hưng Nguyễn (Nguyễn Hữu Hưng) - nam thần thế hệ mới trong nửa năm gần đây từng nhiều lần xuất hiện trên hot search của TikTok. Tuy không phải gương mặt quá quen thuộc trong Vbiz, nhưng khi xuất hiện cùng những tên tuổi nổi tiếng lại không hề kém cạnh, thậm chí còn nổi bật hơn cả. Vinh dự góp mặt trong Khối văn hóa - thể thao diễu hành Đại lễ 2/9, anh chàng xuất hiện chỉn chu trong chiếc áo sơ mi trắng nhanh chóng trở thành tâm điểm được đám đông người hâm mộ săn đón.

Một trong những lần gây sốt viusal trong năm qua của Hưng Nguyễn là ở diễu hành Đại lễ 2/9 (Ảnh: Fandom Yêu Nước).

Khoảnh khắc thật sự đưa tên tuổi Hưng Nguyễn phủ sóng mạng xã hội là buổi họp báo ra mắt chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm vào tháng 7/2025. Tại sự kiện này, Hưng Nguyễn và rapper Binz bất ngờ được công bố là hai thành viên mới gia nhập dàn cast, nâng tổng số thành viên lên 14 người. Trong đó khoảnh khắc Hưng Nguyễn khi đứng cạnh rapper Binz còn vô tình tạo nên khung hình size gap gây bùng nổ MXH.

Dù bịt kín nhưng gương mặt sáng và vóc dáng cao lớn của anh chàng là spotlight sáng chói khi bước vào show thực tế (Ảnh: Chiến Sĩ Quả Cảm).

Với chiều cao ấn tượng lên đến 1m88 (lên đến gần 2m khi đi giày), ngoại hình nổi trội cùng bộ đồng phục chiến sĩ, Nam vương Du lịch Thế giới 2025 như làn gió mới thu hút đông đảo fan nữ. Không riêng gì HIEUTHUHAI, rất nhiều sao nam Vbiz như Dương Domic, MONO, Ngô Kiến Huy cũng từng trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh anh chàng sinh năm 1998 này.

Những lần đọ sắc "không kiêng nể" của anh chàng và các nam đồng nghiệp điển trai (Ảnh: FBNV).

Với vóc dáng chuẩn chỉnh và gương mặt góc cạnh, Hưng Nguyễn từng hoạt động với vai trò người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vai trò chính của anh là vũ công và giáo viên dạy nhảy, thể hiện sự đam mê và tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Bên cạnh đó, Hưng Nguyễn còn tham gia các dự án thời trang, đóng quảng cáo và đặc biệt là thành tích cao nhất ở cuộc thi Nam vương Du lịch Thế giới 2025 (Mister Tourism World 2025.

Trước khi theo đuổi hình ảnh lịch lãm của một Nam vương, Hưng Nguyễn khi còn làm model cho các brand thời trang street style, có giao diện của một "boy phố" chính hiệu (Ảnh: FBNV).



